Yllättävä käänne F1-kuskimarkkinoilla – arvostettu moottoriurheilumedia: Saako Kimi Räikkönen kokeneen tallitoverin?

Amerikkalainen F1-talli Haas on julkaissut ensi kauden kuljettajakokoonpanonsa. Romain Grosjean ja Kevin Magnussen jatkavat myös ensi kaudella tallissa, vaikka etenkin Grosjeanin spekuloitiin menettävän paikkansa nykyiselle Renault-kuskille Nico Hülkenbergille.

Tallipäällikkö Günther Steiner oli jo ehtinyt kertoa julkisuudessa, että Hülkenberg oli ehdokas korvaaman ranskalaisen Grosejanin.

Kimi Räikkösen Lotus-aikojen tallitoveri saa kuitenkin jatkaa tallissa.

– Olen aina sanonut, että minun tavoitteena oli jatkaa Haasin F1-tallissa ja parantaa tallin saavutuksia, Grosjean sanaili tiedotteessa.

Haasin kausi on ollut todella vaikea, vaikka sitä povattiin ennen kautta yllättäjäehdokkaaksi. Talli on vasta yhdeksäs tiimipisteissä. Vain Williams on takana. Lisäksi talli on pyörinyt otsikoissa kohusponsorinsa energiajuomayhtiö Rich Energyn kanssa. Myrskyisä yhteistyö päättyi kesken kauden.

– Kokemus ja sen tarve ovat olleet Haasin F1-tallin kulmakiviä. Romain Grosjeanin ja Kevin Magnussenin kokoonpano antaa meille vahvan pohjan jatkaa kasvuamme, tallipomo Steiner totesi.

Arvostetun moottoriurheilumedia Motorsportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Grosjeanin jatkosopimus on kolaus 32-vuotiaan saksalaisen Nico Hülkenbergin jatkohaaveille F1-sarjassa. Hülkenberg ei ole jatkamassa Renaultilla, kun Mercedeksen testikuljettaja Esteban Ocon nappaa hänen paikkansa ensi kaudeksi.

172 F1-kisaan osallistunutta Hülkenbergiä on pidetty jokerikorttina Red Bullin rattiin. Motorsportin mukaan Kimi Räikkösen Alfa Romeo näyttää Hülkenbergille todennäköisimmältä vaihtoehdolta.

Siirtyminen Räikkösen tallitoveriksi on mahdollinen, jos nykyinen Alfa Romeo -kuljettaja Antonio Giovinazzi päätetään korvata. Jos siirto Alfa Romeolle ei toteudu, Hülkenbergin F1-ura saattaa ainakin toistaiseksi loppua yhdeksän kauden jälkeen.

Hülkenberg oli avauskaudellaan Williamsilla vuonna 2010 kerran paalupaikalla, mutta palkintokorokesijoituksille hän ei ole yltänyt. F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Singaporessa.

