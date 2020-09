Näky valkovenäläisen vankilan edessä pysäytti – urheilijatähdet kertovat Yle Urheilulle, mikä sai heidät voittamaan pelkonsa ja nousemaan uhkauksista huolimatta Lukashenkoa vastaan

Noin seitsemän kilometrin päässä Minskin keskustasta lounaaseen sijaitsee Okrestinan vankila. Paikalla on ollut jo ennestään paha maine, mutta puolentoista viime kuukauden aikana siitä on tullut symboli Valko-Venäjällä nähdylle väkivallalle.

Okrestinaan on viety elokuusta saakka mielenosoitusten yhteydessä pidätettyjä ihmisiä, joita on pidetty vangittuina muutamasta päivästä useaan viikkoon. Vapauduttuaan he ovat kertoneet virkavallan ja vartijoiden tekemistä pahoinpitelyistä, raiskauksista ja kidutuksesta.

Vankilan julmuudet tuntevat kutsuvat Okrestinaa keskitysleiriksi.

– Yksi Okrestinan lähellä päivystänyt vapaaehtoinen sanoi sen osuvasti. Hän sanoi, ettei ollut ennen tiennyt, miltä sielunsa kadottanut ihminen näyttää. Kohdattuaan muutamia Okrestinasta ulos tulleita hän ymmärsi, mitä se tarkoittaa, Valko-Venäjän kaikkien aikojen naiskoripalloilija Jelena Levtshenko kertoo Yle Urheilulle puhelimitse Minskistä.

37-vuotias huippukoripalloilija kävi Okrestinan ulkopuolella elokuun puolivälissä, ensimmäisen laajan mielenosoituksen jälkeen. Levtshenko halusi monen muun tavoin tietää, mitä muurien takana tapahtuu. Hän liittyi osaksi marssia, joka saapui yöaikaan Okrestinan lähettyville.

Vankilan ulkopuolella päivysti monenlaisia ihmisiä: vankilasta jo vapautuneita, vangittujen lähimmäisiä sekä ihmisiä, jotka etsivät kadonneita perheenjäseniään tai ystäviään. Joukossa oli myös kymmeniä vapaaehtoisia tarjoamassa vapautuneille hoitoa ja kyytejä kotiin.

Levtshenko aisti ihmisten pelon ja epätoivon tavalla, jota ei koskaan unohda.

– Vapaaehtoiset kertoivat, että vankilasta tuli nuoria naisia ilman alusvaatteita. Sen tunnelman näkeminen oli pelottavaa. En ole koskaan kokenut sellaista.

"Totuus Okrestinasta!" "Ei enää valheita!" Mielenosoittajat vaativat oikeutta pahamaineiseen Okrestinan vankilaan joutuneille ihmisille. Vallanpitäjät ovat kiistäneet väkivaltaisuudet. Natalia Fedosenko/TASS/Getty Images

Maajoukkuekoripalloilija Nikita Meshtsherjakovilla on samantyyppisiä kokemuksia. Meshtsherjakov, 32, ajoi elokuussa Minskin koillispuolelle Zhodinon vankilalle, jonne osa Okrestinassa olleista mielenosoittajista oli viety istumaan tuomioitaan loppuun.

– Ajoin Zhodinolle auttaakseni kyyditsemään vankilasta vapautuvia koteihinsa. Vapaaehtoisia oli lopulta niin paljon, ettei minun tarvinnut lopulta kyyditä ketään. Olin kuitenkin vankilan pihalla reilut kaksi tuntia ja ehdin kuulla, mitä selleissä oli tapahtunut, Meshtsherjakov sanoo Ylelle.

– Näin vapautettuja ihmisiä, joiden jalat olivat aivan siniset lyönneistä. He sanoivat olleensa vielä onnekkaita, koska he kuulivat selleihinsä muiden vangittujen huutoja. Siellä tapahtui hirveitä asioita. Näistä ihmisistä näki, ettei heidän ollut helppo kertoa kokemastaan.

Poikkeuksellinen urheilijaliike

Elokuun 9.–11. päivät 2020 jäävät ikuisesti Valko-Venäjän historiaan. Ne muistetaan paitsi presidentti Aleksandr Lukashenkon vaalivoitosta myös valtavasta määrästä ihmisiä, jotka eivät suostuneet uskomaan heille tarjottua totuutta Lukashenkon kansansuosiosta.

