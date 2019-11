Vuoden pelitauko EM-karsinnoissa ihmetyttää Suomessa ja maailmalla: "Tämä on hankala tilanne arvostuksen kannalta"

Suomen naisten koripallomaajoukkue aloitti karsinnat vuoden 2021 EM-kisoihin kahdella tappiolla viime viikolla, kun ensiksi Portugali oli vieraskentällä vahvempi. Sunnuntaina maailman huippuihin lukeutuva Belgia kaatoi odotetusti Suomen.

Karsinnat jatkuvat vasta vuoden päästä, kun Suomi kohtaa vieraissa Ukrainan ja kotona Portugalin. Suomen päävalmentaja Pekka Salminen myöntää, että tilanne on hämmentävä.

– Kaikki ovat ihmeissään tämän homman kanssa. Me olemme vähän ihmeissään. Portugali on todella ihmeellisessä tilanteessa. Heillä on hyviä ikäluokkia, kuten nuorten EM-kisoissa valtavan hyvin menestyneet 99-syntyneet. Kaikki tuon ikäluokan pelaajat ovat nyt Amerikassa, Salminen avaa.

Ainoastaan lohkon huippumaan ei tarvitse vaivata päätään asialla.

– Belgialla on sama joukkue. He eivät ole ihmeissään. Belgia on todella hyvässä tilanteessa, Salminen sanoo.

Salminen osoittaa sormea kansainvälisen koripalloliiton FIBAn suuntaan, kun puhutaan vaikeasta paikasta Suomen ja monen muun kohdalla.

– Tässä ollaan todella ihmeissään kansainvälisen koripalloliiton päätöksestä. On ollut puhetta maailmalla, että tämä on hankala tilanne arvostuksen kannalta. Olemme tehneet arvostuksen eteen kovaa työtä. Samaa työtä tehdään myös muualla. On todella vaikeaa saada tällä otteluohjelmalla enemmän arvostusta, Salminen sanoo.

Pekka Salmisen mukaan maajoukkueen olisi hyvä päästä pelaamaan enemmän pelejä. Lehtikuva/ Antti Aimo-Koivisto

Toki Salminen tiedostaa, että seuraava ajankohta kansainvälisille koripallopeleille on varattu Suomea kovemmille maille olympiakarsintaan. Mutta hän silti toivoisi, että Suomi pääsisi pelaaman enemmän maaotteluita. Ennen tämän marraskuun karsintapelejä Suomen naisten maajoukkue oli pelannut myös edellisen kerran vuotta aiemmin. Pelejä naisten maajoukkueelle tulee kahteen vuoteen vain muutama.

– Olisi hyvä päästä olemaan enemmän esillä ja luomaan mielikuvia siitä, että nuorten urheilijanaisten kannattaa satsata koripalloon, Salminen korostaa.

Unelmien kertominen jäi pois

Päävalmentaja Salminen korostaa puheissaan jatkuvasti juurikin unelmien merkitystä pelaajilleen ja tuleville nuorille maajoukkueen vastuunkantajille. Viime viikon Suomen joukkueen 13 pelaajasta yhdeksän väänsi ammattilaisena ulkomailla. Prosentti lienee kasvamaan päin, koska tälläkin hetkellä Yhdysvaltojen yliopistoissa pelaa yli 30 suomalaista naista.

Kapteeni Sofia Pelander pelaa viime viikon EM-karsintajengistä korkeimmalla sarjatasolla, koska hän on päässyt ruotsalaista seurajoukkuettaan Uumajaa edustaessaan Eurocup-peleihin. Ensimmäisten karsintojen joukkueesta peräti kolme pelaajaa vääntää Espanjan kakkosliigan parketeilla.

– Olemme puhuneet, että pitää jatkuvasti uskaltaa haaveilla. Nuorilla tytöillä on mahdollisuus päästä ammattilaisurheilijaksi, Salminen painottaa.

– Meillähän on ollut aiemmin Taru Tuukkasta, Heta Korpivaaraa ja Dionne Poundsia. He kaikki ovat olleet hyviä ammattiurheilijoita, mutta tämä on jäänyt jossain vaiheessa kertomatta nuoremmille sukupolville. Haluamme nyt kertoa, että ammattiurheilijana toimiminen on mahdollista, Salminen painottaa.

EM-karsinnoissa kapteenin vastuun Taru Tuukkaselta perinyt Sofia Pelander on saanut kokea Eurocupin kovuuden tänä syksynä. Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Salminen tuli naisten maajoukkueen päävalmentajaksi ja Mäkelänrinteen urheilulukion yhteydessä toimivan Helsinki Basketball Academyn tyttöpuolen johtohahmoksi neljä vuotta sitten. Salminen oli ennen pestiään kerännyt kannuksensa etenkin miesten joukkueiden valmentajina. Kun Salmiselta kysyy mahdollisista eroista naisten ja miesten valmentamisessa, sama puhe unelmista jatkuu.

