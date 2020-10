NHL-pelaajien kanssa työskennellyt Venla Hovi luo valmentajauraa Kanadassa – MM-hopeamitalistilla on valttikortit uutta aluevaltausta varten

Vuosia jääkiekkomaajoukkueen runkopelaajiin kuulunut Venla Hovi, 32, on aloittanut vauhdilla uuden uransa valmentajana Kanadassa.

Viime kaudella Hovi työskenteli täysipäiväisesti Winnipegissä, jossa hän toimi taitovalmentajana Jets Hockey Developmentissa. Valmennuskeskuksesta kuka tahansa saattoi varata tunnin valmennukseen. Hovin opetettavien kirjo olikin laaja: 7-vuotiaista jo NHL:ssä esiintyneisiin ammattilaispelaajiin. Valmennuskeskuksessa jäillä kävi myös paljon Jetsin AHL-joukkueen Manitoba Moosen pelaajia.

Hovi tottui jo pelaajaurallaan tupaten täysiin päiviin. Sama meno jatkui viime kaudella, vaikka hänen roolinsa vaihtui valmennukseen. Täysipäiväisen taitovalmennuksen ohella Hovi toimi Manitoban naisten yliopistojoukkueen apuvalmentajana.

– Saatoin olla iltayhdeksään asti töissä ja aamulla mennä kuuteen jonkun kanssa jäälle. Unet jäivät välillä lyhyiksi. Oli kyllä hektinen vuosi, mutta viime vuosi oli tosi hieno kokemus ja opin ihan sairaasti uutta, Hovi kertoi Yle Urheilulle.

Hovin pelaajaura päättyi huhtikuussa 2019 Espoossa. Naisleijonat jäi dramaattisessa MM-finaalissa hopealle Yhdysvaltoja vastaan. Tomi Hänninen

Vaikka Hovi vietti paljon aikaa jäällä, hän ei alkanut kaivata pelaaja-arkea.

– Monelle on vaikeaa lopettaa urheilu-ura. Olen tosi onnekas, että olen löytänyt saman tien sellaista tekemistä, että ei ole tullut kaipuuta pelaamiseen.

Nyt Hovi on uuden haasteen edessä, kun hän on aloittanut ensimmäisen kautensa päävalmentajana. Hän työskentelee Okanagan Hockey Academyssa (OHA) alle 17-vuotiaiden tyttöjen valmentajana.

OHAan hakeutuu todella taitavia nuoria ympäri Kanadaa. He tavoittelevat uriensa jatkamista täydellä stipendillä yliopistossa.

Hovi kertoo, että Kanadassa naisvalmentajat ovat kovassa huudossa. Varsinkin sellaiset, jotka ovat pelanneet pitkän uran ja päässeet edustamaan maajoukkuetta. Hovi itse pelasi naisten sarjoissa 20 vuotta ja 11 aikuisten arvokisat.

Valmentajamarkkinoilla Hovilla on takataskussaan pitkä kokemuksen lisäksi toinen valttikortti: hän on suomalainen.

– Kanadassa suomalaisuutta arvostetaan todella paljon. Se johtuu Suomen koulutusjärjestelmästä ja siitä, miten suomalainen jääkiekko on viime vuosina pärjännyt maailmalla, hän selvensi.

Kanadassa Suomea enemmän työmahdollisuuksia

Hovi nautti ajastaan taitovalmentajana, eikä hän etsinyt tietoisesti uutta työpaikkaa. Mahdollisuus lähteä päävalmentajaksi aukesi hieman yllättäen. Vaikka uusi työtarjous oli mielenkiintoinen, Hoville päätös oli silti vaikea. Hän ehti asua Winnipegissä neljä vuotta. Hovi tunsi olevansa kuin kotonaan kanadalaiskaupungissa.

– On ihan kamalaa lähteä Winnipegistä. Minusta se tuntuu paljon isommalta kuin Suomen jättäminen taakse. Minulle rakentui tosi tiivis tukiverkosto ja ystäväporukka Winnipegiin. Tiesin kuitenkin, että minun täytyy ottaa tämä työ, sillä se on minulle askel eteenpäin, Hovi kertoi kesäkuussa Suomessa ollessaan.

