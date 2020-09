Ylen uusi ralliasiantuntija kertoo, missä kohuttu virhe Kalle Rovanperän kartturille kävi – nostaa suomalaistähden jopa voittotaisteluun Turkin MM-rallissa

Tuoreimmat rallipodcastit ja -videot sekä -uutiset löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

1. Kalle Rovanperä on jopa voittotaistelussa?

Toyotan suomalaislahjakkuus Kalle Rovanperä on toistaiseksi säväyttänyt ensimmäisellä kaudellaan rallin MM-sarjassa. Koronaviruksen aiheuttama tauko ei näkynyt otteissa, kun Rovanperä nappasi Virossa peräti viisi pohja-aikaa. Vain tallitoveri Sébastien Ogier ylsi yhtä kovaan lukemaan. Viimeisenä tuli vielä Power Stagen voitto Ruotsin MM-rallin tapaan.

Rovanperä taipui lopulta viidenneksi rengasrikon ja kartturi Jonne Halttusen virheen myötä. Kahden viikon päästä 20 vuotta täyttävä Rovanperä ehti kuitenkin Virossa johtaa myös MM-rallia. Hän teki historiaa, sillä on kaikkien aikojen nuorin MM-rallia johtanut kuljettaja. Ruotsissa Rovanperästä tuli jo kaikkien aikojen nuorin palkintokorokkeelle noussut kuljettaja rallin MM-sarjassa.

Rovanperä on nyt ajanut WRC-autolla neljässä MM-rallissa, joissa hän on ajanut yhteensä seitsemän pohja-aikaa. Esimerkiksi toisella suomalaislahjakkuudella Teemu Sunisella on WRC-kisoja 30 kappaletta, mutta pohja-aikoja vain 13 kappaletta.

– On ollut todella hienoa seurata Kallen tekemisiä. Suomalaisella rallikansalla on oikeasti seurattavaa. Voi odottaa, että mestaruus on jossain vaiheessa tulossa. Kallen otteissa kypsyys on ihan omassa luokassaan. En muista ketään muuta kuljettajaa, joka on ollut tällä tasolla näin vähällä kokemuksella ja näin nuorena, Yle Urheilun uusi ralliasiantuntija Miikka Anttila sanoo.

Anttila hehkuttaa etenkin Rovanperän henkistä kapasiteettia ja sitä, miten nuori rallitaituri käsittelee kaikkia asioita ympärillään.

– Ei voi muuta kuin nostaa hattua ja ihmetellä, mitä tämä nykyajan nuoriso osaa, Anttila sanoo.

Kalle Rovanperä oli Virossa hurjassa iskussa. Massimo Bettiol/Getty Images

Rovanperässä on kiinnittänyt huomion myös kova tahto voittaa. Ruotsin yleisöerikoiskokeella Rovanperä esimerkiksi spinnasi ja menetti viisi sekuntia. Sen jälkeen Rovanperä soimasi itseään todella paljon.

– On tervettä itsekritiikkiä, että virheestä halutaan oppia ja halutaan välttää virhe uudelleen. Mutta Kallelle ei jää kummittelemaan mitään peikkoa virheiden tekemisestä, Anttila suitsuttaa.

Konkarikartturi Anttila kertoi myös oman näkemyksensä myös edellisen kisan puhuttavimmasta tilanteesta eli Rovanperän kartturin Jonne Halttusen virheestä. Rovanperä ja Halttunen saivat minuutin aikasakon, kun Halttunen otti Toyotasta jäähdyttimen suojan pois vasta aikatarkastusalueella ennen erikoiskokeelle lähtöä. Sääntöjen mukaan AT-alueella ei saa enää tehdä autoon huoltotöitä.

– En tiedä, millainen siirtymätaival on ollut ennen kyseistä erikoiskoetta. Mutta normaalisti siirtymällä pysähdytään noin kilometri ennen seuraavan erikoiskokeen lähtöä. Siinä on normaalisti kymmenen minuuttia aikaa. Tässä kohtaa vaihdetaan renkaita ja katsotaan rengaspaineet. Meillä oli käytäntönä, että tässä vaiheessa otetaan myös pois jäähdyttimen suoja, Jari-Matti Latvalan rinnalla vuosia MM-sarjaa kiertänyt Anttila selvittää.

– Mielestäni jo tässä kohtaa Jonnelle oli käynyt virhe, että ei muistanut ottaa suojaa pois. Sitten mentiin AT-alueelle. Tuli totta kai paniikkireaktio.