Virallisten laskelmien mukaan maataan 26 vuotta hallinnut Lukashenko, 66, voitti tuoreimman presidenttikilvan 80 prosentin äänisaaliilla. Läheskään kaikki eivät olleet vakuuttuneita vaalien rehellisyydestä. Oppositiopoliitikkojen epämääräiset pidätykset, Lukashenkon vastustajien katoamiset ja salamyhkäisyys äänestystulosten julkaisussa herättivät kovaa kritiikkiä.

Yli 100 000 ihmistä lähti Minskin kaduille näyttääkseen, etteivät he olleet sinut Lukashenkon valtakauden jatkumisen kanssa. Vallanpitäjät ja virkavalta vastasivat rauhanomaisiin mielenosoittajiin tavalla, joka järkytti monia. Ihmisiä pahoinpideltiin, pidätettiin ja vangittiin summamutikassa.

Valko-Venäjän vallanpitäjät ovat vastanneet ihmisten protesteihin kovin ottein. Valery Sharifulin/TASS/Getty Images

– Ennen vaaleja tunnelma oli toiveikas. Ensimmäistä kertaa 26 vuoteen kansalaiset heräsivät, alkoivat uskoa muutokseen ja tukivat aktiivisesti ehdokkaitaan. Sitten alkoivatkin potentiaalisten presidenttiehdokkaiden pidätykset, Jelena Levtshenko sanoo.

Levtshenko teki jo ennen vaalipäivää valkovenäläiselle urheilijalle harvinaisen teon ja kirjoitti sosiaalisessa mediassa, ettei hyväksy vallanpitäjien toimia. Vaalipäivän jälkeiset tapahtumat vahvistivat tunnetta entisestään.

– Ihmiset järkyttyivät siitä, mitä maassamme tapahtui 9.–11. elokuuta. 2020-luvun Euroopassa oli oma Gestaponsa. Sellaista tapahtui kuitenkin jo aiemmin. Ihmisiä pidätettiin, jos heillä oli yllään vääränlainen t-paita, jos he pyöräilivät väärän lipun kanssa. Se oli ihmisoikeuksien täydellistä rikkomista.

Virkavallan harjoittama väkivalta johti yhä suurempaan vastarintaan, joka ulottui poikkeuksellisella tavalla urheilupiireihinkin.

Levtshenko ja Meshtsherjakov kuuluvat Valko-Venäjän huippu-urheilijoiden perustamaan SOS BY -ryhmään. Ryhmään on liittynyt useita tunnettuja nimiä uinnin maailmanmestarista Aleksandra Gerasimenjasta kymmenottelun moninkertaiseen arvokisamitalistiin Andrei Kravtshenkoon.

Yli 600 urheilijaa on allekirjoittanut vallanpitäjille suunnatun avoimen kirjeen, jossa vaaditaan maahan vapaita ja rehellisiä vaaleja. Lisäksi urheilijat ovat osallistuneet sunnuntaisin Minskissä järjestettäviin rauhanomaisiin mielenosoitusmarsseihin.

Noin 100 000 ihmistä marssi jälleen Minskin kaduilla sunnuntaina 23. syyskuuta. Elokuussa alkaneet suuret protestit ovat jatkuneet puolitoista kuukautta. Valery Sharifulin/TASS/Getty Images

Valko-Venäjän tunnetuimpiin urheilijoihin kuuluva Jelena Levtshenko on käynyt aktiivisesti mielenosoituksissa. Jelena Levtshenkon Instagram

– Vaalien jälkeiset tapahtumat koskettivat monia. Tiedämme, että jotkut kuolivat mielenosoituksissa, jotkut katosivat tietämättömiin. Sitten kuulemme näitä hirveitä kertomuksia vankiloista. Nykytilanteessa on mahdotonta pysytellä sivussa. Olen iloinen, että olemme löytäneet joukon urheilijoita, jotka kertovat avoimesti näkemyksensä ja tukevat valkovenäläisiä, Meshtsherjakov sanoo.

Levtshenkon ja Meshtsherjakovin mukaan kansa on ottanut urheilijoiden sanoman pääasiassa kannustaen vastaan. Vallanpitäjien suhtautuminen on ollut päinvastainen.

