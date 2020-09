Koulun rehtori kielsi suomalaiselta huippujoukkueelta harjoitukset – valmentaja tuohtunut tilanteesta: "Tuskin kukaan on käynyt koritelinettä nuolemassa"

Miesten Korisliigassa pelaava Uudenkaupungin Korihait kärsii harjoituspaikkojen puutteesta. Hailauma pääsee harjoittelemaan vain kerran päivässä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitsevassa Pohitullin palloiluhallissa.

Korihait harjoittelee tällä hetkellä ainoastaan alkuillasta, koska koulupäivän aikana joukkueella ei ole asiaa Pohitullin halliin. Lisäksi koulun yhteydessä oleva areena on ainoa paikka Uudessakaupungissa, josta löytyy koripallolle sopiva parkettilattia.

Korihaiden päävalmentajan Jarno Nikula on tilanteesta ymmällään.

– Tilanne on erittäin huolestuttava, koska liigajoukkue ei pääse aamulla harjoittelemaan. Se on tämän kaupungin ainoa koripalloon soveltuva sali. Tällä hetkellä emme saa ainuttakaan aamuharjoitusvuoroa Pohitullista.

– En tiedä kuka tämän päätöksen on tehnyt, mutta koulun tiloissa ei saisi olla kello 8–14 välillä muita kuin opettajat ja oppilaat.

Nikulan mukaan Korihait pystyisi saapumaan ja poistumaan hallilta niin, ettei kontaktia koulun oppilaisiin tai henkilökuntaan tapahtuisi. Koronavirustilanne on pandemian aikana ollut Uudessakaupungissa rauhallinen. Todettuja tartuntoja puolen vuoden aikana on yhdeksän kappaletta.

– Meillä on siellä oma pukuhuone, joka on vain meidän käytössä. Lisäksi pukuhuoneen vieressä on erillinen ulko-ovi, jota voisimme käyttää. Oppilaat saapuvat liikuntatunneille toisesta ovesta. Meillä on omat pallot. Emme käytä koulun liikuntavarusteita muuten paitsi koritelinettä, mutta niitä tuskin on kukaan käynyt nuolemassa.

Päätöksen takana on Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rehtori Jukka Silvola, joka perustelee asiaa koronasäädöksillä.

– Meillä on selkeä ohjeistus siitä, että koulupäivän aikana pyrimme välttämään mahdollisimman paljon erilaisia kontakteja ja sitä riskiä, että koronavirus pääsisi leviämään. Sen takia koulualueelle ei saa tulla ulkopuolisia henkilöitä. Rehtori vastaa koulun turvallisuudesta ja terveellisyydestä virkavastuulla, selventää rehtori Silvola.

– Korihaiden puolelta ei ymmärretä sitä, mitkä ovat meidän koronasäädöksemme. Koronasäännöt ovat hyvin tiukat, jatkaa Silvola.

Jarno Nikula ei ymmärrä rehtori Jukka Silvolan päätöstä. Matti Raivio/AOP

Silvola myöntää, että Korihailla olisi mahdollisuus saapua hallille koronasäädöksiä noudattaen, mutta ongelmana olisi se hetki, kun oppilaat poistuvat liikuntatunnilta ennen Korihaiden harjoitusvuoron alkua.

Ensin salin pitäisi olla tyhjä viisi minuuttia, joka vähennetään Korihaiden harjoitusvuorosta. Tämän jälkeen siivoajien pitäisi mopata parketti desinfioivalla aineella vieraan ryhmän käytön jälkeen, jotta tila olisi turvallinen jälleen oppilasryhmille.

– Käytännössä Korihaille jäisi aamupäivän heittoaikaa noin 20 minuuttia. Mielestäni se ei ihan aja tätä asiaa. Me olemme tarjonneet Korihaille mahdollisuutta aamuharjoitteluun ennen kello kahdeksaa. Siihen saakka Pohitullin hallia saa käyttää. Sen jälkeen kello 14.30 eteenpäin ja olla siitä koko yön läpi aamuun asti, sanoo rehtori Silvola.

– Olemme antaneet myös mahdollisuuden toisen salin käyttöön, joka sijaitsee Pohitullista parin kilometrin päässä. Siellä on pieni sali, mutta sen lattiapinta ei ole samanlainen kuin Pohitullissa, joten se ei ole sen takia kelvannut.

”Puhallamme kaikki yhteen hiileen”

Korihaiden tavoin myös Kauhajoen Karhubasketin ja Kouvolan Kouvojen miesten korisliigajoukkueiden peliareenat ovat koulujen yhteydessä.

