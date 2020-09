Niclas Grönholm luottaa vauhtiinsa ruotsalaiskaksikkoa vastaan, kun rallicrossin MM-sarja jatkuu Latviassa – Yle näyttää kanavillaan loppukauden osakilpailut

Rallicrossin MM-sarjan viisi jäljellä olevaa osakilpailua näytetään Ylen kanavilla syyskuusta joulukuuhun. Kausi jatkuu viikonloppuna kahdella osakilpailulla Latviassa.

Riian osakilpailut ovat järjestyksessään MM-sarjan kauden viides ja kuudes.

MM-sarjan kaksi edellistä osakilpailua käytiin Kouvolassa Tykkimäen moottoriradalla elokuun lopussa. Ensimmäistä kauttaan MM-sarjassa ajava suomalaiskuljettaja Juha Rytkönen yllätti suosikit ensimmäisenä kisapäivänä hurjastelemalla toiseksi.

Kouvolan toisessa osakilpailussa suomalaisista onnistui puolestaan Niclas Grönholm, joka nappasi uransa kolmannen osakilpailuvoiton.

GRX Taneco -tallissa ajava Grönholm on neljän osakilpailun jälkeen MM-sarjassa kolmantena 76 pisteellään. Kausi on alkanut ruotsalaiskomennossa: kärkipaikkaa pitävä Johan Kristoffersson on kerännyt jo 111 pistettä ja toisena oleva Mattias Ekström 94 pistettä.

Jokaisessa osakilpailussa on mahdollisuus ottaa 30 MM-pistettä. Grönholm tietää, että kärkikaksikon saavuttaminen vaatii voittoja paitsi finaaleissa, myös alkuerissä. Jokainen piste on otettava talteen.

– Piste-eroa on sen verran, että pitää pystyä puskemaan jokaisessa erässä maksimit ja yrittää ottaa täysi pistepotti, Grönholm kertoi tiiminsä tiedotteessa.

Välimatkasta huolimatta Grönholm, 24, luottaa mahdollisuuksiinsa taistella vielä maailmanmestaruudesta. Riian rata sopii suomalaiselle ja hänen kuljettamalleen GRX:n Hyundai i20 Supercarille.

– Autoa on nyt hiukan säädetty taas paremmaksi, kun muutimme alustan geometriaa ja lisäksi teimme muutamia pikkujuttuja. Kouvolan kisan voitto toi hyvän fiiliksen koko meidän tiimille ja nyt on taas kiva lähteä kisaamaan. Uskon vahvasti mahdollisuuksiini, viime kaudella MM-sarjassa neljänneksi ajanut Grönholm sanoi.

Kouvolassa huippusuoritukseen yltänyt Juha Rytkönen ei kilpaile Riiassa, mutta on mukana lokakuussa Barcelonan osakilpailussa Espanjassa.

Lähetykset Ylen kanavilla

La 19.9. Latvian osakilpailu,kello 15 Areena / kello 17 TV2 (kooste)

Su 20.9. Latvian osakilpailu, kello 15 Yle TV2 ja Areena

Su 18.10. Espanjan osakilpailu, kello 15 Yle TV2 ja Areena

Su 22.11. Belgian osakilpailu, kello 16 Yle Areena, kooste TV2 kello 19.15

Su 13.12. Saksan osakilpailu, lähetysajat tarkentuvat myöhemmin

Rallicrossin MM-sarjan erikoislähetykset selostaa ja toimittaa Tomi Tuominen.

