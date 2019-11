Tallipäällikkö Wolffin jättäytyminen pois Brasiliasta nosti esille kuuman perunan muutoksista Mercedeksen tiimissä – koko F1-talli on keskellä myyntihuhuja

F1-talli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei ottanut osaa Brasilian osakilpailuun. Edellisen kerran Wolff on jättänyt kisaviikonlopun väliin vuonna 2013.

Mercedeksen F1-tiimi kilpaili kauden toiseksi viimeisessä osakilpailussa Brasiliassa ilman tallipäällikkö Toto Wolffia. Hän jätti kisaviikonlopun väliin ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen.

Wolff kertoi jo aiemmin viikolla Mercedeksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), ettei matkusta Brasiliaan, sillä tiimi on jo varmistanut sekä kuljettajien mestaruuden että merkkimestaruuden. Wolff kertoi hoitavansa asioita Euroopassa.

Yle Urheilun F1-asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan Wolff saattoi vain haluta antaa aikaansa perheelleen tai sitten taustalla on testi, joka liittyy Wolffin uran jatkosuunnitelmiin.

– Tämän spekulaation heitän tähän, että poissaolo saattoi olla testi päätöksentekokyvystä Mercedeksen James Allisonille ja muille kisainsinööreille, sillä dynamiikka muuttuu, kun ylin johtaja ei ole paikalla.

James Allison sai Brasiliassa enemmän vastuuta, kun Toto Wolff jäi viikonlopuksi Eurooppaan. Mark Thompson/Getty Images

Mildh perustelee näkemystään sillä, että Wolffia on kauden alusta asti huhuttu koko F1-sarjan johtoon. Kun mestaruudet on tältä kaudelta jo varmistettu, Mercedeksellä on mahdollisuus kokeilla vielä Brasilian jälkeen kauden päättävässä Arabiemiraattien kilpailussa jotain uutta ja valmistautua siihen, jos Wolff jättää tallin lähitulevaisuudessa.

Wolff olisi Mildhin mielestä oikea henkilö F1:n johtoon.

– Sarjaa pitää johtaa jonkun, joka on autourheiluihminen ja joka ymmärtää bisneksen päälle. Siinä Toto edustaa riittävän nuorta sukupolvea. Hän osaa tehdä päätöksiä ja osaa bisneksen. Wolffilla olisi potentiaalia olla seuraava F1:n ykkösmies. Hänen kaltaistaan johtajaa oikeuksia hallinnoiva Liberty tarvitsee, eikä vaihtoehtoja ole montaa.

Koko Mercedeksen F1-tehdastiimi myyntiin?

Viikonlopun aikana Formula 1 -maailmaa järisyttivät huhut, joiden mukaan kuudennen peräkkäisen maailmanmestaruutensa tänä vuonna voittanut Mercedes vetäytyisi sarjasta ensi kauden jälkeen. Asiasta kertoi ensimmäisenä saksalainen Autobild (siirryt toiseen palveluun).

Autobildin uutisen jälkeen aihe pysyi pinnalla. Muun muassa britti Bernie Ecclestone kommentoi lauantaina Daily Mailille (siirryt toiseen palveluun), ettei yllättyisi vaikka Mercedeksen tehdastiimi jättäisi F1-sarjan. Väitettään F1-legenda Ecclestone perusteli sillä, että Mercedeksen johdossa on tehty muutoksia, eivätkä uudet johtajat ole yhtä innostuneita formuloista kuin aiemmat.

– He saattavat ajatella, miksi jäisivät sarjaan seitsemän peräkkäisen mestaruuden jälkeen. He nimittäin voittavat sen ensi vuonnakin, Ecclestone sanoi Daily Mailille.

Mildhin mukaan on täysin mahdollista, että Mercedeksen tehdastiimi olisi myynnissä, sillä autoteollisuudessa on parhaillana käynnissä isot muutokset.

– Autoteollisuudessa liikkeet ovat aika nopeita. Isoja asioita voi tapahtua, kun tehdään periaatteellisia ratkaisuja. Ne voivat liittyä esimerkiksi siihen, että koko autoteollisuus Mersun puolella joudutaan siirtämään mahdollisimman nopeassa tahdissa sähköisiin autoihin ja niiden tuotantoon.

Mercedes on voittanut kuusi valmistajien maailmanmestaruutta putkeen. Myös ensi kaudesta ennakoidaan tallille vahvaa. Dan Istitene/Getty Images

Huhuja puoltaa Ecclestonenkin esille nostama pointti siitä, että Mercedes on ollut täysin ylivoimainen F1-sarjassa. Uutta saavutettavaa on nykyisellään vähän.

Toisaalta sarja on suuren muutoksen kourissa, sillä kaudella 2021 voimaan astuvat sääntömuutokset, joista on kaavailtu mittavia.

Autobildin jutussa väläytetään mahdollisuutta sille, että Mercedes jäisi sarjaan joka tapauksessa moottoreiden tarjoajana. Myös Mildh uskoo, että tämä skenaario on todennäköinen, jos tehdastiimistä luovutaan.

– Mercedes on saavuttanut kilpa-autoilusta tässä vaiheessa tosi paljon ja he pystyvät jäämään palvelun tarjoajana sarjaan. He voivat myydä moottoreita, tehdä siinä liiketoimintaa ja saada edelleen johtotähden brändin oikealla tavalla esille.

Saksalainen Autobild kertoo myös, että yksi mahdollinen ostaja Mercdeksen tehdastiimille olisi yhdysvaltalainen Roger Penske, joka omistaa IndyCar-sarjan.

