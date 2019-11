NHL:n syksyn suomalaissensaatio löysi tehonsa omia maalejaan analysoimalla, mutta mukana on ollut myös ripaus tuuria: "Nyt en pelkää tehdä virheitä"

VANCOUVER. Rehellisyyden nimissä neljä vuotta ja yli seitsemäntoista miljoonaa taalaa tuntui menneenä kesänä paljolta. Colorado-GM Joe Sakic investoi lopulta paljon pelaajaan, joka ei neljän vuoden aikana oikeastaan koskaan puhjennut tulosyksikön pelaajana kukkaan San Josessa.

Eikä kyse ollut siitä, etteikö 27-vuotiaalle Joonas Donskoille olisi annettu mahdollisuutta.

Esimeriksi menneellä kaudella Donskoi pelasi pitkiä jaksoja Evander Kanen ja Tomas Hertlin kaltaisten huippupelaajien vierellä. Numerotulos ei vaan koskaan seurannut sinänsä muuten laadukasta, Donskoille ominaista energiapelaamista. Kahdella viimeisellä Sharks-kaudella Donskoi teki kummallakin ainoastaan neljätoista osumaa.

Donskoi eksyi Piilaaksossa liian usein pitkiin kuiviin putkiin, joista ulos pääsy vaikutti pahimmillaan lähes tekemättömältä paikalta. Menneenä keväänä Donskoi ei tehnyt tammikuun kymmenennen päivän jälkeen runkosarjassa maaliakaan – kuiva putki kasvoi lopulta pudotuspelit mukaan lukien 39 ottelun mittaiseksi.

Raahessa kiekkokasvatuksensa saanut Donskoi teki 46 viimeisessä Sharks-paidassa pelaamassaan ottelussa yhden maalin.

Joonas Donskoi on onnistunut mainiosti uudessa seurassaan. Getty Images

Tätä taustaa vasten lähtökohdat alkavaan kauteen olivat sympaattisen suomalaislaiturin kohdalla vähintäänkin mielenkiintoiset. Toisaalta taskussa oli uran rahakkain sopimus, toisaalta niskassa kovemmat odotukset kuin koskaan.

Donskoi oli itsekin asetelmasta hyvin perillä.

– Jännitti kesällä aika paljon tänne tuleminen. Kesä tuntui jopa aika pitkältä, kun odotti, että mihinköhän sitä on tulossa. En kuitenkaan tuntenut etukäteen kaupunkia tai jätkiä joukkueesta käytännössä lainkaan. Toisaalta tuli paljon myös mietittyä, miten saisin enemmän itsestäni irti, siis nimenomaan maaleja, Donskoi avaa Yle Urheilulle Vancouverissa.

Eikä Donskoi tyytynyt ainoastaan mietiskelemään asioita. Floridan yhdeksän vuotta sitten neloskierroksella varaama pelaaja teki oikeasti hommia löytääkseen vastauksia ja uusia ratkaisumalleja.

– Katsoin kesällä kaikki NHL-maalini. Havainto oli, että valtaosa niistä on syntynyt maalin edestä. Sitten aloin miettiä, että oma pelityyli on kyllä sellainen, että tykkään aika paljon pyöriä kulmissa. Syntyi ajatus, että ehkä pitäisi vain suoraviivaisemmin ajaa maalille.

– Minulla ei kuitenkaan ole sitä Patrik Laineen laukausta, että voisi sieltä kaarelta vain napautella kiekkoja yläpeltiin, Donskoi hymyilee.

Tuumasta toimeen

Kun kausi sitten alkoi, Donskoi näytti aidosti omaksuneen kesällä miettimänsä asiat. Coloradon kausi ei ollut ehtinyt vanheta edes kuutta minuuttia, kun joukkueen tuore suomalaisvahvistus iski kauden ensimmäisen osumansa – ja mistäpä muualta kuin maalin edestä ohjaamalla.

Kauden toinen osuma syntyi saman ottelun lopussa tyhjään Flames-maaliin.

Saatuaan kaudella lentävän lähdön, Donskoi ei ole sittemmin taakseen katsellut. Marraskuun ensimmäisellä viikolla syntyi Pekka Rinteen ja Juuse Saroksen taakse NHL-uran ensimmäinen hattutemppu. Tällä päivämäärällä Donskoi on sensaatiomaisesti NHL:n tehokkain suomalainen maalintekijä yhdeksällä osumallaan.

Coloradon sisäisessä maalipörssissä sijoitus on toinen supertähti Nathan MacKinnonin takana.

Joonas Donskoin viime kausi San Jose Sharksissa oli vaikea. Getty Images

Kahdenkymmenen ottelun jälkeen Donskoi on peräti 36 maalin vauhdissa. Toki maaliodotteiden kanssa on oltava maltillinen. Suomalaishyökkääjä, joka on laukonut NHL:ssä ennen tätä kautta noin yhdentoista prosentin tehoilla, on iskenyt kuluvana syksynä kiekkoa reppuun peräti 25 prosentilla. Tuskin Donskoi läpi kauden 25 prosentin tehoilla laukoo, mutta se ei vähennä erinomaisen syyskauden arvoa.

