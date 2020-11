Dopingissa ryvettyneen Ivan Tihonin piti saada elinikäinen kilpailukielto, mutta nyt hän johtaa Valko-Venäjän yleisurheilua – Yle Urheilu avaa lukuja, jotka ovat monille kova pala nieltäväksi

Viime vuosikymmen jää yleisurheilussa historiaan aikakautena, jolloin pakastin oli dopingtestaajan paras ystävä.

Sääntöjen mukaan urheilijoiden veri- ja virtsanäytteitä voidaan pitää pakkasessa kymmenen vuotta. Se antaa testaajille mahdollisuuden etsiä kiellettyjä aineita menetelmillä, joita ei ole käytössä vielä näytteenantohetkellä.

Dopingnäytteiden uudelleenanalyysi on ollut yleisurheilulle isku, jollaista se ei ole aiemmin kokenut. Rajuimmin testileka iski Venäjään, joka on ollut laajan tutkinnan kohteena valtiojohtoisen dopingohjelman takia. Vuosina 2005–2019 dopingtuomion sai 282 venäläistä yleisurheilijaa. Heistä lähes kolmasosa sai tuomionsa jälkikäteen pakastimen kautta.

Tuomioon johtaneiden venäläisten dopingkäryjen määrä on omassa luokassaan, sillä edellä mainituilla aikavälillä toiseksi eniten käryjä, 111 kappaletta, on Intialla. Kenia on tilastossa kolmantena 96 käryllä.

Väkilukuun suhteutettuna yksi valtio nousee kuitenkin dopingtuomioissa ylitse muiden: 9,4 miljoonan asukkaan Valko-Venäjän yleisurheilijat ovat saaneet 42 dopingtuomiota vuosina 2005–2019. Käryjen lukumäärä on todellisuudessa suurempi, mutta kaikissa tapauksissa positiivinen testitulos ei ole johtanut rangaistukseen.

Näin kävi muun muassa vuonna 2010. Tuolloin Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS vapautti valkovenäläiset moukarinheittäjät Vadim Devjatovskin ja Ivan Tihonin dopingpannoista, jotka olivat peruja vuoden 2008 Pekingin olympialaisista. Devjatovski heitti kisoissa hopealle ja Tihon pronssille, kunnes molemmat antoivat kehon ulkopuolista testosteronia sisältäneen dopingnäytteen.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK hylkäsi kaksikon tulokset, mutta CAS määräsi palauttamaan mitalit Pekingin antidopinglaboratoriossa ilmenneiden käsittelyvirheiden vuoksi. Ilman vapauttavaa tuomiota Devjatovski olisi todennäköisesti saanut elinikäisen kilpailukiellon, sillä hänen CV:ssään oli jo yksi käry vuodelta 2000.

Sama kohtalo olisi mitä luultavimmin odottanut Tihonia, jonka vuonna 2012 uudelleenanalysoitu pakastenäyte osoitti tämän käyttäneen anabolista steroidia Ateenan olympialaisissa 2004.

Pakastin paljasti Tihonista ja Devjatovskista paljon muutakin, mutta lopputuloksena kaksikko ei päätynyt valkovenäläisen yleisurheilun mustalle listalle. Päinvastoin.

Ivan Tihon ja Vadim Devjatovski tuulettivat kaksoisvoittoa Helsingin olympiastadionilla MM-kisoissa 2005. Molemmat antoivat kuitenkin kiellettyä ainetta sisältäneen dopingnäytteen, mikä paljastui vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Ian Walton/Getty Images

Devjatovskista leivottiin Valko-Venäjän yleisurheiluliiton puheenjohtaja vuosille 2014–2020. Vuonna 2016 Tihon voitti 40-vuotiaana muun muassa olympia- ja EM-hopeaa oltuaan poissa parrasvaloista lähes kahdeksan vuotta.

Devjatovskia, 43, ja Tihonia, 44, yhdistää dopinghistorian lisäksi toinenkin seikka. Kansainvälisen yleisurheiluyhteisön ihmetykseksi Tihon nimitettiin vastikään Devjatovskin seuraajaksi Valko-Venäjän yleisurheiluliiton johtoon.

Kun tarkastellaan Valko-Venäjän 2000-luvun dopinghistoriaa ja Tihonin asemaa siinä, valinta on vähintääkin kyseenalainen.

Mitaleita tullut ja mennyt

Jos dopingtestausta ei olisi, Valko-Venäjä olisi yksi Euroopan menestyneimmistä yleisurheiluvaltioista olympia- ja MM-kisoissa vuosina 2004–2012. Kyseisenä ajanjaksona pakastinta on alettu hyödyntää merkittävästi dopingnäytteiden uudelleenanalysoinnissa.