"Painetta joka puolelta"

"Valko-Venäjän urheilujohtajat. On tullut aika kääntyä teidänkin puoleenne. Ei suljettujen ovien takana, kuten teillä on tapana, vaan julkisesti, jotta kaikki kuulisivat ja tietäisivät. Te tulette rehellisten urheilijoiden luo ja uhkailette heitä. Painostatte, pelottelette ja vaaditte vetämään sanamme takaisin. Samalla te itse tärisette ja pelkäätte menettävänne lämpimän tuolinne. Me näemme sen. Te uhkaatte perheitämme ja lapsiamme, joten teidän nimenne on huomenna kaikissa medioissa."

Ote on valkovenäläisten urheilijoiden alkuviikosta sosiaalisessa mediassa julkaisemasta videosta (siirryt toiseen palveluun). Levtshenkon ja Meshtsherjakovin mukaan se on vastaus painostukseen, jota Lukashenkon hallintoa vastustavat urheilijat ovat viime aikoina kohdanneet.

– Urheilijoille on soiteltu ja heitä on uhkailtu muun muassa apurahojen ja työn menetyksellä. Urheilijat eivät saa potkuja tulostensa vaan henkilökohtaisten mielipiteidensä perusteella, Levtshenko kertoo.

Vuodesta 2009 maajoukkueessa pelannut Meshtsherjakov kuvaa SOS BY:n urheilijoita rasitteeksi nykyiselle valtionjohdolle.

– Painetta tulee joka puolelta. Ennen minua ei pyydetty lähettämään liitolle viikko-ohjelmaani tai erittelemään harjoituksiani. Nyt minua pyydetään ilmoittamaan joka viikko, missä olen ja mitä teen. En ylläty, jos jonkun ajan päästä minut erotetaan maajoukkueesta. Esimerkkejä on paljon. Omaa uimakoluaan pitävälle Aleksandra Gerasimenjalle ei anneta enää allasvuoroja.

Jelena Levtshenko pelasi Valko-Venäjän koripallomaajoukkueessa vuodet 2001–2019. Hän saavutti EM-pronssia vuonna 2007 ja edusti maataan kaksissa olympialaisissa (2008 ja 2016). 196-senttinen Levtshenko valittiin vuoden 2010 MM-kisojen parhaaksi sentteriksi. Häntä pidetään maansa kaikkien aikojen parhaana naiskoripalloilijana. Kuvassa Levtshenko juhlii Valko-Venäjän pääsyä Rion olympialaisiin 2016.

Nikita Meshtsherjakov (vas.) pelasi Yhdysvaltain yliopistosarjaa vuosina 2006–2012. Sen jälkeen hän on pelannut seurajoukkueissa ympäri Eurooppaa. Lance King/Getty Images

Valko-Venäjän urheiluministeri Sergei Kovaltshuk allekirjoitti viime viikolla käskyn, jonka mukaan urheilijoiden on vastedes osattava maan kansallislaulu eikä urheilijoilla ole lupaa antaa haastatteluja ilman työnantajansa lupaa.

Levtshenko ja Meshtsherjakov kutsuvat ministerin määräyksiä absurdeiksi.

– Perustuslaki takaa jokaiselle valkovenäläiselle oikeuden sanan- ja mielipiteenvapauteen. Nyt meidän pitäisi yhtäkkiä pyytää ministeriöltä tai liitolta suostumus, että voimme antaa haastattelun? Se on hirveää roskaa, Levtshenko sanoo.

SOS BY -ryhmän urheilijat ovat kuulleet toistuvasti sanat "politiikka ei kuulu urheiluun". Levtshenko on käynyt aiheesta monta debattia.

– Tämä on valtionjohdon lempilause, koska sillä voi lopettaa keskustelun nopeasti. Valko-Venäjällä urheilu on väistämättä osa politiikkaa. Maamme olympiakomitean ja urheiluministeriön johtajat vaikuttavat myös lajiliittojen johdoissa. Joka kerta, kun urheilijat ovat lähdössä kilpailuihin, liittopomot tulevat kertomaan, miten tärkeää urheilijoiden menestys on maallemme. Kun sitten menestymme, nämä johtajat saavat ylennyksiä ja palkankorotuksia.

Meshtsherjakov sanoo, etteivät nykyiset tapahtumat ole enää politiikkaa. Hän korostaa, että urheilusaavutuksia tärkeämpää on pysyä ihmisenä.

