Tutkijalta huolestuttava viesti koronan leviämisestä jääkiekko-otteluissa – SM-liigakauden kohtalo on vaakalaudalla, mikä on johtamassa poikkeukselliseen ratkaisuun

Jääkiekossa on vaikea pitää turvaväliä. HPK:n Santeri Lukka ja HIFK:n VIlle Varakas kamppalussa.

Jääkiekossa on vaikea pitää turvaväliä. HPK:n Santeri Lukka ja HIFK:n VIlle Varakas kamppalussa. Tomi Hänninen

Jääkiekon SM-liigan hallitus valmistelee runkosarjaa, jossa sijoitukset pystytään ratkomaan, vaikka eri joukkueet pelaisivat eri määrän pelejä.

Sarjan johdossa uskotaan, että koronaviruksen leviämistä rajoittavat toimenpiteet vaikeuttavat sarjan läpiviemistä täysimääräisesti ja tähän valmistaudutaan parhaillaan.

Liigan puheenjohtajan Heikki Hiltusen mukaan keskiviikkona pidetyssä hallituksen kokouksessa johtoryhmän esitys poikkeustoimista jätettiin kuitenkin vielä pöydälle.

Hiltusen mukaan viimeistään ensi viikon lopulla on tarkoitus päättää esimerkiksi minimiottelumäärästä, joka oikeuttaa joukkueen paikkaan pudotuspeleissä ja pistelaskutavasta, jolla sarjataulukko voidaan yhteismitallistaa, jos eri joukkueille kertyy eri määrä pelejä.

Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina käsittelemään asiaa.

– Hyvin todennäköisesti meillä on poikkeuksellinen kausi tulossa. Voi tulla neljän pelin otteluviikkoja jossain vaiheessa. Saattaa olla, että tulee turnausviikonloppuja, eli pelimuoto voi muuttua, Hiltunen sanoo.

– Selkeää on, että olemme priorisoineet runkosarjan merkityksen. Kaikkien seurojen yhteinen näkemys on, että runkosarjassa on mahdollisimman paljon otteluita. Jos ei riitä tila, olemme valmiita lyhentämään pudotuspelikierroksia.

Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen. AOP

Suurempi koronariski

Sarja ollaan näillä näkymin käynnistämässä 1. lokakuuta, vaikka kuun alussa Mikkelin Jukurien alle 20-vuotiaden joukkueesta käynnistynyt koronavirustartuntojen rypäs on pysäyttänyt liigajoukkueiden toiminnan Mikkelin lisäksi myös Kouvolassa ja Hämeenlinnassa.

Tapausten perusteella vaikuttaa siltä, että koronavirus voi levitä jääkiekkopelissä, jos tartunnan saanut pelaaja pääsee joukkueen mukaan ja jäälle.

Helsingin yliopistossa työskentelevä evoluutiobiologian tutkija Tuomas Aivelo uskoo, että jääkiekossa riski voi olla jopa suurempi kuin muissa sisälajeissa.

– Virus säilyy paremmin kylmässä ilmassa. Jäähallin lämpötila ja jää lisäävät riskiä vielä sinänsä, Aivelo toteaa.

Aivelon mielestä pelissä tartuntoja on vaikea välttää fyysisen kontaktin ja eritteiden lentämisen takia.

– En usko, että jääkiekko-ottelua saadaan helposti koronaystävälliseksi.

Jokerit on tällä hetkellä kahden viikon karanteenissa altistumisten takia. Emil Hansson / AOP

Liigassa seurataan tarkkaan KHL-seura Jokerien tilannetta. Joukkue on ollut karanteenissa pelattuaan 9. syyskuuta Helsingissä Neftehimik Niznekamskia vastaan. Ottelun jälkeen neljä vastustajan pelaajaa antoi positiivisen koronanäytteen.

Jokerit on testattu tähän mennessä kahdesti ja koko joukkueen tulokset ovat olleet negatiivisia. Silti karanteeni on pysynyt voimassa.

Hiltusen mukaan testitulokset herättävät kysymyksen siitä, leviääkö virus tosiaan kiekkopelin kontakteissa, ja olisiko Mikkelin rypäs sittenkin lähtöisin kaukalon ulkopuolelta.

