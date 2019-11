Kommentti: Huuhkaja-pelaajien taistelu kisapaikoista käynnistyy – Kreikka-ottelulla vissi merkitys EM-kisojen kannalta

Markku Kanervalla on mahdollisuus tehdä kokeiluja Kreikka-ottelussa.

Markku Kanervalla on mahdollisuus tehdä kokeiluja Kreikka-ottelussa. Tomi Hänninen

Suomen kokoonpanoon on luvassa useita muutoksia maanantain Kreikka-otteluun. Monelle pelaajalle ottelu voi olla iso näytönpaikka, kun taistellaan paikoista kisamiehistöön, kirjoittaa Yle Urheilun Matti Härkönen.

ATEENA. Hyväntuulinen Markku Kanerva saapuu hissimusiikin saattelemana Ateenan olympiastadionin lehdistötilaan sunnuntaina. Hetki kuvastaa hyvin Huuhkaja-leirin tunnelmia maanantaisen Kreikka-ottelun alla. Ilmapiiri on vapautunut, letkeä ja samalla hieman seesteinenkin.

Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Kanerva ottaa jopa hetkeksi haastattelijan roolin ja kyselee vieressä istuvan Robin Lodin tuntemuksia pelin alla. Hymy on herkässä. Kaikki puristus on tipotiessään. Suuri unelma on saavutettu.

Vaikka Suomi voikin lähteä paineettomasti Kreikka-otteluun historiallisen kisapaikan varmistuttua, niin täysin merkityksetön peli ei ole kyseessä. Voitolla Suomella on mahdollisuus nousta EM-arvonnoissa kolmoskoriin. Se voisi helpottaa tietä EM-kisojen pudotuspeleihin, sillä silloin neloskorista olisi etukäteen tarjolla lohkovaiheeseen ripauksen helpompi vastus.

Käytännössä Kreikka-ottelu on myös ensimmäinen valmistava ottelu ensi kesän kisojen kannalta. Kisoja ennen jäljellä on ensin mahdollinen tammikuun leiri, joka ei lukeudu virallisiin Fifa-päiviin. Jos leiri järjestyy, niin leiriryhmä on siten hyvin erilainen verrattuna nykyiseen.

Tammikuun lisäksi maajoukkuetapahtumia on jäljellä vielä maaliskuussa sekä kisojen alla tapahtuva valmistautumisjakso. Maajoukkueella ei siis ole tulevan reilun puolen vuoden aikana liikaa aikaa yhdessä. Nyt olisi oiva mahdollisuus kokeiluille, ja niitä Kanerva aikookin tehdä – osin pakon sanelemana.

Kansojen liigan lohkovoiton varmistuttua Jesse Joronen sai vastuuta maalin suulla päätöspelissä Unkaria vastaan. Toistaiseksi kaikki pelit näissä karsinnoissa torjunut Lukas Hradecky antanee tilaa Simpeleen Urheilijoiden kasvatille. Joronen on aloittanut syksynsä mallikkaasti uudessa seurassaan Italian Serie A:n Bresciassa, joten maalivahtien suhteen Suomella ei ole ongelmia.

Huuhkajien hyökkääjätilanne ei sen sijaan ole järin mairitteleva Kreikka-ottelun alla. Joel Pohjanpalo putosi pois vahvuudesta jo ennen Liechtenstein-peliä, eikä Jasse Tuominen ole takareisivamman vuoksi kunnossa maanantaina. Myös Fredrik Jensenillä on ollut ongelmia tulehtuneiden polviensa kanssa.

Hyökkääjien vammat saattavatkin avata mahdollisuuden Kanervalle muokata ryhmitystä ja kokeilla jotain uutta. Näissä karsinnoissa Suomi on aloittanut pelejä sekä perusasetuksessaan 4-4-2-ryhmityksessä että Italia-otteluissa kolmen topparin alakerralla.

Suomi lähtee EM-kisoissa todennäköisesti jokaiseen alkulohkon peliinsä altavastaajana. Kolmen topparin linja ei toiminut Italiaa vastaan virheettömästi, joten Kanerva haluaa varmasti saada viitteitä siitä, miten joku toinen 4-4-2:ta hieman puolustavampi ryhmitys toimisi.

Kun puhtaista hyökkääjistä vain Teemu Pukki on pelin alla terveenä, niin Kreikkaa vastaan Suomi saattaa ryhmittyä muotoon 4-5-1. Tämän tekemällä Kanerva näkisi, miten Suomen joukkue suoriutuu kolmella keskikentän keskustan pelaajalla. Ryhmitys on nähty muutamassa ottelussa loppuhetkillä Suomen turvatessa johtoaan, mutta yhtään peliä Huuhkajat ei ole aloittanut tuossa muodossa.

Esimerkiksi Joni Kauko on tehnyt hyvää jälkeä seurajoukkueessaan Tanskassa hyökkäävän keskikenttäpelaajan roolissa. Hän on haastatteluissa todennut, että haluaisi kokeilla samalla paikalla myös maajoukkueen paidassa. Kauko onkin tyrkyllä avauskokoonpanoon Pukin alapuolelle yhdeksi keskikentän keskustan pelaajaksi.

On takuuvarmaa, että avauskokoonpanossa nähdään maanantaina muitakin vähemmän peliaikaa saaneita pelaajia. Tim Sparv saatiin kuin saatiin jälleen parsittua kasaan Liechtenstenia vastaan, mutta kapteeni ei ole täydessä pelikunnossa. Paulus Arajuuri taasen tervehtyi perjantain peliin niukin naukin, joten sekä Sparvin että Arajuuren pelaaminen on hyvin epätodennäköistä.

Maanantain ottelu Kreikkaa vastaan on monille pelaajille erinomainen mahdollisuus antaa näyttöjä. Onnistumalla karsintojen päätösottelussa, voi joku vähemmän peliaikaa saanut pelaaja ottaa aimo harppauksen kohti EM-kisoja. Taistelu paikoista lopputurnaukseen on nyt käynnistynyt toden teolla.

Puolessa vuodessa ehtii tapahtua paljon asioita. Lähes varmuudella jollakin pelaajalla kisat jäävät valitettavasti haaveeksi loukkaantumisen takia. Ja vaikka tapahtumia onkin vähän jäljellä, niin poissuljettua ei myöskään ole se, että ensi kesän EM-miehistöön nousee joku pelaaja täysin tämän ryhmän ulkopuolelta.

Maajoukkueuransa lopettaneiden Niklas Moisanderin, Perparim Hetemaj’n tai Alexander Ringin kohtalo ei ole vielä täysin sinetöity, mutta heistä tuskin kukaan on väkisin tyrkyttämässä itseään joukkueeseen. Sen lisäksi Roman Eremenkonkin tilanne maajoukkueen suhteen on epätietoisuuden verhoama.

Huuhkajia on läpi karsintojen kannatellut monen muun asian lisäksi äärettömän tiivis yhteishenki. Tuo yhteenkuuluvuuden tunne tuskin hevillä rakoilee, mutta on silti mielenkiintoista nähdä, muuttaako äärettömän kova taistelu kisapaikoista millään tavalla ryhmädynamiikkaa.

On kuitenkin ihan takuuvarmaa, että joka ikinen pelaaja unelmoi pelaavansa ensi kesänä Suomen paita päällään EM-lopputurnauksessa.