Anttilan mukaan Halttusen tapauksessa oli hyvää, että sääntöihin muodostui nyt ennakkotapaus vastaavanlaisten tapausten varalle.

– Tulee minuutin aikasakko, jos tekee näin. Aika paljon vähemmän häviäisi aikaa, jos erikoiskokeelle lähdön jälkeen heti pysähtyy ja ottaa suojan pois. Ei mene minuuttia. Menee 20 sekuntia.

Kalle Rovanperä (vas.) ja Jonne Halttunen (oik.) neuvonpidossa Viron MM-rallissa. Toyota Gazoo Racing WRT

Anttila korostaa kuitenkin tapauksen kohdalla, että hän ei halua ketään opastaa tai arvostella. Halttusen tekemä virhe voi tapahtua Anttilan mielestä kovin helposti.

Kun Jari-Matti Latvala ja Anttila ajoivat Volkswagenilla, heillä ei ollut autoissaan edes jäähdyttimen suojaa. Syynä oli juurikin mahdollisuus Halttusen tekemään virheeseen.

– Moottorissa oli termostaatti. Toyotalla ei käytetä termostaattia moottorissa ja sen takia laitetaan suoja peittämään jäähdyttäjää. Sitten siirtymillä erikoiskokeelta toiselle moottorin lämmöt eivät mene liian alhaalle, Anttila sanoo.

– Volkswagenilla oli kuitenkin aina tehokkaimmat moottorit. Tehoissa ei hävitty.

Rovanperä totesi itse ennen Turkin rallia, että on tyytyväinen kisassa vain palkintokorokesijaan. Samaan hengenvetoon nuori kuljettaja muistutti, että hänellä ei ole Turkin kaltaisista rajuista ralleista juurikaan kokemusta. Tästä syystä menestysodotukset Rovanperää kohtaan ovat laimeammat kuin pari viikkoa sitten Virossa. Viime vuonna Turkissa Rovanperä ajoi Skodan R5-autolla alemmassa luokassa. Silloin auto meni kertaalleen katolleen ja tuli useampi rengasrikko.

Anttila uskoo kuitenkin, että hyppy R5-autosta WRC-autoon ei ole välttämättä suuri Turkissa. Lisäksi reitti on tuttu viime vuodelta.

– Nuotit ovat käytännössä melkein valmiit. R5-auton ja WRC-auton ajamisessa ei tule myöskään Turkissa niin suurta eroa kuin Suomen tai Viron kaltaisissa ralleissa. Niissä on kovat vauhdit. Turkin kaltaisessa hitaassa rallissa ei ole niin suurta merkitystä autolla, koska huippunopeus on niin alhainen. Ajotekniikka on kuitenkin samanlainen, Anttila sanoo.

Anttila on valmis nostamaan Rovanperän jopa voittotaisteluun Hyundain Ott Tänakia vastaan.

– Luulen, että Tänakilla on kova nälkä ja itseluottamus Viron rallin voiton jälkeen. Tänakilla on myös hyvä lähtöpaikka perjantaina kolmantena autona teillä. Kalle lähtee neljäntenä autona teille. Heillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä tässä rallissa. Vaikka Kalle ei ole ollut WRC:llä aiemmin Turkissa, se ei tunnu olevan mikään ongelma. Kalle on näyttänyt sen tänä vuonna aiemmin hänelle uusissa ralleissa, Anttila toteaa.

2. M-Sportin suomalaisille Turkissa valon pilkahduksia?

Esapekka Lapilla (vas.) ja Teemu Sunisella on paremmat mahdollisuudet hymyilyyn Turkissa kuin Virossa. AOP

M-Sportin Fordeilla ajavien suomalaiskuskien Esapekka Lapin ja Teemu Sunisen paluu MM-ralleihin pitkän koronatauon jälkeen oli mollivoittoinen. Lappi oli kuudes ja Suninen seitsemäs. Suomalaiskuskit puhuivat Virossa suoraan sävyyn ja kriittisin äänenpainoin tiimin heikosta tilanteesta.

M-Sport on ajautunut talousvaikeuksiin koronaviruspandemian aiheuttaman tauon takia, eikä tiimillä ole ollut rahaa testata ennen kisoja kunnon olosuhteissa. Myös yhtiön työntekijöitä on jouduttu irtisanomaan. Esimerkiksi Viron ja Turkin rallin välillä tiimi ei käynyt lainkaan testeissä. Ei olisi väärin sanoa, että perinteikäs tiimi on tällä hetkellä historiansa pahimmissa vaikeuksissa.

