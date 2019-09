TPS:stä ulos potkittu Jonne Virtanen äimistelee hurjia huhuja ja elättää nyt perhettään säästöillä – vaikeatkin ratkaisut käyneet mielessä kohun keskellä: "Tässä on eskaloitunut aika moni asia"

TURKU. Jonne Virtanen sulkee silmänsä ja pudistelee päätään.

Syyskuu on ollut silkkaa vuoristorataa yhdelle jääkiekon SM-liigan tunnetuimmista pelaajista.

Virtasen suunnitelmat menivät kaikilta osin uusiksi elo-syyskuun vaihteessa TPS:n palatessa harjoituspelimatkalta Tanskasta. Turkulaisseura yllätti tuolloin tiedottaessaan verkkosivuillaan vapauttaneensa Virtasen kaikesta seuran toiminnasta.

Tiedotteen ajoittaminen myöhäiseen iltapäivään on perinteisesti ollut keino yrittää minimoida uutisen saamaa näkyvyyttä, mutta Virtasen tapaus alkoi paisua välittömästi.

Reilun kahden viikon aikana kokenut liigapelaaja on lukenut ja kuullut kaikenlaista. Välillä uutismediasta, välillä sosiaalisesta mediasta.

– Paljon tässä jääkiekkomaailmassa kritisoidaan työstä ja työn jäljestä, mutta en sitten tiedä paljonko yleensä leimataan alkoholistiksi, peliongelmaiseksi, sekakäyttäjäksi tai liivijengiläiseksi, Virtanen huokaa.

– Valmennan tuolla junnulätkää ja nappuloiden jalkapalloa, ja niistä katseista päätellen tässä on tullut aika paljon julkisia iskuja.

"Olen pelannut lätkää ammatikseni 13 vuotta. Enhän minä ihan idiootti ole ja riitele valmentajan kanssa." Jonne Virtanen

31-vuotiaan pelaajan arki kääntyi nopeasti käytännössä ylösalaisin. Virtanen oli tehnyt TPS:n kanssa kolme vuotta sitten pitkän jatkosopimuksen vuoteen 2021 asti. Sen myötä turkulaislähtöisen pelaajan perheineen piti voida juurtua kotikaupunkiinsa kaikessa rauhassa.

– Siksi sen sopimuksen tein. Meillä oli kolmevuotias poika, joka oli elänyt kolmessa eri kaupungissa. Ei se niin pienenä hirveästi haittaa ja kyllähän ihmiset menevät muutenkin töiden perässä, mutta suunnitelmana oli selvästi asettua tänne.

Puolivälissä sopimuskautta Virtanen on kuitenkin ilman seuraa ja vailla tietoa seuraavasta työnantajastaan.

"Kyllä tässä on menty ihan uusiin mittasuhteisiin"

Siitä, mitä Tanskan-matkan yhteydessä todella tapahtui ja mikä todella johti TPS-sopimuksen purkamiseen Virtanen ei vieläkään pysty puhumaan. Syynä on asian käsittelyn keskeneräisyys.

Hyökkääjä julkaisi aiemmin syyskuussa Twitter-sivullaan tiedotteen, jossa ilmaisi pettymyksensä seuran viestintään. TPS julkaisi asiaan liittyen kaksi niukkasanaista tiedotetta, eikä ole myöskään avannut tapauksen taustoja julkisuudessa.

Virtasen omien sanojen mukaan Tanskassa järjestettiin seuran kustannuksella joukkueen yhteinen illanvietto, jota seuraavana päivänä hän joi olotilaansa vielä yhden oluen lentokentällä. Tanskan tapahtumat hän kokee kuitenkin vain keppihevokseksi, jonkinlaiseksi verukkeeksi.

Samaan aikaan tapahtumista on kerrottu monenlaisia tietoja, joiden luotettavuus on vaihdellut.

– Tässä on eskaloitunut aika moni asia, hän hämmästelee.

