Jaakko Hännisestä tulee ensimmäinen suomalaispyöräilijä suuressa ympäriajossa viiteen vuoteen – viime aikoina oppia Italian vaaroista ja upea uutinen ensi kaudesta: "Todella iso juttu"

Jaakko Hänninen on mukana 3. lokakuuta alkavassa Italian ympäriajossa ranskalaistiiminsä riveissä.

Suomen pyöräilylupaus Jaakko Hänninen onnistui viimeisessä kisassaan ennen uransa ensimmäistä suurta ympäriajokilpailua. Hänninen oli 23:s maanantaina päättyneessä Tirreno-Adriaticon kilpailussa. Nuorten pyöräilijöiden kilpailussa Hänninen oli kuudes. Taakse jäi meriiteiltään kovia pyöräilijöitä, kuten paluuta kohti huippua tekevä Chris Froome. Hännisen mukaan Tirreno-Adriaticon kilpailu valmisti hyvin lokakuun alussa häämöttävään Italian ympäriajoon.

– Oli hyvä valmistava kilpailu. Oli aika monta joukkuetta niillä kuskeilla, jotka tulevat ajamaan Italian ympäriajon. Henkilökohtaisesti oli hyvä ajaa tämä kisa, koska en ole hirveästi ajanut kilpailuja Italiassa, Hänninen kertoo.

– Olen ihan tyytyväinen sijoitukseen. En ole hirveästi ehtinyt ajamaan viikon mittaisia World Tourin kilpailuja. En ole fyysisesti ajanut näin kovaa kilpailua.

Hännisen ranskalainen tiimi AG2R La Mondiale on luonnollisesti parhaillaan mukana myös Ranskan ympäriajossa. Suomalaispyöräilijän mukaan joukkueenjohto valitsee pyöräilijät kisoihin joukkueiden tavoitteiden mukaisesti niin suuriin ympäriajoihin kuin myös World Tourin kisoihin.

– Jokaisella kuljettajalla on oma kilpailukalenteri. Joukkueenjohtajat katsovat, että kilpailukalenteri on kuskeille sopiva ja kuskien tavoitteita tukeva. Siltä pohjalta minut valittiin Italian ympäriajoon, Hänninen sanoo.

– Olen tyytyväinen, että pääsen ylipäätänsäkin ajamaan isoa ympäriajoa tällaisena poikkeuksellisena vuotena.

Erilainen tiestö tutuksi

Italian ympäriajo on lisäksi 23-vuotiaan Hännisen ensimmäinen kolmen viikon mittainen kilpailurypistys. Viimeksi suomalaispyöräilijä on ollut mukana suurissa Italian, Espanjan tai Ranskan ympäriajoissa vuonna 2015. Tuolloin Jussi Veikkanen kisasi sekä Italian että Espanjan ympäriajossa.

– Ensimmäisenä tavoitteena on ajaa kilpailu maaliin saakka. Kolme viikon kisa on todella tiukka setti. Joukkueenjohtajat kertovat tietysti sitten joukkueen tavoitteet ja henkilökohtaisen roolini jokaiselle kisapäivälle. Käytännössä tulen katsomaan yksittäisiä etappeja ja pyrkimään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen irtiotosta, Hänninen sanoo.

Yksittäisistä etappivoitoista taistelu vaatii kaikkien asioiden loksahtamista kohdalleen.

– On oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja fysiikka riittää hyvään tulokseen, Hänninen kuvailee.

Jaakko Hänninen piti Tirreno-Adriaticon kisaa hyvänä valmistautumisena Italian ympäriajoon. Justin Setterfield/Getty Images

Tirreno-Adriaticon kilpailu oli Hännisen mielestä siinä mielessä hyvä, että hän pääsi tutustumaan Italian erilaiseen tiestöön. Tuttuihin Ranskan teihin löytyvät selvät erot.

– Tiestö on Ranskaan verrattuna aika paljon huonommassa kunnossa. Tiet on rakennettu Italiassa vuoristossa myös vähän erityyppisesti kuin Ranskassa. Esimerkiksi alamäissä pitää olla enemmän varuillaan. Voi olla pitkittäissuuntaisia railoja, joita ei näe. Kovassa vauhdissa voi tulla yllätyksiä, Hänninen sanoo.