Kaksi kertaa peräkkäin mestaruutta juhlineen Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies kehuu yhteistyötä Kauhajoen koulukeskuksen kanssa.

– Meillä on aina sama harjoitusaika 10.15–11.15, joka sovitaan yhteistyössä rehtorin kanssa jo keväällä. Yleensä rehtori kysyy meiltä haluammeko pitää samat harjoitusajat kuin viime kaudella, kertoo Koskimies.

– Otamme koronatilanteen huomion siten, että annamme koululuokan poistua salista rauhassa, ettei kohtaamisia tapahtuisi. Menemme saliin vasta noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun sali on tyhjä.

Myös Karhubasketissa ollaan valmiita joustamaan, jos koululla on tarvetta liikuntasalille. Esimerkiksi koulun joulujuhlaviikolle Karhubasket on pyytänyt koripalloliitolta vierasottelua.

Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies. Tomi Hänninen

Kouvolan Kouvot harjoittelee Mansikka-ahon koulun yhteydessä olevassa areenassa. Mansikka-ahon liikuntahalli on oma erillinen rakennuksensa, joten kohtaamiset koulun oppilaiden kanssa on helppo välttää.

Koulujen liikuntatunnit on alkusyksyn aikana järjestetty pääosin ulkona, joten Kouvot on saanut harjoitella rauhassa myös aamupäivisin.

– Oman ymmärrykseni mukaan samalla tavalla se on pyörinyt kuin ennenkin. Kaupungin ohjeistuksen mukaan on menty, ja olemme pystyneet harjoittelemaan normaalisti. Meillä on aamuharjoitukset maanantaista perjantaihin kello 10.30–11.30. Se on vielä koulun lounasaikaan, joten harjoitusten jälkeen ei ole yleensä hirveä kiire pois, kertoo Kouvojen päävalmentaja Tuomas Oja

– Meillä on punttisali myös hallilla. Sinne ei tällä hetkellä ole ulkopuolisilla asiaa. Se on ainoastaan pelaajien ja valmennusjohdon käytössä. Pyrimme tekemään korisliiton ohjeistuksen mukaan pienimuotoisen kuplan harjoitusryhmän ympärille, Oja jatkaa.

”Kyllä tässä tulee monta tuntia eroa vastustajiin viikoittain”

Uudenkaupungin Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikulan mukaan seura joutuu antamaan mielettömän määrän tasoitusta vastustajille, koska hailauma ei pääse harjoittelemaan optimaalisesti.

Viime kaudet Korisliigassa ovat olleen Korihaille vaikeita. Koronaviruksen takia korisliigakausi laitettiin pakettiin jo maaliskuussa. Keskeyttämishetkellä uusikaupunkilaiset olivat sarjassa viimeisenä.

Nikula korostaa erityisesti ammattimaisen harjoittelun merkitystä, jotta seuran kurssi saataisiin käännettyä.

– Kyllä tässä tulee monta tuntia eroa vastustajiin viikoittain, toistomääristä puhumattakaan. Viime kaudet eivät ole sujuneet Korihailla kovinkaan hyvin. Ammattimainen harjoittelu on iso osa kokonaisuutta. Sitä kautta odotamme myös, että tulokset paranisivat, linjaa Nikula.

– Hienoa, että olemme saaneet tänne nuoria pelaajia. Heillä on myös käsitys siitä, mitä tarkoittaa liigajoukkueessa harjoittelu. Tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan heille sellaista ympäristöä, mikä menisi tuon asian suhteen yksi yhteen. Minä en pysty koripallosaliksi muuttumaan, mutta toivottavasti tämä asia saataisiin jotenkin järjestymään.

Näetkö, että tähän tilanteeseen voisi tulla muutos lähiaikoina?

– Vaikea sanoa, mutta aina voi toivoa. Tuntuu siltä, että tämä onnistuu muilla liigapaikkakunnilla, jotka pelaavat jollain tavalla koulun kanssa yhteyksissä tai samassa salissa koululaisten kanssa, niin tuntuu ihmeelliseltä, miksei se onnistuisi täällä.

– Ymmärrän sen, että tällaisissa tilanteissa pitää mennä aina terveys edellä. Tässä ei ole kuitenkaan nähtävissä mitään sellaista, että täällä olisi sata uutta tartuntaa viikon päästä sen takia, että käyttäisimme salia aamuisin, päättää Nikula.