– On mahdollista, että näissä nuorten peleissä on tapahtunut altistumisia, mutta on myös mahdollista, että ne ovat tapahtuneet jossain muualla. Nuoret liikkuvat hyvin laajalla kaveripiirillä, eri kouluissa ja ovat vapaa-ajalla paljon tekemisissä, Hiltunen sanoo,

– Ei pysty ihan yksiselitteisesti sanomaan, että se on tapahtunut ottelussa.

Aivelon mukaan Mikkelin tapauksessa kaikki kuitenkin viittaa siihen, että tartunnat levisivät peleissä. Tämä tarkoittaisi sitä, että tapaus yhdessä joukkueessa voisi tarkoittaa automaattisesti pelin siirtoa tai peruuntumista myös vastustajalle.

– Mielestäni vahvasti näyttää siltä, että laajempi karanteeni, jossa on myös vastustajan joukkue mukana, on tarpeen tartuntojen estämiseksi, Aivelo toteaa.

KooKoon liigajoukkueessa todettiin perjantaina koronatartunta. Pyry Sarkiola / Yle

Lievempi toinen aalto?

Jos liigajoukkueet ovat jatkuvasti karanteenissa, SM-liigakauden läpivieminen on erittäin vaikeaa.

Hiltusen mukaan liiga toivoo, että sarjassa päästäisiin tilanteeseen, jossa tartuntatapaus joukkueessa ei tarkoittaisi koko joukkueen asettamista karanteeniin. Pelejä voitaisiin jatkaa eristämällä pelaaja tai pelaajat, jotka ovat tartunnan saaneet.

Tartuntatapauksissa päätöksen tekee kunkin alueen vastuussa oleva tartuntatautilääkäri. Liiga neuvottelee mahdollisista lievennyksistä yleisiin linjauksiin viranomaisten kanssa parhaillaan.

Liigajoukkueille harmaita hiuksia aiheuttaa myös testauksen hitaus. Esimerkiksi KooKoon joukkue kävi koronatestissä tämän viikon maanantaina ja sai testitulokset vasta tänään perjantaina.

Ylen tietojen mukaan kaksi muuta liigajoukkuetta testautti pelaajansa tällä viikolla ja sai tulokset 1–2 päivässä. KooKoon johto ei halunnut kommentoida julkisessa terveydenhuollossa tehdyn testiprosessin hitautta Yle Urheilulle.

Testeissä yhdellä KooKoon liigajoukkueen pelaajalla todettiin koronatartunta.

Hiltunen toivoo, että covid-19:n toinen aalto osoittautuisi vähemmän vaaralliseksi kuin keväällä nähty epidemiatilanne. Hän viittaa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen kommentteihin aiemmin tällä viikolla.

Salmisen Ilta-Sanomille antaman (siirryt toiseen palveluun) haastattelun mukaan korona on vakava tauti pienemmälle osalle väestöstä kuin aiemmin luultiin.

– Kysymys on, että pidetäänkö tämä pitkän päälle tartuntatautilain piirissä vai onko tämä enemmän niin kuin vakava flunssa. Jos kuolemamäärät ja vakavat sairastumismäärät eivät rupea nousemaan, niin silloin yksi kysymys on, että pysyykö nykytila viranomaisten puolelta. Se muuttaisi aika oleellisesti asiaa, Hiltunen pohtii.

– Niin kauan kuin tämä on tartuntatautilain alainen asia, niin meille on äärettömän kriittistä toimia niin, ettei tulisi yhtään tapausta.

Lue myös:

HPK:n U20-joukkueesta löytyi kuusi uutta koronatartuntaa – tapauksia yhteensä 14

SM-liigan hallitus esittää seuroille poikkeustoimia koronakaudelle – sarjasta ei voisi pudota, vaikka talous ajaisi keskeyttämään pelit

HPK:n U20-joukkueesta löytyi kuusi uutta koronatartuntaa – tapauksia yhteensä 14

KooKoon alle 20-vuotiaiden koronarypäs kasvoi – tartuntoja on todettu nyt yhdeksän

HPK:n liigajoukkueessa todettu toinen koronavirustartunta

Kun korona levisi nuorten jääkiekkojoukkueessa, pelko iski samaa koulua käyviin korispelaajiin: "Todella monella oli tartunta, se vähän stressaa"