– Suurimmat erot tulevat siinä, että suomalaisessa naiskoripallossa ei ole uskallettu haaveilla. Ei ole ollut sitä johtotähtenä, jonka polkua on katsottu. Ei ole ollut Hanno Möttölää, Kalevi Sarkalahtea tai Kari Liimoa. Meillä on ollut hyviä pelaajia, mutta unelmien ajattelu on puuttunut, Salminen sanoo.

– Pojat ovat ehkä vähän hölmömpiä, jos näin voi kuvailla. Pojat uskovat ja menevät vaan. Tytöt miettivät joka puolelta asiaa. Tytöt pitäisi saada uskomaan unelmaan.

Nuorissa pian EM-mitali?

Viime vuosina tyttökoris on ollut vahvassa nosteessa. Ensi kesänä kaikki tyttömaajoukkueet pelaavat EM-kisojen A-divisioonassa. Salmisen mukaan neljä vuotta sitten kaikki paukut päätettiin naiskoripallossa panostaa Helsinki Basketball Academyn toimintaan ja nuorten maajoukkueisiin.

– Meillä on ollut nuorten maajoukkueissa valmentajina pitkään miesten Korisliigan kaksinkertainen voittaja Jussi Laakso. Sami Toiviainen on ollut myös mukana pitkään nuorissa. Meillä on entistä enemmän laadukkaita valmentajia tyttömaajoukkueissa. Olemme yrittäneet myös auttaa seuroja ponnistuksiin tyttökoripallossa, Salminen kertoo tyttökoriksen menestyksen yhdeksi syyksi.

Valmennuksen sisällöissä on puolestaan panostettu erityisesti kamppailupelaamiseen.

– Emme pelaa harjoituksissa niin kutsuttua näytelmää, jossa pitää tehdä jotain valmentajan sanomaa ja pitää pelata jotain hyökkäyspeliä. Olemme menneet enemmän siihen, että tulee kovia tilanteita, joutuu kamppailemaan ja tekemään ruuhkassa koreja. Pelaajat joutuvat olemaan pelin sisällä, Salminen avaa.

Awak Kuier on Suomen suurimpia tulevaisuuden toivoja. Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Huolimatta tyttökoriksen nosteesta, Suomen naisten maajoukkue ei ole ensimmäisten karsintapelien perusteella vielä lähellä EM-kisapaikkaa.

Edellisen kerran Suomen naisten koripallomaajoukkue on ollut EM-kisoissa 32 vuotta sitten. Milloin Suomen naiset pelaavat EM-kisoissa?

– Varma juttu on, että joku Suomen tyttömaajoukkue ottaa seuraavan viiden vuoden sisällä EM-mitalin. Mitali on väistämätön sen takia, millaisia pelaajia meillä on ja millaisia panostuksia meillä on valmentamiseen, Salminen povaa.

– Nuorten kautta menestys tulee ylöskin. Kehitys on väistämätöntä.

Belgiasta mallia

Suomi on ottanut sunnuntaisesta vastuksestaan Belgiasta mallia matkalla arvokisojen huippusuorituksia. Ennen nousuaan huipulle Belgia oli ollut 2000-luvulla muutaman kerran EM-kisoissa mukana, mutta muuten oli ollut todella hiljaista. Reilun vuosikymmenen mittainen työ on alkanut tuottaa tulosta.

Ensimmäisiä merkkejä nähtiin jo vuonna 2011, kun lokakuussa WNBA-mestaruuden voittanut ja finaalien arvokkaimman pelaajan palkinnon pokannut Emma Meesseman johdatti Belgian alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuteen. Sama juhla on toistunut viime vuosina EM-kisojen pronssin ja viidennen sijan sekä MM-kisojen neljännen sijan muodossa. Päävalmentaja Salminen kertoo, että Suomi onkin käynyt ottamassa Belgiasta mallia naiskoripallotoimintaansa.

Emma Meesseman on Belgian suuri tähti. AOP/Rex Features

– Belgialla oli kohtalaisen hyvä joukkue ja he lähtivät panostamaan nuorisoon sekä harjoitteluun. Sitä kautta he nousivat. Kärkipäässä oli muun muassa Emma Meesseman. Belgia oli aiemmin samassa tilanteessa kuin me. Nuorten maajoukkueet pelasivat alhaalla. Muutaman vanhemman pelaajan avulla he saavuttivat aikuisissa tietynlaista tulosta, Salminen kertoo alkupisteestä ennen hienoa työtä koripallomaailman kärkikahinoihin.

Salmisen mukaan panostuksia on tehty enemmän siihen, miten pelaajien asenteita käännytetään. Taloudelliset panostukset ovat toissijaisia.

– Kaikki puhuvat, kuinka paljon rahaa tarvitaan nousuun. Ei se ole niin. Parempien valmentajien saaminen joka paikkaan ja sitä kautta asenneilmapiriin muutos. Uskalletaan haaveilla ja heittäytyä. Sillä tavalla naiskoripallo on noussut Belgiassa. Sillä tavalla noustaan myös Suomessa, Salminen linjaa.

