Kipujen kanssa pelaava Lauri Markkanen kertoo rehellisesti vaikeuksistaan Yle Urheilulle – ihmettelee, miksi tulosta ei tule: "Outoa"

Tahmeat esitykset vetävät maailman kovatasoisimmassa koripalloliigassa NBA:ssa pelaavan Lauri Markkasen mietteliääksi. Kauden loistavasti avanneen Markkasen peli on ollut viime aikoina pisteiden valossa vaisua.

Tiistaiyönä Suomen aikaa Chicago Bullsia edustava Markkanen teki yhdeksän pistettä, kun liigan kärkijoukkueisiin kuuluva Milwaukee Bucks kaatoi Bullsin 115–101. Yleensä vahvana kolmen pisteen heittäjänä tunnettu suomalainen heitti kaikki kolmen pisteen yrityksensä ohi.

Markkanen myöntää Yle Urheilulle, että ei pelaa tällä hetkellä tasollaan. Peli tuntuu hyvältä, mutta pallot eivät uppoa sisään.

– Pelaaminen tuntui ihan hyvältä tänäänkin, mutta on outoa, että ei silti mene hyvin. En tiedä, kuinka monta peliä olisimme voittaneet, jos olisin pelannut omalla tasollani. Mutta sellaista urheilu välillä, nyt on vähän vaikeaa, Markkanen kertoo Yle Urheilulle Chicagossa.

Markkanen lähti kolmanteen NBA-kauteensa kovin odotuksin. Ne eivät kuitenkaan ole toistaiseksi täyttyneet. Kauden 14 ensimmäisen ottelun jälkeen Markkasen pistekeskiarvo (14,1), pelitilanneheittoprosentti (36,2) ja kolmosprosentti (26,8) ovat uran huonoimmat.

– Kyllä tämä huono vaihe menee jossain vaiheessa ohi. Tämä tuo myös hyvin motivaatiota harjoitteluun, Markkanen lisää.

Vielä on aikaa kääntää kurssi

Markkasta ovat koetelleet viime aikoina myös loukkaantumiset. Viime kaudella suomalainen jätti loppukauden väliin väsymyksen ja korkean sykkeen vuoksi.

Myös tällä kaudella kolotuksia on ollut. Esimerkiksi viikko sitten maanantaina Markkanen jätti harjoitukset välistä.

Markkanen myöntää, että joitain vaivoja on.

– Pienten kipujen kanssa sitä aina pelaa, mutta ei urheilija tervettä päivää näe. Mutta en siellä kentällä olisi, jos en olisi terve.

Chicago Bulls ei ole ollut viime vuosina NBA:n eliittiä. Tällä kaudella joukkue on voittanut neljä ottelua ja hävinnyt kymmenen. Markkanen kuitenkin muistuttaa, että sarjaa on vielä paljon jäljellä.

– On vain ajan kysymys, kun saamme käännettyä ottelut voitoiksi. Ei tässä tarvitse tehdä montaa sankaritekoa siihen. Onneksi tämä ei ole 14 pelin sarja. Hyvä puoli on, että pelit tulevat nopeasti. Tappiossa on muutenkin aika usein paljon positiivisia asioita, suomalainen alleviivaa.

