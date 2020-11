"Jos näihin asioihin ei saada muutosta, meidän on turha haaveilla yksilölajien olympiamitaleista" – Rami Hietaniemi on huippumenestynyt, mutta urheilu-uralta ei jäänyt mitään säästöön

Vuoden 2019 joulukuussa painiuransa lopettanut Rami Hietaniemi viettää nykyään pitkää päivää poissa kotoa.

Hietaniemi kuuluu siihen kastiin urheilijoita, jotka löivät urallaan kaiken peliin. Hän saavutti urallaan muun muassa MM-pronssia ja EM-hopeaa.

Meriitit ovat rautaisia, mutta rahaa ei uralta jäänyt säästöön. Yle Urheilu seurasi, millainen entisen huippu-urheilijan "normipäivä" nykyään on.

Klo 04.15 – Hietaniemen koti, Seinäjoki

Herätyskello pärähtää Pohjanmaalla varhain aamuyöstä. Edellisenä iltana kääräisty aamupala vetäistään huiviin ja auton nokkapelti käännetään kohti Vaasaa. Kello ei ole lyönyt vielä edes viittä, kun Rami Hietaniemi avaa suunsa ratin takana.

– En halua tämän olevan mikään ruikutusjuttu omaan tilanteeseeni viitaten. Mutta jos näihin asioihin ei saada muutosta, meidän on turha haaveilla jatkossa yksilölajien olympiamitaleista. Ei edes tässä määrin, mitä niitä on viime vuosikymmeninä tullut, Hietaniemi sanoo.

Painin MM-pronssia, EM-hopeaa kotikisoissa, kahdet olympialaiset ja kaksi kertaa maailmanmestaruuskisojen pronssiottelussa häviävänä osapuolena. Jos mietitään 2010-luvun suomalaisia kesälajien miesurheilijoita, keihäänheiton ulkopuolelta katsottuna Rami Hietaniemen meriitit ovat kiistattomat. Voisi kuvitella, ettei miehen tarvitsisi ajaa joka aamu 80 kilometriä timpurin töiden perässä.

Hietaniemelle tilanne on tuttu. Hän murtautui pysyvästi maailman huipulle Saksan GP-kisassa vuonna 2010. Kaksi päivää ennen turnausta mies laatoitti kylpyhuonetta rivitalotyömaalla ja lähti päivän päätteeksi pudottamaan painoaan 84-kiloisten sarjaan.

– Silloin minua mietitytti, että mitähän kilpakumppanit tekivät samaan aikaan, kun minä vetelin viimeisiä laattoja.

– Nyt uran jälkeen näen asiat vielä laajemmassa valossa. Jos me haluamme pienistä yksilölajeista mitaleja ja menestystä, ensin olisi muodostettava sellainen järjestelmä, missä menestyneet urheilijat palkittaisiin uran jälkeen pysyvällä porkkanalla, eläkejärjestelmällä. Nykynuoret ovat niin tietoisia rahasta, että ilman uutta systeemiä entistä useampi lahjakkuus menetetään joukkuelajeihin.

Klo 06.45 – Rakennustyömaa, Vaasa

Ensimmäinen ruuvi tipahtaa sormien välistä kivilattialle. Kuiskaus on vaimea, mutta sanat erottuvat perisuomalaisittain selvästi.

– Perkele.

Huippu-urheiluun liittyy erilaisia riskejä, lähinnä loukkaantumisten kohdalla. Hietaniemi on tästä malliesimerkki. Hänen hajonnutta kyynärpäätään operoitiin Lontoon olympialaisten jälkeen syksyllä 2012. Rutiinitoimenpide päättyi katastrofiin.

Kyynärhermo katkesi hoitovirheen seurauksena ja yhteys oikean käden kolmeen alimpaan sormeen oli lopullisesti menetetty. Puolihullu Hietaniemi ei tästä lannistunut. Hän muutti harjoitusmenetelmät, taktiikat ja tekniikat palaten maailman huipulle jo seuraavana syksynä. Huikeassa saavutuksessa oli myös varjopuolia.

– Vakuutusyhtiö katsoi EM-hopean ja MM-kisojen viidennen tilan olevan niin kovia suorituksia, että kyllä kirvesmiehenkin ammatin pitäisi sujua. Menetin siinä sitten sen mitalin vuoksi paljon ansiosidonnaisia, ja muutenkin yksilöurheilijan turva vaikkapa sairauspäivärahoissa on olematon.