Pitkästä koronatauosta hyötyä

Tästä kaudesta piti tulla Hännisen ensimmäinen kokonainen ammattilaiskausi. Koronaviruspandemia lohkaisi siitä kuitenkin ison osan. Helmikuussa Arabiemiraateissa Hännisen kisaaminen pysähtyi yhtäkkiä koronaviruspandemian puhkeamisen takia. Ammattilaiskilpailut käynnistyivät taas elokuun alussa.

– On ollut todella poikkeuksellinen vuosi. Veikkaan, että harva ammattilainen on pitänyt koskaan samanlaista taukoa kilpailuista ellei ole ollut joskus loukkaantuneena, Hänninen sanoo.

Hänninen uskoo kuitenkin, että pystyi ottamaan hyödyt irti poikkeuksellisesta tilanteesta.

– Oli kuitenkin niin pitkä tauko, että oli aikaa keskittyä tiettyihin osa-alueisiin. Tauko oli myös nollaus aivoissa. Pystyi ottamaan vähän aikaa rauhassa ja sitten taas keskityttiin treeneihin, Hänninen toteaa.

Jaakko Hänninen odottaa innoissaan jo ensi kautta. Justin Setterfield/Getty Images

Ensi kaudelle tiedossa jo hyviä asioita

Hännisellä on sopimus AG2R La Mondialen kanssa ensi kaudesta. Suomalaiskuski sai jo heinäkuun lopussa juuri ennen tämän kauden kisojen jatkumista positiivisia uutisia. Tiimi tiedotti ranskalaisen automerkin Citroënin tulevan ensi kaudelle toiseksi nimisponsoriksi. Poikkeustilanteessa uuden sponsorin saaminen on upea uutinen.

– Olen todella innoissani tulevasta vuodesta. Citroënin tulo nimisponsoriksi on todella iso asia joukkueelle varsinkin tällaisena aikana. Muutamia joukkueita on vaarassa lopettaa ensi kaudelle, kun ei ole pääsponsoria, Hänninen sanoo ja uskoo, että joukkueen toimintamahdollisuudet paranevat Citroënin tuella.

– Budjetti tulee kasvamaan, kun tulee toinen nimisponsori. En tiedä joukkueen strategiasta, mutta mahdollisesti leirityksiä tulee enemmän ja niin edespäin.

Elokuussa ensi kauden uudistuksista tuli lisää tietoa. Vuoden 2016 maantieajon olympiavoittaja Greg Van Avermaet liittyy ranskalaistiimiin tulevalle kaudelle. Tiimin ranskalaistähti Romain Bardet hyppää saksalaiseen Team Sunwebiin.

– Tämä on myös tosi iso asia. Van Avermaet on tulossa ja muutama mäkikuski on lähdössä pois. Mielenkiintoista nähdä, miten joukkue tulee toimimaan ensi vuonna, Hänninen sanoo.

Mäkispesialisti Hänninen tietysti toivoo, että muutokset parantaisi suomalaispyöräilijän asemia ensi kaudella.

– Toki asemaan vaikuttaa paljon, miten itse kehittyy ja missä oma fyysinen kunto on. Nämä ratkaisevat loppujen lopuksi varsinaisen aseman joukkueen sisällä. Uskoisin kuitenkin, että joukkue antaa minulle kuitenkin mahdollisuuksia, Hänninen toteaa.

Lue lisää:

Primoz Roglic venytti Tourilla etumatkansa lähes minuuttiin

Jaakko Hänninen palasi kotimaisemistaan koronan muuttamaan Ranskaan – pyöräilijän pitkä odotus on vihdoin päättymässä ensi viikolla: "Kisaaminen on tämän homman suola"

Suomalaispyöräilijä kuvasi vasikan kanssa hillittömän treenivideon, josta tuli hitti – tapahtumasarja kuvastaa täydellisesti Jaakko Hännisen suhtautumista urheiluun