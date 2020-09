20 000 katsojan Super cup -ottelusta pelätään koronalinkoa – Bayern-pomo huolissaan: "Luulen, että jokaisen vatsa on sekaisin"

Jalkapallojätti Bayern Münchenissä, Baijerissa ja Budapestissä odotetaan Uefan Super cup -ottelua pelonsekaisin tuntein. Hallitseva Mestarien liigan voittaja Bayern kohtaa Eurooppa-liigan voittaneen Sevillan Unkarin pääkaupungissa torstai-iltana.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päästää otteluun maksimissaan 20 000 katsojaa, sillä liitto haluaa testata yleisön ottamista otteluihinsa. Unkarissa koronatartuntojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime viikkojen aikana. Baijerissa pelätäänkin, että ottelu kostautuu viruslingoksi.

Osavaltion pääministeri Markus Söder puhui maanantaina "jalkapallo-Ischglistä" viitaten Itävallan laskettelukeskukseen, josta virus levisi vauhdilla muihin maihin pandemian alkuvaiheessa.

– Minulle tulee vatsakipua Super cupin takia, Söder sanoi maanantaina.

Bayern-puheenjohtaja Karl-Heinz Rummenigge yhtyi keskiviikkona Söderin kommentteihin.

– Luulen, että jokaisen vatsa on sekaisin. Ottelu pelataan kaupungissa, jonka tartuntaluku on yli sata tartuntaa (100 000 asukasta kohden). Se on kaksi kertaa enemmän kuin Münchenissä, Rummenigge ihmetteli ZDF-televisiokanavalla.

Budapestin pormestari vastustaa

Myös Budapestin pormestari Gergely Karacsony vastustaa ottelun pelaamista yleisön edessä.

– Jos minulla olisi oikeus päättää, järjestäisin ottelun suljettujen ovien takana, Karacsony lausui unkarilaislehti Nepszavan mukaan.

Rummenigge arvioi, että Budapestiin matkustaa "alle tuhat" Bayernin kannattajaa. Sevillasta Unkariin saapuu arviolta noin 500 kannattajaa.

Unkarin jalkapalloliitto painotti keskiviikkona, että ottelu Ferenc Puskasin nimeä kantavalla stadionilla on turvallinen. Liitto huomautti, että katsojat pääsevät stadionille vasta tiukan terveystarkastuksen jälkeen eivätkä joukkueiden kannattajat kohtaa paikalle saapuvia unkarilaiskatsojia.

Lue myös:

Uefan Super Cupiin otetaan yleisöä syyskuussa – muut Uefan alaiset ottelut pelataan toistaiseksi ilman katsojia

Yleisön paluu Valioliigaan jäihin jopa puoleksi vuodeksi

Huuhkajat palaa Ylen tv-kanaville – Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ottelut ja EM-lopputurnaukset Ylellä vuoteen 2028