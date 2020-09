Urheilulehti: SUL-pomo Sami Itani sanoo suorat sanat Veikkauksen roolista urheilun rahoittajana – "Huoneessa on elefantti, josta yksikään urheilun edustaja ei puhu mitään"

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani nostaa Urheilulehden (39/2020) haastattelussa esiin urheilun julkisen rahoituksen. Valtio tukee suomalaista liikuntaa ja urheilua Veikkauksen tilittämistä rahapelituotoista.

Suomalaisen urheilun ja liikunnan kattojärjestö, Suomen Olympiakomitea tiedotti syyskokouksensa (siirryt toiseen palveluun) alla viime marraskuussa, että 66 prosenttia eli noin 6,8 miljoonaa euroa sen budjetista tulee valtionavusta. Olympiakomitean kokonaisbudjetti on noin 10,6 miljoonaa euroa.

SUL sai vuonna 2019 puolestaan Olympiakomitealta avustuksina noin 391 000 euroa.

– Meillä on urheilun julkisessa rahoituksessa valtava sisäsyntyinen arvoristiriita. Meillä on huoneessa elefantti, josta yksikään urheilun edustaja ei puhu mitään. Rahapelihaitat ovat Suomessa valtava, päihdeongelmiin verrattavissa oleva ongelma. Siitä huolimatta urheilun rahoituksen peruslogiikka on se, että mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa Veikkaukselle, sitä enemmän urheilu saa rahaa, Itani toteaa Urheilulehden haastattelussa.

– Tämä ei ole mustavalkoinen asia. Eikä kyse ole jostain teknisestä asiasta, vaan arvokeskustelusta. Ottamatta kantaa Veikkauksen monopoliasemaan, tästä arvoristiriidasta pitää keskustella. Jos olemme hiljaa ja mietimme vain omaa piiriämme, urheilun uskottavuus oman kuplan ulkopuolella ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa pienenee koko ajan.

Kuluvana vuonna koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet rajusti myös Veikkauksen tulokseen. Hallitus kuitenkin päätti syyskuun budjettiriihessä korvata järjestöille avustukset, jotka ne olisivat menettäneet Veikkauksen tulojen vähenemisen takia. Kyse on noin 347 miljoonan euron kertaluonteisesta rahoituksesta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) vakuutti budjettiriihen jälkeen, että kompensointia jatketaan tulevina vuosina, mutta ei näin suuressa mitassa (siirryt toiseen palveluun).

Itani korostaa Urheilulehdessä, että urheilun olisi rahoituksensa turvaamiseksi kyettävä kurottamaan omien piiriensä ulkopuolelle.

– Puhutaan, ettei urheilijoita arvosteta, että urheilujärjestöjen uskottavuus on heikko, ja että urheiluun ei tule tarpeeksi rahaa suhteessa verrokkimaihin. Se ei todellakaan johdu siitä, ettei meillä olisi riittävän hyviä ja kiinnostavia urheilijoita tai myyntiosaamista. Se johtuu siitä, että urheilujärjestöt eivät osaa puhutella kuin omaa porukkaansa. Aika harvalla löytyy uskallusta edes yrittää.