– Ei siinä moni päälle parikymppinen urheilija uskalla laittaa merkkejä keskelle. Ne ovat kuitenkin tärkeimpiä vuosia, kun kroppa alkaa ottamaan vastaan sitä kaikkein säälimättömintä harjoittelua, Hietaniemi pohtii.

37-vuotias neljän lapsen isä putosi Rion olympialaisten jälkeen tylysti apurahoilta pois ja joutui palaamaan jo uran viimeisinä vuosina takaisin timpurin ammattiin. Rahaa ei uralta käteen jäänyt ja eläkekertymäkin killui nollan pinnassa. Urheilijan apurahat ovat verotonta tuloa, joten niitä ei perheellinen urheilija enää myöhemmin nostele. Kaikki tulot käytettiin normaaliin arkielämään.

Tämä niin sanottu kakkosura kirvesmiehen töissä on vaatinut pitkää pinnaa. Oikean käden sormet eivät liiku sivuttain ja työkoneiden vaatima puristusvoima ei tahdo kädessä riittää. Työnteko on siis kollegoita selvästi hitaampaa, mutta yrityksen pomona on onneksi Hietaniemen pitkäaikainen tukija painin saralla.

Tuskin moni muu työnantaja olisi palkannut vastaavaa vammaa kantavaa kirvesmiestä. Monessa muussa maassa tuollaisen uran jälkeen tilanne olisi täysin toinen ja Hietaniemi pystyisi keskittymään niihin juttuihin, mitä hän haluaisi ja kykenisi parhaiten tekemään.

– Kyllähän me olemme painireissuilla paljon juteltu kilpakumppanien kanssa. Monessa maassa etenkin idän suunnalla on selkeä järjestelmä, jossa jokaisella arvokisamitalilla on erikseen sovittu eläkkeellinen arvo. Vaikka raha ei ole meille kenellekään urheilun päämoottori, niin tieto mahdollisesta eläkkeestä toisi taatusti lisää yrittäjiä näihin meidän pienempiin lajeihin.

– Tulevaisuuden turvaaminen tuo köyhemmissä maissa valtavasti yrittäjiä urheilun pariin. Me voisimme ottaa tästä mallia, eikä niiden summien tarvitsisi olla mitään isoja. Näen sen niin, että kuukautinen bonus toisi arvon sille työlle, kun olet laittanut kaiken tiskiin ja saavuttanut sen himoitun mitalin.

Klo 15.00 – Personal trainer -ohjaus, Vaasa

– Tee vaikka kymppi tähän alkuun… seitsemän, kahdeksan. Pidä keskivartalo tiukkana... yhdeksän, kymmenen. Tee vielä muutama. Jes hyvä, täytyy laittaa näköjään seuraavaksi lisää painoja!

Hietaniemi on paiskinut viime vuosina paljon töitä, jotta voisi jättää talojen rakentamiset terveemmille. Hän valmistui muutama viikko sitten personal traineriksi ja on myös suorittanut ammattivalmentajan tutkintoja. Erityisesti vammautuneiden asiakkaiden kanssa hän tuntee sattuneista syistä olonsa kotoisaksi. Ja menetelmät ovat tuttua laatua mieheltä, joka on kävellyt suolla polvileikkauksen jälkeisenä päivänä.

– Ihminen paranee nopeammin, kun hänet laitetaan välittömästi hommiin. Esimerkiksi tässä tapauksessa Samin reisiluu katkesi kolme viikkoa sitten motocross-onnettomuudessa, ja mies meinasi kuolla verihukkaan apua odotellessa. Lopulta ambulanssi saapui riittävän nopeasti, ja suoraan siitä kahdeksan tuntia kestäneeseen leikkaukseen.

– Viikkoa myöhemmin olimme jo ekaa kertaa kuntosalilla. Vaikka tässä tapauksessa vammautunutta paikkaa ei voida rasittaa, niin liikunta laittaa aivot toimimaan, hormoonit erittyvät ja paraneminen kiihtyy. Toki ekoilla salikäynneillä piti olla tarkkana, että Sami pysyy tajuissaan, tuore personal trainer naurahtaa.

Klo 18.00 – Painivalmennusta, Nurmo

Päivä alkaa kääntyä loppusuoralle, mutta tahti sen kuin kiihtyy. Hietaniemi ei ole malttanut jäädä pois painisalilta uransa jälkeen, ja hänellä on muutama kansallisen tason valmennettava. Ohjeita sataa tiuhaan tahtiin, kun pystyliikkeiden erikoismies jakaa pieniä niksejä nuoremmilleen. Pienen porukan treeneissä myös valmentaja lyö kaiken likoon.

