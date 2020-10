Seuraikonin maisemanvaihto sähköistää korisliigaa – 19 vuoden yhteinen taival päättyi: "Pispalan pizzerialta käännyin ennen oikealle, nyt pitää muistaa kääntyä vasemmalle"

TAMPERE. Antero Lehto kävelee mustassa BC Nokian hupparissa Pispalanharjun näköalatasanteelle. Näky on outo, koska Lehto on totuttu vuosien saatossa näkemään vain perinteikkään Tampereen Pyrinnön punaisissa.

Suomalaiset koripallon ystävät hätkähtivät kesäkuun alussa, kun BC Nokia ilmoitti tehneensä kaksivuotisen sopimuksen korisliigakonkarin kanssa.

36-vuotias Lehto pelasi Pyrinnön väreissä kaikkiaan 19 kautta ja nousi tamperelaisseurassa ikonin asemaan. Pyrintö juhli Lehdon ja Damon Williamsin johdolla kolme kertaa korisliigan mestaruutta 2010-luvun alussa.

Pispalan sälli -lempinimellä Tampereella tunnettu Lehto on pelannut yhtä kautta lukuun ottamatta koko uransa Pyrinnössä, joten yleisesti uskottiin, että ura päättyisi aikanaan Pyynikillä. Toisin kuitenkin kävi.

Antero Lehto voitti Pyrinnön paidassa kolme Suomen mestaruutta. Lehtikuva

– Totta kai sitä (siirtoa) piti punnita, se oli selvä juttu. 19 kautta rakkaassa kasvattajaseurassa on pitkä aika. Pyrinnöstä minulla on hienoja muistoja ja kokemuksia, joten tietyllä tapaa ne oli vaikea jättää taakse, sanoo Lehto.

– Nokialta oltiin hyvissä ajoin yhteydessä. Nyt vedetään täysillä BC Nokian joukkueelle. Iso kiitos Nokian puolelle, että minun palveluni edelleen kelpasivat ja saan jatkaa uraani siellä. Ei se ihan helppo päätös kuitenkaan ollut.

Vaikka väri pelipaidassa vaihtuu, Lehto hyppää uuteen, mutta tuttuun kaupunkiin. Hänen passissaan syntymäpaikkana lukee Nokia. Siellä tosin kuluivat vain elämän ensimmäiset kuusi kuukautta.

Pienen totuttelun jälkeen, muutokseen on ollut helppoa sopeutua.

– Rutiinit ovat hiukan vaihtuneet, mutta lähtökohtaisesti koripalloa pelataan samalla tavalla joka paikassa. Arki pyörii edelleen samojen asioiden ympärillä. Pispalan kotipizzalta käännyin ennen oikealle, nyt pitää muistaa kääntyä vasemmalle, se on isoin juttu, naurahtaa Lehto.

Paljon on muuttunut 20 vuodessa

Ensimmäisen kerran Lehto nähtiin korisliigassa kaudella 2000-2001.

Vaikka Lehto on tahkonnut pääsarjassa pitkään, lähti ura kovaan lentoon vasta 10 vuotta tulokaskauden jälkeen. Lehto lukeutui joukkueensa tähtipelaajiin, kun Pieti Poikolan valmentama Pyrintö nosteli pantteripatsasta kolme kertaa neljän vuoden aikana.

Kokeneen takamiehen uran paras kausi on toistaiseksi ollut 2013-2014. SM-kullan jatkeeksi Lehto valittiin korisliigan parhaaksi- sekä kehittyneimmäksi pelaajaksi ja hän valtasi paikan Susijengin MM-kisajoukkueeseen Espanjassa. Hänen taitonsa huomattiin myös huippusarjoissa ja seuraavana talvena hän kirjoitti loppukauden kattavan sopimuksen Serie A:ssa pelaavan Pallacanestro Varesen kanssa.

Nyt alkamassa on jo 21:nnen kausi korisliigassa, joten Lehto jos kuka on nähnyt läheltä suomikoriksen kehityksen.

– Onhan se muuttunut tosi paljon, jos puhutaan ammattimaisuudesta. 2000-luvun alussa harjoitukset olivat illalla, että kaikki ehtivät päivän ainoisiin treeneihin töiden ja opiskelujen jälkeen, kertoo Lehto.

– Organisaatiot ovat muuttuneet, toiminta on kokonaisuudessaan mennyt tosi paljon ammattimaisempaan suuntaan. Myös urheilijat joutuvat ottamaan nyt vastuuta itsestään enemmän. Urheilijan kokonaisvaltainen elämä on mennyt tosi paljon eteenpäin korisliigauran alkuajoista.

Antero Lehto pelaa Wes Washpunia vastaan BC Nokian harjoituksissa. Jussi Koivunoro / Yle

"Seuratkaa vain kuinka Antero toimii"

Maha ei kuitenkaan ole vielä täynnä. BC Nokian harjoituksissa on helppo huomata, että Lehto nauttii edelleen työnteosta ja ennen kaikkea kilpailemisesta.

Harjoituksissa Lehto ei arkaile tuoda omia näkemyksiään esiin. Tarvittaessa Lehto neuvoo amerikkalaisvahvistuksia kädestä pitäen, millä tavalla palloscreeni asetetaan oikeassa kulmassa.

Korisliigassa kaiken nähneenä Lehto on myös tärkeä apu BC Nokian päävalmentajalle Greg Gibsonille.

– Valmentajalle tämä on helppoa. Voin sanoa pelaajille, että seuratkaa vain kuinka Antero toimii, niin kaikki on hyvin. Katsokaa kuinka hän tekee aina hiukan ylimääräistä harjoitusten jälkeen, katsokaa kuinka hän huoltaa kehoaan, hehkuttaa Greg Gibson.

– Anteron kaltaisella kokemuksella varustettu pelaaja tuo vain positiivisia asioita joukkueelle. Mielestäni viime kaudella meiltä puuttui joukkueesta johtajuutta, mutta nyt tuota ongelmaa ei enää ole. Tuo on vain yksi monista syistä, miksi halusimme Anteron Nokialle.

Halu voittaa ajaa kokenutta takamiestä edelleen eteenpäin, mutta taustalla on myös muutakin.

– Kilpailuhenkisyys on minulle isoin asia, joka minusta kumpuaa. Jätkien kanssa on kiva kilpailla harjoituksissa joka päivä. Haluan myös todistaa itselleni asioita joka päivä. Ryhmässä toimiminen on myös hienoa, kun saa olla erilaisten persoonien kanssa tekemisissä. Se on hyvin antoisaa.

Tilastot kertovat, että Lehdolla on kasassa komeat 774 ottelua korisliigassa. Ottelumäärässä edellä on vain Helsinki Seagullsin riveissä edelleen tahkoava Timo Heinonen, jolla on plakkarissa 858 peliä pääsarjassa.

Kiinnostaako 1000 pelin rajapyykki?

– Kiinnostaa, sanoo Lehto ja repeää nauramaan.

– Mennään nyt kausi kerrallaan. Minulla on BC Nokian kanssa kahden vuoden lappu tehtynä. Sillä ei ihan vielä 1000 ottelun rajapyykkiä saavuteta. Katsotaan. Koskaan ei voi sanoa, ei koskaan.