– Kyllähän se hyvältä tuntuu, turha sitä on kieltää. Sieltä maalilta sitä tulosta on nyt tullut. Olen tehnyt useita irtokiekko- ja ohjurimaaleja, Donskoi sanoo.

Loukkaantumiset avasivat oven ykkösketjuun

Myös tuuri on ollut sopivasti pelaajan puolella.

Gabriel Landeskogin ja Mikko Rantasen loukkaantumiset avasivat oven kärkiketjuun ja tästä mahdollisuudesta Donskoi on pyrkinyt repimään kaiken irti. Rantasen lokakuun loppupuolella tapahtuneen loukkaantumisen jälkeen Donskoi on pelannut Avalanche-hyökkääjistä toiseksi eniten MacKinnonin jälkeen, lähes yhdeksäntoista minuutin keskiarvolla.

Donskoi on tehnyt MacKinnonin vierellä yhteentoista edelliseen otteluun tehot 6+2. Kauden kymmenes osuma oli lauantaina Vancouverissa muutaman sentin päässä. Laukaus kolmannessa erässä ohitti Canucks-vahti Thatcher Demkon, mutta kimposi tolpasta takaisin peliin.

Mahdollisuus pelata hirmuisessa iskussa olevan MacKinnonin kanssa on ollut Donskoille kuin taivaan lahja.

Joonas Donskoi teki NHL-uransa ensimmäisen hattutempun marraskuun alussa. Getty Images

– Hän on paljon parempi pelaaja, mitä tiesinkään. Nyt sen vasta ymmärtää, kun häntä pääsee seuraamaan päivittäin. Hän on uskomaton luistelija ja käsittämättömän vahva kiekossa. Ei hän juurikaan esimerkiksi kulmissa apua tarvitse. Hänellä on uskomaton kyky ratkoa yksi vastaan yksi-tilanteet itsekseen, Donskoi pyörittelee päätään.

– Minä olen sitten vain rynninyt maalille ja luottanut siihen, että se kiekko tulee sieltä. Onhan tuollaisessa ketjussa aivan mieletöntä pelata ja kyllä siinä pitää tulosta tullakin.

MacKinnon ei säästele ylisanoja puhuessaan uudesta ketjukaveristaan.

– Kemia hänen kanssaan löytyi oikeastaan heti. Joonas on erittäin fiksu pelaaja, joka tekee valtavasti töitä. Hän hoitaa puolustusvelvoitteet, jahtaa irtokiekkoja, riistää ja kääntää niistä ja ylipäätään tekee paljon hommia. Se tekee minun elämästäni paljon helpompaa, MacKinnon kehuu Yle Urheilulle.

Colorado sopii Donskoille paremmin

On Donskoin hyvän syksyn takana silti muutakin. Alusta asti on tullut selväksi, että Coloradon luisteluvoimainen, luova ja rohkeakin pelitapa tarjoaa Donskoille ehkä hieman aiempaa paremmat eväät onnistumiseen. Tietynlaisena energiapelaajana tunnettu Donskoi on löytänyt paikkansa joukkueesta helposti tämänkin kautta.

– Kyllähän tämä pelitapa istuu omaan tekemiseen paremmin. Aika luisteluvoimaista tämä meidän peli on ja ehkä täällä vapauksia on hieman enemmän. Täällä saan käyttää enemmän omia vahvuuksia, tilanteita saa yrittää ratkoa henkilökohtaisella taidolla, Donskoi iloitsee.

Pelaajan vahvuuksia tukeva pelitapa, alkusyksyn onnistumiset, kasvanut itseluottamus sekä valmennuksen antamat vapaudet yhdessä kasvaneen roolin kanssa, ovat muodostaneet Donskoin kohdalla positiivisen lumipalloefektin.

– Nyt en pelkää tehdä virheitä, annan pelin tulla enemmän selkärangasta. Täällä ei koko ajan tarvitse pelata pakkien selustaan, vaan joskus voi haastaa ja pysyä kiekossa pidempään, ehkä tehdä peliä keskialueella rohkeammin. Tulee luontaisemmin tällainen pelaaminen minulta.

– En mieti tällä hetkellä pelaamista kovin paljon ja niin sen kai pitää ollakin. Sitä kautta varmasti ne onnistumisetkin nyt tulevat, Donskoi filosofoi lopuksi.

Ei alun perusteella lainkaan hullumpi hankita Coloradolta tämä Joonas Donskoi.

Lue myös:

Syöksykierteessä oleva Buffalo koki Chicagon voittovireen, Olli Määtälle tehopiste

Kommentti: Valmennusjohdon haukkumat Dallasin tähtipelaajat osoittivat suurta kypsyyttä

Kaskisuo pääsi debytoimaan NHL-kaukaloissa pidemmän ja Koivula lyhyemmän odotuksen jälkeen: "Tässä on ollut hulluja viikkoja"

Velttoilun aika Dallasissa on ohi: "Se on tehty selväksi kaikille"