– Aika harva koutsi pystyy antamaan itse täysivauhtista sparria. Se on selvä etu minulle ja urheilijoille. Toki on pakko myöntää, että kyllä painikisat tulevat edelleen uniini comebackin hengessä. Sitten aina, kun lyödään kutosvaihde molskilla silmään, niin sen huomaa, että aikaikkuna maailman huipulle on sulkeutunut. Toivottavasti saan tehdä tätä joskus osa-aikaisena tai täyspäiväisenä ammattina. Se on tavoitteeni.

Klo 21.30 – Hietaniemen koti, Seinäjoki

Kaikkensa antanut isä on puuhaillut tunnin verran lastensa kanssa ja lenkittänyt kaksi metsästyskoiraa syksyn koitoksia silmällä pitäen. Päivän viimeisen tunnin hän operoi sosiaalisessa mediassa, missä pyrkimyksenä on kehittää ja kasvattaa omaa metsästyskanavaa.

Tuloja olisi tarkoitus saada myös tästä rakkaasta harrastuksesta, ja uutta intoa syntyi uran ensimmäisestä karhunkaadosta elokuun lopussa. Tubettaja-tähdeksi Hietaniemeä olisi ollut vaikea kuvitella vielä painiuransa aikaisena pohjanmaalaisena kyläjääränä.

– On tässä pitänyt poistua omalta mukavuusalueelta moneen kertaan. Välillä mietin, että olisipa oma urheilijaura juuri nyt huipputasolla, niin osaisin käyttää somen voimaa ihan eri tavalla. Varmasti sieltä olisi löytynyt erilaisia kumppanuuksia tähän hyvin erilaiseen tarinaani, mutta ei se isoa kuvaa mihinkään muuta. Sen eläkejärjestelmän voiman haluaisin nähdä, eikä se tosiaan näillä meidän nykyisillä mitalimäärillä mikään suuri satsaus olisi. Nuoret tarvitsevat esikuvia tai moni laji näivettyy.

Huippu-urheilijan eläkejärjestelmän aikaansaamisen suurimpia ongelmia olisi varmasti tasapuolisuuden täyttyminen. Järkevimmältä ratkaisulta kuulostaisi olympialajeihin liittyvä systeemi, jossa vain MM- ja olympiamitalit kerryttäisivät eläkettä.

Tällöin eläkkeen jakajana voisi olla eri näköisten säätiöiden jälkeen esimerkiksi olympiakomitea, eikä valtio. Kyseisen systeemin rajaaminen MM-mitaliin vaatisi urheilijalta täydellistä onnistumista. Porkkana kasvaisi tässä tapauksessa ainoastaan lajin absoluuttisella huipulla.

Klo 22.30 – Valot sammuu

Hietaniemen päivä on valmis 18 tuntia herätyksen jälkeen. Menossa mukana ollut toimittaja alkaa olla täysin loppu ja on tyytyväinen, että seuraava päivä menee kirjoitustyön merkeissä. Hietaniemen huominen on sen sijaan ohjelmaltaan identtinen. Perhe on pidettävä leivässä ja uutta kamerakalustoa tarvitsisi ostaa syksyn metsästysreissuja varten.

– Ei ole ehtinyt uran jälkeen masentumaan, Hietaniemi murjaisee väsyneenä.

Vesa-Matti Savinen

Lue myös:

Ihmetteletkö urheilijoiden verotietoja? Näin toimii ammattiurheilun mahdollistava järjestelmä, jossa on maailmanmestarin mukaan karkeita epäkohtia

Tässä on suomalaisen urheilun tulokärki vuonna 2019: Sami Lepistölle yli miljoona euroa – e-urheilijoiden kärkinimelle kovat veronpalatukset

Tässä ovat suomalaisen huippu-urheilun kiinnostavimmat verotiedot: Tommi Mäkisellä yli 700 000 euron tulot, Marjamäki valmentajien selvä ykkönen

Rami Hietaniemi itki koko matkan painimolskille ja antoi kaksi vuosikymmentä kestäneen uransa päätösottelussa kaikkensa: "Tämä on ollut mahtava matka"

Kommentti: Rami Hietaniemi sai seitsemän vuotta sitten lääkäreiltä dramaattisen viestin – sitten tapahtui ihme, joka on hänen suurin opetuksensa suomalaiselle urheilulle

Rami Hietaniemi päättää 20-vuotisen uransa – "kädetön mies" on paininut loukkaantumisten jälkeenkin maailman huipulla: "Se on vähän niin kuin yhden elämän hautaisi"