– M-Sport on kliseisesti sanottuna korona-ajan uhri, Anttila toteaa.

Anttilan mukaan M-Sportilla on kuitenkin mahdollisuus parempiin tuloksiin Turkissa kuin Virossa. Hitaammat ja teknisemmät tiet antavat Fordillekin mahdollisuuden olla lähempänä Toyotaa ja Hyundaita.

– Viron tyyppisessä rallissa mennään koko ajan ylärekisterissä. Turkin ralli on hidas ralli ja enemmänkin kestävyysralli. Mielestäni M-Sportilla on mahdollisuudet pärjätä siinä missä muillakin, Anttila toteaa.

Anttilan mukaan suomalaiskuskien olisi hyvä jatkossa alleviivata kisoissa hyviä asioita tiimissä.

– Ei tarvitse alleviivata huonoja asioita. Kaikki varmaan tietävät tilanteen, Anttila sanoo.

Jari-Matti Latvalan kanssa aikoinaan myös brittitiimissä työskennellyt Anttila on iloinen, että M-Sport ajaa kuitenkin vaikeuksista huolimatta MM-sarjassa.

– Parempi, että sarjassa on kolme tiimiä kuin kaksi. Jos myös miettii pari vuotta taaksepäin, M-Sport voitti kuljettajien mestaruuden ja tiimimestaruuden, Anttila sanoo ja viittaa Sébastien Ogierin johdolla tulleisiin ykköstiloihin vuosina 2017 sekä 2018.

– Kyllä tiimissä on potentiaalia ja osaamista. Tärkeimmissä asemissa olevia ihmisiä ei ole laitettu pois.

3. MM-hopeamies apumiehen rooliin ja kaikkien aikojen parhaan jäähyväiset?

Thierry Neuville (vas.) on jäämässä kakkoseksi verrattuna Hyundain uuteen tähteen Ott Tänakiin (oik.). Kolmatta Hyundaita ajaa Turkissa legendaarinen Sébastien Loeb (kesk.). AOP/imago sport

Viron MM-rallissa ykköstiimi oli Toyotan ja M-Sportin sijaan Hyundai. Hallitseva maailmanmestari Ott Tänak nappasi kotikisastaan voiton ja kipusi takaisin mestaruustaistoon Toyotan Sébastien Ogieria ja Elfyn Evansia vastaan. Keikkakuljettaja Craig Breen oli komeasti toinen. Mutta Tänakin rinnalla Hyundain toinen tähtikuljettaja Thierry Neuville joutui pettymään, kun hän joutui keskeyttämään renkaan irrottua.

Samalla viisinkertaisen MM-hopeamitalistin Neuvillen mestaruuskamppailu näytti hyytyvän. Monte Carlon avausvoiton jälkeen Neuville oli vasta kuudes Ruotsissa. Meksikossa Neuville jäi Viron tapaan pois pisteiltä. Heikkojen tulosten jälkeen Neuville on MM-sarjassa viidentenä ja 37 pistettä perässä sarjaa johtavaa Ogieria. Tänak nousi Viron voitollaan 13 pisteen päähän ranskalaiskuljettajasta.

Miikka Anttila uskoo, että Tänakin mestaruusmahdollisuudet ovat menneet.

– Olen aika varma, että Hyundailla lasketaan todennäköisyyksiä ja ruvetaan pelaamaan mestaruutta Tänakille, Anttila sanoo.

– Veikkaan, että Neuville ei ole samaa mieltä asiasta. Mutta epäilen hänen joutuvan joustamaan aika lailla. Ihmettelen, jos Tänakille ei ruveta pelaamaan mestaruutta.

Anttila perustaa näkemyksensä siihen, millaisia peliliikkeitä tallipäällikkö Andrea Adamo on viime vuosina pestissään tehnyt. Turkin rallin jälkeen MM-kalenterissa on näillä näkymin enää kaksi kilpailua: Sardinia ja Belgia.

– Totta kai kaikkien pitää ymmärtää nykyinen asetelma. Nyt ajetaan enää vain muutama ralli. Molemmilla kuljettajilla on mahdollisuuksia mestaruuteen, mutta Neuvillen mahdollisuudet ovat enää erittäin teoreettiset. Kyllä tässä varmaan käy niin, että Neuvillella ei ole tämänkään vuoden jälkeen mestaruutta, Anttila sanoo.

