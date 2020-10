Seitsenottelija Miia Sillman siirtyy Maria Huntingtonin valmentajan oppeihin: "Ei tule heti mieleen yhtä tasokasta treeniryhmää Suomesta"

Seitsenottelija Miia Sillman siirtyy Matti Liimataisen valmennustiimiin, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Liimataisen valmennukseen kuuluu myös muun muassa seitsenottelijat Maria Huntington ja nuori lupaus Saga Vanninen.

– Ei tule heti mieleen yhtä tasokasta treeniryhmää Suomesta. Olen viimeisen vuoden aikana harjoitellut paljolti yksin, joten kovaan treeniryhmään pääsy on iso piriste. Nimenomaan ryhmäharjoittelua olen kaivannut, Sillman sanoo tiedotteessa.

Tampereen Pyrintöä edustava Sillman, 25, otteli Mika Vakkurin valmennuksessa toissa kesänä ennätyksensä 6209 pistettä ja voitti seitsenottelun Napolin universiadeissa.

Sillmanin mukaan päätös valmentajan vaihdosta syntyi yhdessä Vakkurin kanssa, ja urheilija muuttaa samalla Turusta Tampereelle.

– Asioita pohdiskellessani palaset loksahtivat kohdalleen ja samalla vuosia kalvanut koti-ikävä kävi sietämättömäksi. Viimeisen silauksen päätökselle antoi se, että opintoni ovat tulleet päätökseen siltä osin, että ne eivät ole enää paikkakuntasidonnaisia, Sillman jatkaa.

Liimataisen mukaan Sillmanin liittyminen valmennusryhmään on kaikkien etu. Liimatainen valmentaa myös pika-aituri Lotta Haralaa.

– Tämä on positiivinen asia myös minulle. Siinä on nyt kolme aika kovaa ottelijaa koossa. Se on aina hyvä tilanne, kun saman lajin urheilijat pääsevät harjoittelemaan yhdessä. On pieniä asioita, joita joutuu tekemään erikseen, mutta aika pitkälle pystymme treenaamaan yhdessä, Liimatainen alleviivaa.

Lähteet: Suomen urheiluliitto