Paljon on puhuttu muun muassa yhteenotosta päävalmentaja Kalle Kaskisen kanssa.

– Joku oli kuullut, että olin riidellyt Kallen kanssa. Olen pelannut lätkää ammatikseni 13 vuotta. Enhän minä ihan idiootti ole ja riitele valmentajan kanssa. Valmentaja voi kysyä, pelaaja voi antaa mielipiteensä, jostain asiasta voidaan olla eri mieltä - ja sitten tehdään niin kuin valmentaja päättää. Eihän se ole sen vaikeampaa. Ihan käsittämätöntä.

– Joskus valmentajat voivat nähdä jotain eri tavalla, mutta se on osa bisnestä. Minusta voisin edelleen mennä ihan hyvin Kallen kanssa kahville. Ei ole mitään patoutumia, ammattilaisia tässä ollaan. Luulen, että Kallella on ihan sama käsitys. Ihmiset ihmisinä ja työasiat työasioina.

Virtasen pitkää TPS-sopimusta oli jäljellä vielä kaksi vuotta. AOP

Erityisesti sosiaalisessa mediassa keskustelu Virtasen tilanteesta on käynyt vilkkaana.

Osa turkulaiskannattajista tukee yhtä suosikkipelaajistaan äänekkäästi. Toiset taas ovat viitanneet muun muassa Virtasen menneisyyden kohuihin, kuten potkuihin SaiPasta vuonna 2009, nuuskan laittomasta ostamisesta vuonna 2018 tulleeseen päiväsakkotuomioon ja viime keväänä TPS:n kauden päätyttyä julkisuuteen levinneistä kuvista, joissa näkyi baariin ilman vaatteita sammunut pelaaja.

Twitter-tiedotteessaan Virtanen uskoi tuoneensa TPS:lle "kokonaisuutena arvostellen selvästi enemmän positiivista imagoa kuin negatiivista". Oma valinta olla aktiivisesti esillä on tuonut mukanaan kääntöpuolensa, jotka nyt ovat korostuneet.

– Raippaa on tullut pelillisistä syistä, mutta kyllä tässä on menty ihan uusiin mittasuhteisiin. Jokaisellahan on mielipide, mutta olen sinänsä onnekas, etteivät ne ihan hirveästi kiinnosta. Osaan kyllä suodattaa vaikka sen pelillisen kritiikin sen perusteella, tuleeko se Jukka Jaloselta vai somerolaiselta Sepiltä. Muuten tässä lähtisi järki.

Muutos harjoittelussa muutti myös olemusta

Virtanen edusti juniorivuosiensa seuraa SM-liigassa neljän kauden ajan, toimien kahtena kautena myös joukkueen kapteenistossa. Aiemmin hän pelasi pääsarjatasolla SaiPassa, Lukossa sekä JYPissä, missä hän voitti Suomen-mestaruuden vuonna 2012. Lisäksi palkintokaapissa on kaksi pronssimitalia.

Yli 500 ottelun liigauransa aikana hän on tehnyt parhaimmillaan 19 pistettä kaudessa, mutta kunnostautunut enemmänkin fyysisenä pelaajana sekä alivoimahyökkääjänä.

Tällä hetkellä Virtasen pitäisi olla parhaassa peli-iässä. Tätä tukevat myös hyvät testitulokset, jotka seurasivat onnistunutta treenikesää.

Taustalla on viime vuonna käynnistynyt muutos harjoittelemisessa.

– Meillä on lätkässä minusta vähän ihmeellinen käsitys siitä. Aloitetaan jostain, ja sitten kun halutaan hyvään kuntoon, vedetään ihan älyttömän kovaa. Se ei ole kauhean kehittävää, Virtanen sanoo.

Ennen TPS:ään siirtymistä Virtanen edusti Lukkoa. Tomi Hänninen

Hyökkääjä aloitti kesällä 2018 harjoittelun kestävyysurheiluun erikoistuneen Matti Kurunpään kanssa. Tämän harjoitteluryhmässä ovat olleet myös muiden muassa Leo Komarov ja Juhamatti Aaltonen.