Neuville totesi ennen Turkin MM-rallia, että ei aio vielä itse luovuttaa. Belgialainen uskoo, että mitä vaan voi tapahtua vielä mestaruuskamppailussa. Neuvillen mielestä hänellä oli Virossa epäonnea, sillä monella muulla kuljettajallakin riitti tapahtumia Viron rallissa. Ne eivät päättyneet vain yhtä dramaattisesti keskeytykseen.

Anttila uskoo, että Neuvillella riittäisi loppukaudellakin vielä näytettävää mestaruustaistelun lipeämisestä huolimatta.

– Luulen, että Neuvillella on mahdollisuus parantaa omaa asemaansa tiimissä. Neuville voi osoittaa sen, millainen tiimipelaaja hän on tarvittaessa, Anttila toteaa.

Sébastien Loeb palaa rallin MM-sarjaan Turkin kisassa, mutta sen jälkeen kisaaminen on täysin auki. Massimo Bettiol/Getty Images

Hyundain kolmas kuljettaja Turkin MM-rallissa on yhdeksänkertainen mestari Sébastien Loeb. Hänen ainoa kisansa toistaiseksi tällä kaudella on ollut avauskisa Monte Carlon rallissa. Tuolloin päätöspäivän virheet pudottivat hänet Lapin ja Rovanperän taakse kuudenneksi.

Ennen Turkin kisaa on spekuloitu, onko viikonlopun kilpailu Loebin pitkän ja hurjan uran viimeinen rallin MM-sarjassa. 46-vuotias Loeb kertoi Turkin MM-rallin aattona medialle (siirryt toiseen palveluun), että mitään ei ole vielä lyöty lukkoon. Hän kertoi päättävänsä asiasta tulevina viikkoina. Loppukauden kisoissa Sardiniassa ja Belgiassa Loeb ei omien sanojensa mukaan kuitenkaan aja.

Turkissa Loeb ajaa ensimmäistä kertaa Marmariksen ympäristössä, joten siinä mielessä tämän viikonlopun kisa on jopa Loebille täysin uusi.

– Minun ainoa valmistautumiseni on yhden päivän testi, joten minun pitää olla keskittynyt ja valmis ajamaan rallissa niin hyvin kuin mahdollista. Mutta valmistautuminen on vaikeaa. En tiedä paikasta kuin katsomalla muutaman videon, joista voin nähdä enemmän millaisia teitä minulla on luvassa, Loeb totesi ennen kisaa tiiminsä tiedotteessa.

4. Ovatko Tommi Mäkisen Toyotan ongelmat selvinneet?

Virossa juhli Hyundaillaan Ott Tänak (vasemmalla). MM-sarjan kärkinimi Sebastien Ogier (oikealla) jätettiin kisassa kolmanneksi. Miten käy Turkissa? Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Toyotan ja Hyundain kuljettajat taistelevat toki toisiaan vastaan kuljettajien mestaruudesta, mutta tiimit myös keskenään merkkimestaruudesta. Viron MM-rallissa Toyota taipui selvästi kaksoisvoiton napanneelle Hyundaille. Toyotan johto merkkimestaruustaistossa kapeni viiteen pisteeseen.

Nyt Turkin MM-rallin ennakkospekulaatioissa on ollut myös epäileväinen sävy Toyotaa kohtaan. Viime vuonna Turkin MM-rallissa Toyota oli vaisu ja muutenkin rajuissa ralleissa Tommi Mäkisen johtamalla tiimillä on ollut vaikeuksia.

Tallipäällikkö Mäkinen on kuitenkin ennen Turkin rallia luottavainen tiiminsä iskukykyyn.

– Opimme Viron rallissa jotain ja katsomme viime hetken pieniä juttuja testierikoiskokeella. Olemme luottavaisia, että meillä pitäisi olla vauhtia, Mäkinen sanoi Yle Urheilun haastattelussa.

– Vanhojen tulosten perusteella Hyundai on ollut vahva ralleissa, joissa huono pito ja hitaita lähtöjä. Pidän Hyundaita jonkinlaisena ennakkosuosikkina kisaan, Miikka Anttila puolestaan pohtii voimasuhteita.