– Olemme nousseet puolustamaan ihmisiä, koska he tarvitsevat tukeamme. Aleksandra Gerasimenja sanoi hyvin: millaisia urheilijoita olemme, jos meidän on puolustettava maamme kunniaa, muttemme voi puolustaa omaa kunniaamme?

"Meitä voisi olla 1600"

Nikita Meshtsherjakov lähti viikko sitten Novosibirskiin, jossa laitahyökkääjä pelaa Venäjän toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Minskissä asuvan Jelena Levtshenkon maajoukkueura päättyi viime vuoden lopussa. Loukkaantumisista hiljattain toipunut sentteri harjoittelee parhaillaan itsenäisesti ja etsii mieluista seurajoukkuetta.

Kaksikon tilanne on erilainen verrattuna moniin muihin Valko-Venäjän valtiosta riippuvaisiin urheilijoihin. Koripalloilijoiden mukaan valtaosa urheilijoista pelkää puhua maan tapahtumista työnsä menettämisen pelossa.

– Muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta kaikki tuntemani ihmiset – pukuhuoneessa, kotona, ystäväpiirissä – haluavat muutosta. Moni on kuitenkin peloissaan. Lukuisat urheilijat ovat kertoneet tukevansa meitä, mutta he eivät uskalla sanoa sitä julkisesti, Meshtsherjakov kertoo.

Levtshenko toivoo, että samanhenkiset urheilijat löytäisivät rohkeuden tuoda äänensä kuuluville.

– Meitä voisi olla 600:n sijaan 1600. Siinä olisi valtava voima.

"Urheilijat kansan kanssa." Valkovenäläiset urheilutähdet ovat kertoneet pitävänsä kansan puolia. Jelena Levtshenkon Instagram

Lukashenkon hallinto ei ole toistaiseksi myöntänyt väkivallantekoja tai osoittanut taipumisen merkkejä. Kovan kansainvälisen kritiikin kohteeksi joutunut presidentti on väittänyt satojen tuhansien ihmisten mielenosoitusten olevan tosiasiassa ulkovaltojen masinoima hyökkäys maan hallintoa vastaan. Syyskuun alussa Lukashenko sanoi vankilasta vapautuneiden ihmisten maalanneen itseään sinisellä värillä, jotta he näyttäisivät olevan mustelmilla.

Jelena Levtshenkon mukaan tilanne on samaan aikaan äärimmäisen traaginen ja naurettava.

– Valtionmedia ei näytä virkavallan väkivaltaa vaan väittää, että ihmisille maksetaan protestoinnista. Ettäkaduilla marssivat edustavat Euroopan ja Yhdysvaltain intressejä. Siellä kerrotaan vaikka mitä hölynpölyä, jotta kansa hämmentyisi lisää.

Kaikesta huolimatta Levtshenkon ja Meshtsherjakovin kaltaiset ovat jatkaneet taisteluaan. Urheilijat sanovat haaveilevansa vapaasta, riippumattomasta ja aidosti demokraattisesta valtiosta, jossa ihmisoikeudet ovat muutakin kuin kauniita sanoja paperilla.

Monilla on sama unelma. Kun Lukashenko vietti keskiviikkona virkaanastujaisiaan, Minskin kaduilla nähtiin jälleen kymmenien tuhansien ihmisten mielenilmaus.

– Olen ylpeä kansastamme. Maamme järjestelmässä kaikki ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia valtion budjetista. Tästä huolimatta valtava määrä ihmisiä osallistuu protesteihin ja vaarantaa työpaikkansa, Meshtsherjakov sanoo.

– Naispuolinen tuttavani etsi omaa poikaansa Okrestinassa viisi päivää. Hän luuli tulevansa hulluksi. Ihmiset ovat kärsineet ja nielleet vaikka mitä, mutta silti kansa ei vastaa kohteluunsa väkivallalla, Levtshenko kertoo.

Urheilijoiden mukaan on kuitenkin selvää, ettei paluuta entiseen ole.

– Vallanpitäjät ovat tehneet paljon virheitä. Suurin virhe oli, että he antoivat tällaisten julmuuksien tapahtua. Ne yhdistivät ihmisiä, Meshtsherjakov sanoo.

– Ihmiset ovat väsyneet pelkäämään. He ymmärtävät, että jos emme muuta nyt mitään, meistä voi tulla Pohjois-Korea.

