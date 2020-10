8 000 juoksijan massatapahtuma palaa Olympiastadionille, mutta kentälle ei saa jäädä notkumaan – osallistujien toivotaan starttaavan maski kasvoillaan

Helsinki City Running Day -juoksutapahtuma järjestetään Helsingin Olympiastadionilla ja sen ympäristössä lauantaina. Toukokuulta lokakuulle siirrettyyn tapahtumaan odotetaan noin 8 000:ta juoksijaa.

Koronavirusriskin vuoksi massatapahtumassa on mittavat erityisjärjestelyt. Kilpailunjohtaja Harri Hännisen mukaan keskusteluja tapahtuman turvallisesta läpiviemisestä on käyty muun muassa Helsingin kaupungin ja HUSin kanssa. Viranomaiset ovat hyväksyneet turvaohjeistuksen.

Käsien pesuun ja desinfiointiin on järjestetty useita mahdollisuuksia kilpailualueella. Lisäksi järjestäjät hyödyntävät uutta teknologiaa.

– Sisätilojen ovella on eräänlainen skanneri, joka näyttää koko ajan sisällä olevien ihmisten kokonaismäärän. Jos näyttää, että on liikaa ihmisiä, siihen tulee punainen valo, Hänninen kertoo Yle Urheilulle.

Vaikka HCRD:n osallistujamäärä on vain reilu puolet viimevuotisesta (14 000), ei tämän kokoluokan juoksutapahtumaa ole Euroopassa järjestetty koronatilanteen vuoksi yli puoleen vuoteen.

HCRD-tapahtuman kilpailunjohtaja Harri Hänninen on tyytyväinen yhteistyöhön terveysviranomaisten kanssa mahdollisimman turvallista juoksutapahtumaa järjestäessään. Jussi Nukari / Lehtikuva

Ennen koronakriisiä näytti Hännisen mukaan siltä, että osallistujamäärä olisi noussut noin 15 500 juoksijaan.

– Tämänhetkisessä osallistujamäärässä näkyy koronan aiheuttama epävarmuus ja se, että olemme pyrkineetkin pitämään maltillisena tämä osallistujamäärä, jotta tapahtuma olisi turvallinen.

– Tavallisina vuosina noin 10 prosenttia ilmoittautuneista jää osallistumatta viime hetkellä. Nyt näyttää siltä, että tuo prosentti on tänä vuonna suurempi, arvioi Hänninen koronatilanteen kiristymisen vaikutuksia lauantain tapahtumaan.

Lähtökarsinaan maski kasvoilla

Helsinki City Running Day -tapahtuman suosituin kilpailumatka on puolimaraton. Sille starttaavat juoksijat on jaoteltu viiteen lähtöön, jotka ovat 10 minuutin välein. Ryhmät on jaettu vielä lähtökarsinan sisällä kolmeen osastoon, joissa on vajaa 400 ihmistä kussakin.

1,5 metrin turvavälien ylläpitämisessä juuri lähtötilanne on aiheuttanut järjestäjille eniten päänvaivaa. Hännisen mukaan tilaa on lähtökarsinassa sen verran, että turvaväliä on mahdollista pitää. Asiasta kuulutetaan kentällä jatkuvasti.

– Suosittelemme voimakkaasti maskin käyttöä lähtöön järjestäytymisessä ja lähdössä. Tietenkään emme edellytä, että juostaan maskit päässä. Meillä on 500 metrin päässä lähdöstä maskiroskis, jonne voi heivata maskinsa sitten, jos niin haluaa.

Tapahtuman järjestämisen mahdollistaa noin 1 200 vapaaehtoisen toimitsijan joukko. Lähdön järjestelyssä, maalissa ja huoltopisteillä toimitsijoilla on suojakäsineet ja kasvomaskit. Vesi tarjoillaan pulloissa.

Alun perin tapahtuma piti järjestää toukokuussa, jolloin keskuspaikkana olisi ollut Töölön jalkapallostadion. Tapahtuman lykkääminen syksyyn mahdollisti kilpailukeskuksen siirtymisen uudistetulle Helsingin Olympiastadionille.

Juoksijoita muistutetaan kylteillä 1,5 metrin turvaväleistä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Viimeiset parisataa metriä juoksijat pääsevätkin esittelemään loppukirejään Olympiastadionin uudella mondo-pinnoitteella. Maaliintulon jälkeen stadionin keskusnurmelle ei kuitenkaan ole juoksijoilla asiaa. Sumautuminen pyritään estämään johdattamalla juoksijat nopeasti pois maalialueelta.