Rallin MM-sarjan pistetilanne 4/7 kisan jälkeen 1. Sebastien Ogier Toyota 79 2. Elfyn Evans Toyota 70 3. Ott Tänak Hyundai 66 4. Kalle Rovanperä Toyota 55 5. Thierry Neuville Hyundai 42 6. Teemu Suninen Ford 34 7. Esapekka Lappi Ford 30 8. Craig Breen Hyundai 25 9. Sebastien Loeb Hyundai 8 10. Pontus Tidemand Skoda 8 11. Takamoto Katsuta Toyota 8 TALLIEN TILANNE 1. Toyota 137 2. Hyundai 132 3. M-Sport Ford 83

Viron MM-rallin jälkeen Tommi Mäkinen sanoi, että Toyotan ongelmana edellisessä rallissa Virossa oli vääränlaiset testitiet kisaa varten. Testitiet olivat olleet liian leveät ja hyväkuntoiset verrattuna kisatiestöön.

Kahtena aiempana vuotena Turkin MM-rallissa mukana ollut Anttila uskoo, että Toyota on pystynyt testaamaan tänä vuonna hyvin kisaa varten Kreikassa.

– Olosuhteet ovat varmaan olleet hyvin lähellä Turkkia. En olisi yhtään yllättynyt, jos Toyota olisi saanut kurottua Hyundain etua kiinni En tiedä, olisiko Toyota jopa mennyt Hyundain ohi. Se on hyvin mahdollista, Anttila sanoo.

– Turkin rallissa on nyt kisareitti sama kuin vuosi sitten. Voi tietää, millaista olosuhdetta hakee testeihin. Siinä mielessä on hyvä ennuste, että oikeanlaisilla testiteillä on ajettu.

5. Turkin MM-ralli on poikkeuksellinen kisa, mutta kuuluuko se kisakalenteriin?

Jari-Matti Latvala ja Miikka Anttila kokivat viime vuonna Turkin rallin rajuuden Toyotalla. AOP/imago sport

Tänä viikonloppuna ajettava Turkin MM-ralli poikkeaa valtavasti edellisestä MM-rallikisasta Virossa. Kun Virossa ajettiin Suomen MM-rallin tyyliin nopeilla teillä, Turkissa mennään lähes päinvastaiseen tapaan. Luvassa on enimmäkseen hitaita ja röykkyisiä teitä vuoristossa. Kaiken lisäksi Marmariksen ympäristössä ajettavassa kisassa on myös kuuma.

Ilman lämpötila huitelee yli 30 asteessa.

Koko MM-kisakalenterissakin Turkki on täysin erilainen kisa muihin verrattuna etenkin tällaisena kautena, kun kilpailujen määrää on typistetty.

Turkissa ajetaan MM-ralli nyt Marmariksen alueella kolmatta vuotta peräkkäin. Ennen Turkin kisaa rajun rallin maineessa MM-kalenterissa oli etenkin Akrpolis-ralli Kreikassa. MM-rallia Kreikassa ajettiin vuoteen 2014 saakka.

– Turkin ralli eroaa Akropolis-rallista siinä mielessä, että Turkin rallin erikoiskokeilla pyörii enemmän isoja irtokiviä. Kreikassa ajettiin enemmän kalliopinnan päällä. Turkissakin kyllä kuluu niin sanottua bedrockia esiin tielle, mutta Turkissa on enemmän isoja kiviä reitillä, Anttila sanoo.

Turkin MM-rallissa haastetta kuskeille tuo myös se, että teitä ei juurikaan käytetä rallikisojen ulkopuolella.

– Tiet kuluvat pahasti urille, kun niillä mennään ralliautoilla, Anttila sanoo.

Tälle vuodelle Turkin MM-rallissa on lyhennetty erikoiskoekilometrejä, jotta voidaan koronaviruspandemian kurittamana vuotena säästää myös kisakuluissa. Perjantaina ajetaan vain kaksi erikoiskoetta, kun lauantaina ja sunnuntaina on taas kuitenkin edessä pitkät päivät.

Perjantaina ajetaan vielä MM-pisteiden mukaisessa järjestyksessä eli MM-sarjan kärkinimi Ogier lähtee ensimmäisenä reitille. Lauantaina ja sunnuntaina mennään kisatilanteen mukaan erikoiskokeille. Edellisen päivän kärkinimi saa lähteä viimeisenä pätkille.

– Perjantaina pitää olla heti hyvässä vauhdissa, jotta sijoitus on hyvä ja ei ole ensimmäisenä autona tiellä lauantaina. Turkissa on ilman muuta merkitystä lähtöjärjestyksellä. Itse ottaisin mieluummin seitsemännen paikan kuin ensimmäisen paikan, Anttila sanoo ja avaa syitä, miksi lähtöjärjestyksellä on suuri merkitys etenkin Turkin kaltaisessa kisassa.

– Ilmeisesti jonkin verran teitä on korjattu viime vuodesta. Tämä tarkoittaa sitä, että irtotavaraa on pinnassa ja tie kuluu.