Heinäkuun puolivälissä Hovi muutti Winnipegistä länteen, Pentictoniin.

Uusi kotikaupunki Penticton on pieni, noin 34 000 asukkaan kaupunki. Lähin suurkaupunki on aivan Kanadan länsirannikolla sijaitseva Vancouver, jonne Pentictonista ajaa reilut neljä tuntia.

Venla Hovi voitti viimeisellä pelikaudellaan MM-hopeaa ja seuramestaruuden Kanadassa CWHL:ssä. Tomi Hänninen

Tulevassa pestissään Hovilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Jatkoa mietitään vuosi kerrallaan.

Ainakin tässä vaiheessa Hovilla on halua tehdä päivätyötään juuri Kanadassa, vaikka viime vuoden aikana hän mietti välillä Suomeen palaamista.

– Näen itselläni ihan hirveän määrän työmahdollisuuksia Kanadassa. Ne ovat sellaisia mahdollisuuksia, joita ei Suomessa ehkä ole.

– Tykkään myös ihan hirveästi tehdä töitä siellä. Ihmiset ovat todella kannustavia ja töitä tehdään yhdessä, mikä sopii minun persoonalleni. Nautin olla siellä tosi paljon. Joka kerta kun menen sinne, se on vähemmän kulttuurishokki kuin Suomeen tuleminen.

Tärkeää jatkaa lajin parissa

Ei Hovi silti suomalaisia juniorikiekkoilijoitakaan ole unohtanut.

Viime kesänä kiekkokonkari järjesti Lempäälässä ensimmäisen oman jääkiekkoleirinsä nuorille. Valmentajaksi Hovi marssitti kovan kattauksen Suomi-kiekon huipulta, kun nuoria kiekkoilijoiden alkuja opastamassa olivat muun muassa hyökkääjä Susanna Tapani, maalivahti Eveliina Suonpää ja viime kaudella Naisten Liigan pistepörssin voittanut Saila Saari.

Leiripäivinä Hovi valmentajineen opasti leiriläisille esimerkiksi luistelutekniikkaa ja kehonhuoltoa.

Venla Hovi opasti terän käyttöä leiriläisilleen. Lempäälään oli kerääntynyt 25 tyttö- ja poikapelaajaa. Rinna Härkönen/Yle

Tällä hetkellä Hovi kokee, että omien leirien vuosittainen järjestäminen olisi hänelle oikea tapa auttaa suomalaisia junioreita. Ylipäätään hän pitää hyvin tärkeänä sitä, että hän jatkaa oman tietotaitonsa eteenpäin jakamista vielä peliuran jälkeenkin.

Kun Hovi itse aloitteli jääkiekkoa, hän ei edes tiennyt naisten jääkiekkosarjojen olemassaolosta. Hän ajatteli pelaavansa aikuisena NHL:ssä.

– On tärkeää, että tytöillä on naisissa esikuvia ja valmentajia, jotka ovat pelanneet korkealla tasolla. Silloin he uskaltavat unelmoida niistä jutuista ja ymmärtävät, ettei jääkiekko ole vain poikien juttu.

Valmentajana Hovi haluaa myös rikkoa jääkiekon perinteisiä rooleja.

– Winnipegissä pääsin valmentamaan suureksi osaksi poikia. Se oli kivaa, kun sain rikkoa rajoja. Sillä ei ole mitään väliä, kuka jäällä on ja kuka valmentaa niin kauan kuin sen homman osaa.

Vielä Hovi on valmentajan polkunsa alkupäässä ja opittavaa on paljon. Uudesta roolistaan kaukalossa hän on kuitenkin vähintään yhtä innoissaan kuin aikanaan pelaamisesta.

– Olen nyt aika lailla heittäytynyt tähän hommaan. En ehkä nähnyt tätä tapahtuvaksi silloin, kun vielä pelasin. Voi olla, että tästä tulee eläkeammatti, Hovi nauraa.