– Se muutti käsityksiäni. Piti opetella uudelleen harjoittelemaan ja saada pohja kuntoon. Tänä kesänä pystyi jo vähän harjoittelemaan oikeasti. Jos on koko ajan vähän ylirasittunut, asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Kausi on pitkä ja kovaa rasitusta tulee koko ajan.

– Painopiste oli enemmän jaksamisessa, että jaksaisi läpi kauden. Jotkut ovat joskus kutsuneet hitaaksi, mutta kai sitä on hidas, jos on koko ajan puhki. Sen sijaan, että maksimia yritettäisiin koko ajan saada ylemmäs, yritetään saada se maksimitaso säilymään koko ajan.

Aiemmin Virtanen oli mukana turkulaisvalmentaja Hannu Rautalan harjoitusryhmässä, joka nousee vuosittain uutisiin NHL-tähtien kesäharjoittelun tiimoilta.

– Hänen tuloksensa puhuvat puolestaan, mutta jokainenhan on erilainen. Mä tarvitsin jotain erilaista. Touhuttiin jonkun verran painojen kanssa, mutta se alkoi tuntua paikoissa. "Rautsi", kuten Matti, osasi sanoa, jos jonain päivänä ei kannattanut yrittää väkisin, vaan mennä mieluummin kotiin tai kävelylle. Sitä ei lätkämaailmassa paljon kuule, Virtanen toteaa.

– Kyllähän pelaajat haluavat harjoitella paljon, mutta suurin ohje mitä olen saanut, on hidastaa ja mennä vähän iisimmin. Tarkoitus ei ole hajottaa mitään. Parempi levätä, ja tehdä sitten kun on kunnossa.

Silmin nähden hoikentunut olemus kertoi hyvistä tuloksista. Kesän aikana paino putosi Virtasen mukaan 6-7 kiloa.

"Tepsi on muutamaa yksittäistä työntekijää suurempi" Jonne Virtanen

Lupaavat lähtökohdat kauteen kokivat kuitenkin kolauksen, kun valmistautuminen keskeytyi viime metreillä. Virtanen ehti pelata TPS:n kanssa kourallisen harjoitusotteluita ennen kuin sopimus purettiin pelaajan ja seuran välisen tapaamisen päätteeksi runkosarjan alkua edeltäneellä viikolla.

TPS aloitti liigakautensa syyskuun puolivälissä kotitappiolla Ässiä vastaan. Virtanen seurasi ottelua työttömänä aitiosta.

– Toivon, että jätkillä menisi hyvin. Ollaanhan me koko ajan yhteydessä. On puheluita ja WhatsApp-ryhmiä ja kaikenlaista, käyty syömässä ja jalkapallopeleissä. Siellähän on paljon todella hyviä kavereita. Se ei lopu mihinkään. Kyllä kaverit ovat tukeneet, eikä tässä kukaan ole katkaissut välejä sen takia, että ei olla enää samassa työpaikassa, hän kertoo.

– Ja aion mennä jatkossakin, ihan siinä missä olen käynyt aiemmin vaikka Tutonkin peleissä. Tykkään lätkästä, monin tavoin ja ammatin ulkopuolellakin. Ei minulla ole mitään vihaa seuraakaan kohtaan. Tepsi on muutamaa yksittäistä työntekijää suurempi, ollut olemassa sata vuotta ennen Jonne Virtasta ja on varmaan sata vuotta Jonne Virtasen jälkeenkin.

Ulkomaat vaikea vaihtoehto

Virtasen viisihenkinen perhe elää tällä hetkellä pelaajan säästöillä. Kesällä syntyi kolmas lapsi, jonka kanssa hyökkääjä ehtii ainakin viettää aikaa odotellessaan tietoa uransa tulevaisuudesta.

