Jokerien yhtiöjärjestys paljastaa: enemmistön omistavalla Jari Kurrilla ei ole yksin valtaa siirtää seuraa pois KHL:stä

Jokerien enemmistöomistajalla ja hallituksen puheenjohtajalla Jari Kurrilla ei ole valtaa päättää yksin, missä hänen omistamansa seura pelaa. Tämä käy ilmi KHL-joukkue Jokereiden taustayhtiön Jokerit Hockey Club Oy:n yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiöjärjestyksen luvussa seitsemän on kirjattu otsikolla "päätöksenteko eräissä asioissa” tarkemmin sitä, kuinka päätöksiä voidaan tehdä yhtiössä. Sen mukaan jääkiekkojoukkueen poistuminen KHL-liigasta vaatii kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisyyttä.

Kurrin lisäksi hallitukseen kuuluvat Jokerien toimitusjohtaja Eveliina Mikkola, Venäjän kansalainen Sergei Batehin, Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi, Helsinki Halli Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta, Israelin kansalainen Dmitri Rodov ja Jokerien päävastuullinen tilintarkastaja Petri Kettunen.

Hallituksen jäsenistä Batehin istuu Norilsk Nickelin hallituksessa varapuheenjohtajana. Tytäryhtiö Norilsk Nickel Harjavalta omistaa 40 prosenttia Jokereista, Kurri loput 60 prosenttia.

Norilsk Nickelin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja on Vladimir Potanin. Yhtiöjärjestyksen pykälän voi tulkita tarkoittavan, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalla Potaninilla on valtaa Jokerien tulevaisuuden suhteen. Jokerien hallituksen jäsenistä ainakin kaksi, Hautojärvi ja Batehin, ovat kytköksissä Norilsk Nickeliin, jonka pääomistaja Potanin on.

Potaninilla ei ole virallista asemaa Jokerien organisaatiossa, mutta hän on julkisesti kertonut rahoittavansa seuraa. Potanin kertoi toissa viikolla Helsingin Sanomille, kuinka suurella summalla hän rahoittaa Jokereita (siirryt toiseen palveluun).

– Seitsemän miljoonan sopimus, mutta olemme valmiita paikkaamaan budjetin alijäämää, kun Jokerit on menettänyt tänä vuonna tuloja koronaviruksen takia. Olen sitoutunut tukemaan Jokereita pitkään, Potanin sanoi HS:lle.

Jokerit on ollut koko KHL-taipaleensa riippuvainen venäläistaustaisten omistajiensa pääomalainoituksesta. Yle Urheilu uutisoi viime vuoden toukokuussa tehtyjen yhtiökauppojen yhteydessä, että aiemmat omistajat Gennadi Timstshenko ja Roman Rotenberg olivat rahoittaneet seuraa neljässä vuodessa 44 miljoonalla eurolla.

Kaupassa pääomistaja Harry "Hjallis" Harkimo luopui seuran omistuksesta ja uudeksi enemmistöomistajaksi tuli Jari Kurri. Kurri ei tuolloin kommentoinut, oliko pääomalainat kuitattu kauppojen yhteydessä.

Kauppalehti puolestaan (siirryt toiseen palveluun)uutisoi tammikuussa, että Jokerit on tehnyt kuuden toimintavuotensa aikana kumulatiivisesti 71,6 miljoonaa euroa tappiota. Tappiot on kuitattu pääomalainoilla.

Ylen tutkivan journalismin ajankohtaisohjelma MOT kertoi sunnuntaina ensimmäiset tiedot tietovuodosta, joka käsittää 2 100 asiakirjaa. Nämä ovat pankkien ilmoituksia yhdysvaltalaiselle viranomaiselle epäilyttävästä rahaliikenteestä.

Tietovuodon asiakirjoista käy ilmi, että Norilsk Nickelin osakkeenomistajat Oleg Deripaska ja Vladimir Potanin ovat olleet jo vuosia viranomaisten seurannassa epäselvän rahaliikenteen takia. Rahaliikenteen arvo on jopa kymmeniä miljardeja euroja.

Jari Kurri kieltäytyi antamasta aiheesta haastattelua Yle Urheilulle.

