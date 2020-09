KooKoon alle 20-vuotiaiden koronarypäs kasvoi – tartuntoja on todettu nyt yhdeksän

Kouvolan KooKoon U20-joukkueen koronarypäs on kasvanut.

Alle 20-vuotiaiden joukkueen liittyen on todettu nyt yhteensä yhdeksänkoronavirustartuntaa. Tartunnoista kahdeksan on pelaajilla ja yksi ottelutapahtuman toimihenkilöllä.

Seura tiedotti uusimmista kahdesta positiivisesta testituloksesta keskiviikkona. Sote-kuntayhtymä Kymsoten tilastojen mukaan tartunnat ovat varmistuneet tiistaina.

KooKoon tiedotteen (siirryt toiseen palveluun)mukaan sairastuneet voivat tilanteeseen nähden hyvin. Heidän oireitaan tarkkaillaan säännöllisesti.

Ensimmäiset tartunnat tietoon viime viikolla

KooKoon U20-joukkueen koronatartunnoista kerrottiin ensimmäistä kertaa viime viikon perjantaina. Tuolloin viidellä pelaajalla ja yhdellä ottelutapahtuman toimihenkilöllä on todettu koronatartunta.

Ensimmäiset tartunnat tulivat ilmi, kun koko joukkue testattiin koronavirukselle altistumisen vuoksi. Joukkue oli altistunut koronavirukselle alle 20-vuotiaiden SM-sarjan ottelussa Mikkelin Jukureita vastaan.

Sittemmin osa aiemmin negatiivisen testituloksen saaneista pelaajista on alkanut oireilla ja heidät on testattu uudelleen, jolloin joukkueessa todettujen tartuntojen määrä on kasvanut.

Koko koronatartunnalle altistunut joukkue asetettiin karanteeniin jo ennen ensimmäisten koronatestien tekemistä. Nyt todetut uudet tartunnat eivät Kymsoten mukaan aiheuta uusia toimenpiteitä.

Myös KooKoon liigajoukkue on testattu koronaviruksen varalta. Heidän testituloksistaan tiedotetaan KooKoon mukaan vasta, kun kaikkien testattujen tulokset ovat selvillä. Liigapelaajat ovat karanteeninomaisissa olosuhteissa.