Talossa riittää vilinää ja vilskettä, vaikka isän pelikiireet ovatkin tällä erää hellittäneet pakon sanelemana.

– Huushollissa on vielä tilaa, mutta veikkaan, että mun hermoihin ja ajankäyttöön ei enää mahdu enempää. Pari ensimmäistä alkaa nyt olla siinä iässä, että saa välillä vääntää ja kääntää. Perineet varmaan äitinsä luonteen, Virtanen nauraa.

Perhe on keskeinen tekijä myös tämän hetken työmarkkinoilla. TPS-sopimuksen purkamisen yhteydessä mieleen tulivat mahdolliset vaikeat ratkaisut, joita perheellinen mies voisi joutua tekemään ammattinsa harjoittamiseksi.

– Tajusin sitten, että se on vähän turhaa - kun ei yhtään tiedä vielä. Se on aika iso ero olla Raumalla tai Moldovan pääsarjassa. Ne ovat perheen kannalta vähän erilaisia tilanteita, joita ei kannata miettiä ilman ainuttakaan tarjousta.

– Näen kuitenkin vaikeana olla seitsemän kuukautta erossa perheestäni. Päätin jo ensimmäisen lapsen syntyessä, että sitten kun työnteko alkaa liikaa haitata perhe-elämää, olen väärissä töissä. Olen ensisijaisesti perheenisä. Kaikki muu tulee sen jälkeen, oli lätkä sitten kuinka tärkeää tahansa.

Virtanen oli useina kausina myös TPS:n kapteenistossa. Tomi Hänninen

Virtanen liittyi maanantaina mukaan Mestis-joukkue Tuton harjoituksiin palauttelemaan parin viikon odottelun aikana tylsynyttä tuntumaansa. Julkisuudessa on kerrottu, että työtarjouksia olisi jo tullut ainakin ulkomailta, mutta sen Virtanen kiistää suoraan.

– Eivät ole ainakaan mulle tulleet, hän tuhahtaa.

– Ymmärrän niitä muita seuroja. He haluavat katsoa, miten tämä etenee ja jos pelaan, miltä se näyttää. Pahimmassa tapauksessa se silti pakottaa miettimään kaikenlaista, koska kuten sanoin, ensisijaisesti tässä ollaan perheenisä.

Myös Tutoa on väläytelty yhdeksi mahdollisuudeksi tämän kauden osalta. Näyttöjen antaminen Tuton paidassa on yksi asia, mutta pitkällä tähtäimellä Virtanen pitää Mestis-pelejä epätodennäköisenä ratkaisuna.

– Jo harjoitteleminen tarkoittaa sitä, että heidän pitää ottaa mulle vakuutus. Eikä se ole mikään halpa vakuutus, vaikka tulisin vain harjoittelemaan. Mestis-seuroille ei tule rahaa ovista ja ikkunoista, joten mun palkkani on se vakuutus.

– Kyse on pitkälle siitä, mitä itse päätän. Kauanko rahat riittävät olla nollapalkalla? Milloin tulee se piste, etten pysty enää harjoittelemaan näin ammattimaisesti, vaan on pakko mennä töihin? Pitää meidän perheenä elääkin, Virtanen miettii.

Rahakas TPS-sopimus palkkioineen on tällä hetkellä olemassa vain taustalla. Tapaus on lakimiesten käsissä, eikä kiistan ratkeamiselle ole minkäänlaista aikataulua.

Mikään ei kuitenkaan varsinaisesti estä pelaajaa tekemästä uutta sopimusta vaikka heti.

– Paitsi että pitäisi löytää joku paikka, minne sen tekisi, Virtanen hymähtää.

Koetko, että tämän hetken tilanne on sinun syytäsi?

- En.

Lue myös:

Jääkiekkoilija Jonne Virtanen hyllytettiin TPS:stä

Ilveksen synkkä tappioputki jatkui Tampereella, HIFK:n Ville Varakas lensi suihkuun heti ottelun alussa