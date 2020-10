Pärmäkoski, Korte, Rukajärvi vai Huntington? Kuka perii Mäkäräisen paikan suosituimpana suomalaisena naisurheilijana?

Imago sport / All Over Press

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on ollut vuodesta 2015 alkaen Suomen suosituin urheilija. Sponsor Insight tutkii vuosittain muun muassa urheilijoiden suosiota yleisön keskuudessa. Tällä listalla Mäkäräinen on ollut pysäyttämätön. Hänen taakseen ovat jääneet muut naiset, mutta myös miesurheilijat. Mäkäräisen suosion takana ovat tutut tekijät.

– Hänen suosionsa taustalla ovat hänen persoonansa ja menestyksensä. Hän nosti lähes yksin ampumahiihdon neljän suosituimman lajin joukkoon Suomessa, kertoi Sponsor Insightin tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen.

Kaisa Mäkäräisen manageri Harri Halme on samoilla linjoilla.

– Kaisan persoona kaikessa suomalaisuudessaan oli suurin syy. Myös laji koki aikamoisen kehityskulun. Viime vuosikymmenen aikana siitä tehtiin todellista televisioviihdettä, Halme totesi.

Suomessa naisurheilijat ovat viihtyneet top 10 -listalla miesurheilijoiden joukossa. Suomessa naisurheilu on saanut koko ajan enemmän näkyvyyttä, ja naisnäkökulmaa on tuotu esille lajista riippumatta. Joukkuelajeissa kehitys on yksilöurheilua hitaampaa.

– Suomessa on aika hieno kuvio, koska varsinkin yksilöurheilussa on puhuttu aina urheilusta eikä ole eritelty nais- ja miesurheilua toisistaan. Veikkaan, että Suomessa ollaan tässä asiassa suunnannäyttäjiä maailmalla. 2000-luvulla naiset ovat myös menestyneet Suomessa yksilöurheilun absoluuttisella huipulla paremmin kuin miehet, jos ajatellaan esimerkiksi maailmanmestaruuksia, Halme analysoi.

– Suomessa on aina keikkunut naistähtiä kärjen tuntumassa, jos ei ykköstilalla niin vähintään kolmen joukossa. Kiira Korpi, Tanja Poutiainen, Aino-Kaisa Saarinen, suosittujen naisurheilijoiden lista on loputon 1990-luvulta alkaen, Virkkunen sanoi.

Idoliksi sosiaalisen median siivittämänä

Seitsenottelija Maria Huntington on tehnyt kovaa tulosta ja on kapuamassa kovaa vauhtia kohti kansainvälistä kärkeä. Huntingtonin valoisa ja avoin persoona viehättää yleisöä. Hänellä on laaja seuraajajoukko sosiaalisessa mediassa.

– Täytyy olla ulospäinsuuntautunut ja tehdä asiat vähän eri tavalla kuin muut. Se auttaa erottautumaan joukosta, Huntington pohti.

– Olisin mielelläni ykköstähti suomalaisten naisurheilijoiden keskuudessa. Ensinnäkin haluaisin tehdä niin kovaa tulosta, että ansaitsisin jo sillä paikkani. Haluaisin käyttää asemaa hyödyksi tuomalla esille tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita ja arvoja. Sydäntäni lähellä ovat nuoret, heihin kohdistuvat ulkonäköpaineet ja se, että he oppisivat arvostamaan itseään.

Moni urheilija hyödyntää sosiaalista mediaa paitsi markkinointiyhteistyössä myös itsensä tunnetuksi tekemisessä. Vaikka tulokset huomataan, somen kautta karismaattiset persoonat voivat nousta suosituiksi ilman suurta menestystäkin.

– Nykyään urheilijoilla on paljon enemmän mahdollisuuksia tuoda itseään esille. Oma persoona vaikuttaa paljon. Suomalaiset vaikuttavat pitävän siitä, että urheilijassa on vähän rosoisuutta, paljon rehellisyyttä ja siihen kirsikaksi kakun päälle menestystä, Virkkunen hymyili.

– Tarinoita monesti ihannoidaan, mutta ellei pohjalla ole tulosta, ei tarinakaan kiiinnosta. Urheilussa ratkaisevinta on kuitenkin onneksi lopputulos, Halme totesi.

Tällä hetkellä suomalaisten sydämiin tiensä ovat löytäneet varsin tutut naisurheilija: Krista Pärmäkoski, Enni Rukajärvi, naisaiturit ja Huntington. Tulevaisuudessa suosikkiurheilija voi löytyä valtalajien ulkopuoleltakin.

– E-urheilu on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin nuorissa kohderyhmissä. Sieltä naistähdet puuttuvat lähes kokonaan. Olisihan se mahtavaa, kun ensimmäinen lajin suuri tähti olisi suomalainen nainen, Virkkunen lopetti.

