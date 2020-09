Tampa Bay marssi Stanley Cupin finaaleihin, Komarovin Islanders taipui vasta jatkoerässä – "Tunteet ovat nyt pinnassa"

Semjon Varlamov torjui lähes 50 kertaa, mutta tämä ei riittänyt New York Islandersille.

Tampa Bay Lightning on edennyt jääkiekon NHL:n Stanley Cupin finaaleihin. Tampa Bay voitti itäisen konferenssin kuudennessa finaalissa New York Islandersin maalein 2–1 ja päätti newyorkilaisjoukkueen kauden voitoin 4–2.

Edellisen kerran Lightning pelasi Stanley Cupin finaalisarjassa keväällä 2015. Vuonna 1992 perustettu joukkue on voittanut NHL:n mestaruuden kerran, kun se juhli vuonna 2004.

YOUR OT HERO, ANTHONY CIRELLI. 🚨 pic.twitter.com/9ORlHj2MRD — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 18. syyskuuta 2020

Leo Komarovin edustama Islanders taipui varhain perjantaina Suomen aikaa jatkoerässä ajassa 73.18. Ottelun ratkaisi Anthony Cirelli, joka iski kiekon sisään maalin edestä Barclay Goodrow'n alustuksesta. Maali oli ottelun parhaaksi pelaajaksi valitulle sentterille vasta tämän vuoden pudotuspelien kolmas.

– Tunteet ovat nyt pinnassa. Olemme tehneet lujasti töitä koko vuoden. Tavoitteenamme on ollut finaalipaikka. Uskon, että Stanley Cupin finaaleissa pelaaminen on jokaisen pojan unelma, onnesta soikea 23-vuotias Cirelli hehkutti.

We love a good wraparound 🚨 pic.twitter.com/OOAEhNJwYZ — New York Islanders (@NYIslanders) 18. syyskuuta 2020

Ottelun kaksi ensimmäistä maalia nähtiin avauserässä. Islanders-puolustaja Devon Toews vei joukkueensa 1–0-johtoon reilun neljän minuutin pelin jälkeen ja Lightningin ruotsalaispuolustaja Victor Hedman tasoitti reilut kaksi minuuttia myöhemmin 1–1:een.

– Islandersilla on hieno joukkue. He puolustivat hyvin, heillä on hyökkäyksessä taitoa ja erittäin hyvä maalivahti. Konferenssifinaaleissa ei ole enää helppoja pelejä, pudotuspelien yhdeksännen maalinsa tehnyt Hedman kommentoi heti pelin jälkeen.

– Se oli kova taistelu. Olen onnellinen, että voitimme, Hedman jatkoi.

Maalivahdit olivat ottelussa jälleen isossa roolissa. Islandersia pystyssä pitänyt venäläinen Semjon Varlamov kirjasi peräti 46/48 torjuntaa. Lightningin venäläisvahti Andrei Vasilevski pysäytti kiekon 26/27 kertaa. Varlamov kruunattiin ottelun kakkostähdeksi.

Edellisestä ottelusta sivussa ollut Tampa Bayn Brayden Point palasi Lightningin kokoonpanoon. Pudotuspelien pistepörssiä johtava tehosentteri jäi ottelussa ilman tehopisteitä.

Islanders-voimahyökkääjä Komarov sai vastuuta reilut noin kymmenen minuuttia. Hän laukoi maalia kohtia kerran ja kirjasi kuusi taklausta.

– Olimme jo lähellä. Me näimme vuorenhuipun, mutta emme onnistuneet vielä kiipeämään sinne, Islanders-luotsi Barry Trotz harmitteli.

Finaalisarja alkaa jo sunnuntaina

Stanley Cupin finaalisarjassa Tampa Bayta vastaan asettuu Dallas Stars, joka pelaa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen mestaruuspystistä. Dallasia edustavat suomalaispelaajat Joel Kiviranta, Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Roope Hintz. Starsin seurahistorian ainoa mestaruus on vuodelta 1999.

– Joukkueemme on hitsautunut hyvin yhteen. Meillä on mahtava ryhmä kasassa. Olemme todella innoissamme, että saamme kohta pelata finaaleissa, Hedman kommentoi.

Tampa Bayn ja Dallasin välinen ensimmäinen finaali pelataan jo varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Finaalien otteluohjelma (Suomen aikaa):

Sunnuntai 20.9. Tampa Bay – Dallas klo 2.30

Tiistai 22.9. Tampa Bay – Dallas klo 3.00

Torstai 24.9. Dallas – Tampa Bay klo 3.00

Lauantai 26.9. Dallas – Tampa Bay klo 3.00

Sunnuntai 27.9. Tampa Bay – Dallas klo 3.00 (tarvittaessa)

Tiistai 29.9. Dallas – Tampa Bay klo 3.00 (tarvittaessa)

Torstai 1.10. Tampa Bay – Dallas klo 3.00 (tarvittaessa)