Lähtöjärjestyksen aiheuttaman edun takia Anttila uskoo, että heti perjantain avauspätkillä kuljettajat joutuvat ajamaan riskirajoilla.

– Luulen, että vauhti on tapissa heti alusta asti ja on pakkokin olla, Anttila toteaa.

Tilanne on siinä mielessä ristiriitainen, että röykkyisten teiden takia pitäisi joissain määrin myös malttaa vauhdin kanssa. Mutta Anttila tietää, että liian rauhassa ei kannata ajella.

– Jari-Matin kanssa vuosi sitten oli alkuun pitkä pätkä. Oli tarkoitus vähän katsella, eikä mennä ihan täysillä. Saman tien olimme 20 sekuntia perässä. Koko ralli on vaan pakko mennä täysillä, vaikka tiet ovat huonoja, Anttila toteaa.

Tälllaiset kivikot odottavat rallikuskeja tänäkin vuonna Turkin MM-ralliteillä. Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Myös suomalaiskuljettajat toteavat, että perjantaina pitää ajaa heti lujaa.

– Perjantain kaksi pätkää näyttää aika lailla suunnan sille, mitä loppuralli tulee olemaan. Ne kaksi pätkää ovat todella tärkeitä. Sen jälkeen on vaikea tehdä isompia parannuksia sijoituksiin, Suninen sanoo.

Ralli ei ole kuitenkaan missään nimessä vielä ohi nopean avauspäivän jälkeen. Lauantaina ja sunnuntaina päästään entistä raadollisemmille teille, joissa esimerkiksi rengasrikkojen mahdollisuus on suuri.

Päätöspäivästä on luvassa myös suuri jännitysnäytelmä. Päätöspäivänä ajetaan nimittäin jopa 88,74 kilometriä kilpaa. Päätöspäivä on kilometreissä mitattuna pisin sitten vuoden 2016 Meksikon kilpailun.

Etenkin päätöspäivän avaus on suomalaiskuljettajien mielessä. Çetibeli on suomalaiskuljettajien mukaan koko kisan vaativin erikoiskoe. 38,15 kilometriä pitkä erikoiskoe on myös koko kisan pisin. Se ajetaan myös toistamiseen ennen kisan huipentavaa Power Stagea.

– Erikoiskoe on erittäin kivikkoinen. Nuotituksen aikanakin siellä tapahtui monelle rengasrikkoja. Sunnuntain aamun ensimmäinen erikoiskoe tulee olemaan yksi ratkaisuhetki. Yllätyksiä voi tapahtua, Suninen pohtii.

Suomalaiskuljettajat myöntävät myös, että Turkin MM-ralli ei ole nautinnollinen kisa ajaa. He ovat kuitenkin kaikki yhtä mieltä, että Turkin kaltainen MM-ralli kuuluu myös MM-kalenteriin.

– En nauti tästä kilpailusta. On vatsa kipeänä. Kaikki iskut tulevat kovaa. Kantapäät voi olla kipeinä iskuista. Mutta on hienoa, että on erilaisia ralleja kalenterissa. Se on pääpointti, Suninen tiivistää.

Rallin MM-sarjassa kaikkien aikojen eniten kilpailuja kartanlukijana osallistuneen Anttilan mukaan Turkin MM-rallilla on oma paikkansa kisakalenterissa, vaikka kisa ei olekaan nautinnollisimmasta päästä.

– MM-sarja myös varmaan tarvitsee tällaista rallia, että se on MM-sarja, Anttila korostaa.

Samoilla linjoilla on myös Sunisen kartanlukijana toimiva toinen konkarikartturi Jarmo Lehtinen.

– Turkin ralli on erilainen haaste muihin kisoihin verrattuna. Meillä on tällä hetkellä MM-sarjassa niin paljon ralleja, joissa ajetaan käytännössä kaasu pohjassa lähdöstä maaliin. Tässä rallissa pitää ottaa aamulla hotellilta aivot mukaan. Monessa muussa rallissa aivot kannattaa jättää narikkaan, kun lähtee kisaamaan, Lehtinen sanoo.

Turkin MM-ralli käynnistyy perjantaina. Suora lähetys kisan avauserikoiskokeelta alkaa TV2:ssa ja Yle Areenassa kello 17.00. Yle Urheilu seuraa tuttuun tapaan tiivisti kisaa hetki hetkeltä verkkosivuillaan.

Katso MM-rallin tv-lähetysaikataulu täältä.

