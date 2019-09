Lentismiehet onnistuivat kaikista tärkeimmässä hetkessä – "Kesä on nyt taputeltu, ja suunta on aivan uudella tavalla eteenpäin"

Suomi käänsi keskiviikkoillan trilleriottelun Turkkia vastaan voitokseen ja varmisti 3–2-voitolla itselleen jatkopaikan EM-turnauksessa. Yle Urheilun asiantuntija Timo Hoivalan mielestä Suomi voitti ottelun ennen kaikkea monipuolisella pelillään, sillä Turkin pisteet olivat liikaa Adis Lagumdzijan harteilla. Nuori hakkuri iskikin peräti 40 pistettä joukkueelleen.

Suomella taas riitti ratkaisijoita, sillä pistetehtailussa onnistuivat hyvin niin Tommi Siirilä, Antti Siltala, Urpo Sivula kuin Elviss Krastinskin.

– Suomen passari Eemi Tervaportti onnistui ykköshyökkäyksien kautta ja yleispelaajat Siltala ja Krastins etenkin lopussa olivat tehokkaita. Me olimme monipuolisempia tässä ottelussa, Hoivala sanoi.

Suomen joukkue on hakenut koko kesän omaa peliään uuden päävalmentajansa Joel Banksin johdolla. Lukuisten tappioiden jälkeen Suomi onnistui kuitenkin EM-kisojen tavoitteessaan ja meni alkulohkosta jatkoon.

Turkki-voitto oli jo pakkovoiton paineiden takia iso, ja sen tuoma helpotus näkyi keskiviikkona niin pelaajien kuin valmentajienkin kasvoilta.

– Kova on aikakausi takana, ja tässä kaikista tärkeimmässä hetkessä ja paineen alla he pystyivät voittamaan ja venymään. Tuntuu siltä, että kesä on nyt taputeltu, ja suunta on aivan uudella tavalla eteenpäin, Hoivala sanoi.

Turkki-ottelun esitykset eivät riitä Ranskaa vastaan

Suomi matkaa torstaina Nantesiin ja kohtaa lauantaina neljännesvälierissä kotijoukkue Ranskan. Neljän vuoden takainen Euroopan mestari lähtee otteluun selvänä ennakkosuosikkina, sillä se eteni jatkoon puhtaalla pelillä.

Kun Suomi edellisen kerran voitti Ranskan 17 vuotta sitten EM-karsinnoissa, oli Timo Hoivala maajoukkueen päävalmentaja.

– Vaikka Turkki-voitto oli Banksin sanojen mukaan jättimäinen, se pitää unohtaa nopeasti ja lähteä pureutumaan Ranskan heikkouksiin. Siihen otteluun pitää keskittyä sillä tavalla, että Suomi lähtee voittamaan ennakkoasetelmista huolimatta, Hoivala sanoi.

Turkkiin verrattuna Ranskalta löytyy enemmän taitoa joka pelipaikalta, joten haastetta riittää. Hoivalan mukaan ne otteet, joita Suomi esitti Turkki-ottelussa, eivät riitä Ranskaa vastaan.

– Mitään ei pidä antaa ilmaiseksi. Toivottavasti Suomi lähtee otteluun nauttimaan. Lopulta koko saldo mitataan kuitenkin siinä, kuinka tiukalle Suomi laittaa Ranskan lauantaina, hän totesi.

Suomi kohtaa lauantai-illan neljännesvälierässä Ranskan kello 20.30. Ottelua voi jännittää suorana TV2:ssa kello 20.10 lähtien.

