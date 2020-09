"Haluan näyttää muille, että pärjään kovassa liigassa" – Suomen käsipallon ykköstähti uusien haasteiden edessä

Suomen käsipallon ykköspelaaja Nico Rönnberg pelaa pian alkavalla kaudella Ranskan pääsarjassa Ivry Handballin väreissä. Uudessa seurassa suomalaiseen tähtipelaajaan kohdistuu suuret odotukset.

28-vuotias Rönnberg siirtyi pitkän pohdinnan ja sopivan seuran ja liigan etsimisen jälkeen Ivry Handballin. Hän sai useita eri tarjouksia, mutta valitsi lopulta Ivryn, jossa olisi luvassa kunnolla vastuuta. Ennen Rönnbergiä kukaan suomalainen ei ole pelannut Ranskan pääsarjassa.

– Hyvillä mielin olen nyt lähdössä Ranskaan. Otan haasteen innolla vastaan, Rönnberg kertoi Yle Urheilulle.

Suomalaistähden vaimo ja poika ovat myös muuttamassa Ranskaan.

– Uusi arki on edessä minulle ja koko perheelle. Perhe tulee perässä Ranskaan. Suunnitelma on, että vaimon ei tarvitse tehdä töitä Ranskassa.

Tällä viikolla Ranskassa alkavaa sarjakautta varten Rönnberg on harjoittelut pääasiassa Karjaalla.

– Tottuminen Ivryn treenitahtiin on ottanut koville, sillä ohjelmassa on noin kymmenen harjoitusta viikossa. Me harjoittelemme melkein pari kertaa päivässä. Iso haaste on edessä, sillä nyt saan pelata huippujoukkueita ja huipputähtiä vastaan. Odotan innolla, että pääsemme tositoimiin.

Nico Rönnbergiä odottaa uudet haasteet. Tomi Hänninen

Rönnbergin viime kausi päättyi ennen aikojaan koronaviruspandemian takia, mutta se on vain tehnyt hyvää vihoitelleelle olkapäälle.

– Koronaviruspandemia on ollut haastava kaikille, mutta sen takia olen saanut vähän enemmän lepoa. Ilman koronapandemiaa en olisi saanut lisälepoa. Olkapäässä ei ole ollut mitään oireita harjoituksissa.

Näyttöhaluja riittää

Karjaalla käsipallo-oppinsa saanut Rönnberg pelasi ennen siirtoa Ranskaan seitsemän kautta Riihimäen Cocksissa. Rönnberg juhli Cocksin riveissä seitsemää mestaruutta ja kaudella 2018 hän voitti Mestarien liigan lohkovaiheen maalipörssin.

Suomalaistähteen kohdistuu Ivry Handballissa suuret odotukset. Rönnberg halusikin siirtyä seuraan, jossa hänelle on luvassa paljon vastuuta.

– Olen tyytyväinen, jos pystyn pelaamaan kauden ilman loukkaantumisia. Tavoitteena on päästä joukkueeseen hyvin sisään ja tehdä vähän maalejakin. Haluan, että voin omalla pelityylilläni johtaa joukkuetta.

– Tavoitteena on päästä kovaan liigaan hyvin sisään. Olen tyytyväinen, jos voin näyttää muille, että pärjään kovassa liigassa, Rönnberg linjasi.

Ranskan liigan lisäksi Rönnbergin tavoitteet ovat maajoukkueen tulevissa EM-karsinnoissa. Suomi kohtaa marraskuussa Tanskan, joka on hallitseva maailmanmestari ja Rion olympiavoittaja.

– Tavoite on, että pärjäisimme huippumaita vastaan ja ottaisimme askeleita eteenpäin. Olen tyytyväinen, jos pelaamme hyviä pelejä kovia maita vastaan, maajoukkueen tähtipelaaja totesi.

Rönnberg on pelannut kotimaan kenttien lisäksi Norjassa. Hänet palkittiin tammikuussa jo kolmatta kertaa peräkkäin Suomen parhaana käsipalloilijana.

Rönnbergiä haastatteli Chriso Vuojärvi.

Lue myös:

Cocksin ja maajoukkueen tähtipelaaja Nico Rönnberg suuntaa Ranskan liigaan: "Joukkue on halunnut minut jo kaksi vuotta"

Olympiavoittaja Tanska samaan karsintalohkoon Suomen kanssa – asiantuntijan mukaan käsipallomiesten mahdollisuudet piilevät kahta muuta maata vastaan