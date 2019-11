Rauman Lukon päävalmentaja vaihtuu ensi kauden jälkeen – Pekka Virta antaa tilaa TPS:n päävalmentajalle Marko Virtaselle

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan Rauman Lukon päävalmentajana jatkaa ensi kaudella Pekka Virta. Raumalaisseura tiedotti Virran jatkosta maanantaina nettisivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Virran vuoden jatkopestin jälkeen vetovastuun Lukossa ottaa Marko Virtanen. Virtanen toimii tällä hetkellä TPS:n päävalmentajana, johon hänet hälytettiin korvaamaan Kalle Kaskinen reilut muutama viikko sitten. Aikaisemmin Virtanen toimi muun muassa JYPin päävalmentajana.

– Tällä hetkellä keskittymiseni on sataprosenttisesti työhöni TPS:n organisaatiossa, mutta tämän lajin parissa on kuitenkin tulevaisuuden suunnitelmat katsottava ja sovittava etukäteen. Tarkoitukseni on tuoda omaa tietotaitoni ensin nuorten käyttöön ja samalla oppia tuntemaan Lukon organisaatiota, jonka jälkeen sitten eteenpäin liigajoukkueen kanssa, Marko Virtanen kommentoi tiedotteessa.

Virtasen sopimuksen pituus on kolme vuotta, josta ensimmäisen kauden hän toimii A-junioreiden päävalmentajana ja kaksi seuraavaa kautta SM-liigajoukkueen päävalmentajana.

