Ralliasiantuntija Miikka Anttila pitää yllättävänä, että operatiivinen toiminta siirtyy Tommi Mäkisen yhtiöltä Toyotalle – "Yhtäkkiä avoin mandaatti lähtee pois"

Tiistaina Toyota tiedotti verkkosivuillaan, että Tommi Mäkinen jättää Toyotan WRC-tallin tallipäällikön tehtävät tämän kauden jälkeen ja siirtyy ensi vuoden alusta Toyotan moottoriurheilun neuvonantajaksi.

Yle Urheilun ralliasiantuntija Miikka Anttilan mukaan nykyisten annettujen tietojen valossa asioista on toistaiseksi vaikea vetää isompia johtopäätöksiä.

– Tämä on mielenkiintoinen uutinen. Sen tiedon perusteella, mitä asiasta on saatavilla, on vaikea vetää yhteen muuta kuin, että aika yllättävää. Minut ainakin yllätti tällainen siirto, Anttila kertoo.

Siirron myötä Toyotan WRC-tallin operatiivinen toiminta siirtyy Tommi Mäkinen Racing Oy:ltä Toyotalle. Mäkinen kommentoi eilen, että vaikka hän jää syrjään operatiivisesta toiminnasta, jatkuu tuotekehitykseen liittyvä toiminta edelleen Jyväskylässä.

– Mäkinen on tehnyt Toyotalle tätä projektia Jyväskylässä aika lailla avoimella mandaatilla ja yhtäkkiä tämä avoin mandaatti lähtee Tommilta pois, se siinä on yllättävintä, Anttila avaa.

– Mutta sitähän ei tiedä, miten pitkään tätä on jo taustoissa järjestelty ja miten pitkään Tommi on ollut tästä tietoinen. Voihan olla, että tämä on ollut jo sopimuksessa alusta asti suunnitelmissa, mutta siitä ei ole vaan puhuttu julkisuuteen mitään, Anttila pallottelee.

Toyota ilmoitti, että se on ostanut Tommi Mäkinen Racing Oy:ltä liiketoiminnat. Mäkisen omistaman yhtiön toiminta on ollut kannattavaa, sillä se on takonut vuosittain miljoonatulosta. Anttila näkee, että Mäkinen on saanut Toyotan tiimin toimimaan monessakin suhteessa tehokkaasti.

– Kyllähän Tommi on saanut oman tiiminsä toimimaan paremmin kuin kukaan olisi ikinä koskaan voinut kuvitellakaan. Johtuuko hyvä tulos siitä, että on vaan pystynyt tekemään asioita niin kustannustehokkaasti, että tulosta on jäänyt, vaikea sanoa.

Lindströmistä uusi tallipäällikkö?

Toyotan-tiimissä urheilutoimenjohtajana työskentelee nykyisin Kaj Lindström, jonka nimi on noussut esille uuteen tallipäällikköön liittyvissä spekulaatioissa.

Anttila uskoo, että tähänastisten näyttöjen ja kokemuksen perusteella Lindström voisi olla potentiaalinen uusi tallipäällikkö Toyotalle.

– Se kuva mikä minulla on Kaitsusta ja hänen kanssaan työskentelystä on ainakin se, että hän on työnsä hoitanut äärettömän säntillisesti tekemättä itsestään sen suurempaa numeroa. Belgialaisella Sven Smeetsillä on käytännössä sama tausta kuin Kaitsulla: hän on toiminut MM-tasolla kartanlukijana ja on nykyään Volkswagen Motorsportin johtajana.

– En näe mitään syytä, miksei Kaitsusta olisi Toyotan uudeksi tallipäälliköksi, Anttila sanoo.

Anttila on työskennellyt Tommi Mäkisen alaisuudessa Jari-Matti Latvalan kartanlukijana.