– Maaliintulon jälkeen ihmiset johdatetaan viiteen eri karsinaan. Pyritään jakamaan niin, että ihmiset pystyvät koko ajan etenemään väljästi. Huoltopisteeltä ohjataan porukka suoraan tuonne pohjoiselle torille. Tänä vuonna stadionin sisällä hengaileminen ei ole mahdollista, Hänninen sanoo.

Kiekaralla harjoitus MM-puolimaratonille

Juoksutapahtumassa kilpaillaan maratonin ja puolimaratonin lisäksi myös viiden kilometrin maantiejuoksu, jossa on mukana kotimaisia kärkinimiä Annemari Kiekaran johdolla. Kiekara, 43, voitti SM-kultaa Kalevan kisojen 5 000 ja 10 000 metrillä.

Vitonen Helsingin kaduilla toimii Kiekaralle harjoituksena kahden viikon päästä Puolassa kilpailtavalle MM-puolimaratonille.

Kiekaralla on takanaan epävarmuuden varjostama viikko SM-maastojen keskeytyksen jälkeen. Hän jätti Kurikan SM-maastojen 10 kilometrin kisan kesken vain kahden kilometrin jälkeen takareisituntemusten takia varotoimenpiteenä. Magneettikuvauksista ilmeni, ettei Helsingin vitosesta pitäisi koitua enempää vahinkoa jalkaan.

– Ihan treeninä vedän, mutta varmaan niihin aikoihin minne radoillakin menee. Toivon, että pystyn juoksemaan lähes sinne 16 minuuttiin, tänä vuonna parhaimmillaan ajan 16.18,76 kellottanut Kiekara arvioi.

SM-maastojen pettymyksestä huolimatta vitosen ja kympin Suomen ennätysnaisen valmistautuminen MM-puolikkaalle on sujunut ongelmitta.

– Tämän kisan rooli on se, että saa niitä hyviä treenejä. Jos sitä Puolaa ei olisi ollut, olisin jopa saattanut juosta maratonin täällä. Luultavasti myös juoksen SM-puolikkaan viikon päästä (SM-maantiekisoissa Vantaalla). En tiedä vielä millä tavalla ja kuinka kovaa, Kiekara kertoo seuraavien viikkojen suunnitelmistaan.

Annemari Kiekara aikoo juosta maantievitosen ja SM-puolimaratonin vielä ennen kahden viikon päästä kilpailtavaa MM-puolimaratonia. Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomen ainoana edustajana Puolan Gdyniaan lähtevä Kiekara arvioi, että MM-puolimaratonilla kärki viilettää kylmää kyytiä. Hänellä ei ole sijoitustavoitetta, mutta toiveissa parantaa roimasti kotimaista kärkiaikaansa 1.13.56.

– Siellä on varmaan kaikkien aikojen kovin puolikas ja kaikki maailman kovimmat mukana. Lähden omaa juoksua tekemään ja mahdollisimman hyvää aikaa hakemaan. 1.11-alkuiseen voisi olla mahdollisuudet, mutta kauden kärkiaikaankin olen tyytyväinen.

Maileri Kuivisto haastaa

Kiekara saa lauantain vitosella haastajakseen keskimatkojen spesialistin Sara Kuiviston, joka rullasi kevyesti voittoon viikko sitten SM-maastojen neljän kilometrin kisassa. Pitkillä matkoilla viihtyvä Kiekara ja 800 metrin ennätyksensä 2.01,60 tänä kesänä juossut Kuivisto ovat hyvinkin erilaisia juoksijoita.

– Saralla on toki tausta kasilta, mutta tiedän, että hän treenaa aika paljon vauhtikestävyyttä. Uskon, että hän juoksee vitosenkin ihan hyvin, voittoa tavoitteleva Kiekara toteaa.

Miesten vitosella nähdään muiden muassa tuore SM-maastojen mestari Hannu Granberg. Maratonilla yksi kiinnostavimmista nimistä on ultrajuoksija Noora Honkala, joka on harvinainen näky kotimaan kilpailuissa.

Huippukävelijä Veli-Matti "Aku" Partanen aikoo taittaa puolimaratonin kävellen. Moninkertainen arvokisaedustaja arvioi, että häneltä kuluu matkaan reilut puolitoista tuntia.

HCR-puolimaraton kilpaillaan lauantaina 3. lokakuuta kello 11 alkaen. Maraton starttaa kello 14.30 ja viiden kilometrin kilpailu kello 15.

