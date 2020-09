Iso muutos jääkiekon sarjataulukoihin – pistekeskiarvot ratkaisevat sijoitukset

Jääkiekkoliiton alaisten sarjojen sarjataulukoihin on tehty merkittävä muutos.

Koronaviruspandemia vaikuttaa kotimaisiin jääkiekkosarjoihin monella tavalla. Jääkiekkoliiton alaisten sarjojen taulukot kokivat merkittävän muutoksen, kun joukkueiden paremmuusjärjestys määräytyy ottelukohtaisilla pistekeskiarvoilla eikä siis enää kokonaispisteiden perusteella.

Syynä muutokseen on koronaviruksen tuoma epävarmuus jääkiekkokauteen ja pandemian mahdolliset vaikutukset ottelumääriin. On täysin mahdollista, että kaikki joukkueet eivät pysty pelaamaan samaa määrää otteluita.

– Kauden alku on osoittanut, että sarjatilannetta on helpompi seurata reaaliajassa, kun siirryimme pistekeskiarvoon. Pelejä on jo tässä vaiheessa jouduttu osin siirtämään ja osin jättämään pelaamatta, Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila taustoitti päätöstä.

Poikkeusratkaisu koskee vain alkanutta kiekkokautta. Päätös kattaa Jääkiekkoliiton sarjat, mutta ei Liigaa. Liiga saattaa kuitenkin päätyä myöhemmin samaan ratkaisuun.

– Toivottavasti ensi kaudella olemme taas takaisin normaalitilanteessa, jolloin paremmuus ratkotaan pisteiden perusteella ja täydet määrät otteluita saadaan pelattua. Tämä kausi mennään kuitenkin näin, Antila kertoi.