Vuonna 2013 Maailman antidopingtoimisto Wada pidensi näytteiden varastointiaikaa kahdeksasta kymmeneen vuoteen. Käryjä kauan sitten käydyistä kisoista voidaan saada jatkossakin, mutta valkovenäläisittäin uudet positiiviset dopingtapaukset tuskin keikauttaisivat venettä enää kummoisesti.

Vuosina 2004–2012 Valko-Venäjän yleisurheilijat saavuttivat ulkoradoilla 11 olympia- ja 11 MM-mitalia, mutta näistä 22 mitalista voimassa on enää yhdeksän. Kehittyneet testimenetelmät ovat siis syöneet 59 prosenttia Valko-Venäjän mitalisaaliista edellä mainituissa karkeloissa.

Valko-Venäjän olympiamitalit vuosina 2004–2016 ja niiden kohtalo Boldatut tapaukset hylätty. Ateenan olympialaiset 2004 Kultaa: Julia Nesterenko 100 m (ei käryä)

Pronssia: Ivan Tihon, moukari (hylätty, kärysi pakastimen kautta)

Pronssia: Irina Jatshenko, moukari (hylätty, kärysi pakastimen kautta) Pekingin olympialaiset 2008 Kultaa: Oksana Menkova, moukari (hylätty, kärysi pakastimen kautta)

Hopeaa: Vadim Devjatovski, moukari (kärysi dopingista mutta sai mitalin CASissa)

Hopeaa: Andrei Kravtshenko, kymmenottelu (ei käryä)

Hopeaa: Natalia Mihnevitsh, kuula (hylätty, kärysi pakastimen kautta)

Pronssia: Ivan Tihon, moukari (kärysi dopingista mutta sai mitalin CASissa)

Pronssia: Andrei Mihnevitsh, kuula (hylätty, kärysi pakastimen kautta)

Pronssia: Nadezhda Ostaptshuk, kuula (hylätty, kärysi pakastimen kautta) Lontoon olympialaiset 2012 Kultaa: Nadezhda Ostaptshuk, kuula (hylätty, kärysi pakastimen kautta) Rio de Janeiron olympialaiset 2016 Hopeaa: Ivan Tihon, moukari (kärynnyt kolmesti, saanut tuomion yhdestä kärystä)

Mitalien määrä oli pudota vielä pienemmäksi, kun uusintatestit osoittivat Tihonin ja Devjatovskin käyttäneen kiellettyjä aineita Helsingin MM-kisoissa 2005. Tihon voitti kisoissa kultaa ja Devjatovski hopeaa. Aivan kuten vuoden 2008 Pekingin olympialaisten käryissä, valitus CASiin tuotti kuitenkin tulosta.

Tihon ei kuitenkaan saanut pitää kultamitalia, koska pakastimen avulla vuoden 2004 Ateenan olympialaisista ilmennyt käry poiki hänelle kahden vuoden dopingtuomion. Sen seurauksena Tihon menetti Helsingin MM-kullan lisäksi vuoden 2006 Euroopan mestaruuden. EM-kullan peri lopulta Olli-Pekka Karjalainen, joka sai kultamitalin kaulaansa vuonna 2014 – siis kahdeksan vuotta finaalin päättymisestä.

Vuoden 2006 Göteborgin ja vuoden 2010 Barcelonan EM-kisoista valkovenäläiset yleisurheilijat ovat näytteiden analyysirumbassa menettäneet kaikkiaan kuusi mitalia.

Valkovenäläisittäin pakastinpeli ei ole kuitenkaan ollut pelkkää menetystä. Kun Barcelonassa 2010 kuulan kaksoisvoiton napanneiden Nadezhda Ostaptshukin ja Natalia Mihnevitshin tulokset mitätöitiin jälkikäteen, neljänneltä sijalta nousi hopealle heidän maannaisensa Janina Provalinskaja-Koroltshik.

Provalinskaja-Koroltshikilla on käry omasta takaa anabolisista steroideista vuodelta 2003.

Valkovenäläiset Natalia Mihnevitsh (vas.) ja Nadezhda Ostaptshuk (kesk.) juhlivat kaksoisvoittoa Barcelonan EM-kisoissa 2010. Kaksikon pakastinkäryjen myötä Venäjän Anna Advejeva (oik.) nousi myöhemmin kultamitalistiksi. Advejevalla on käry omasta takaa vuodelta 2013. Jasper Juinen/Getty Images

Vuonna 2017 valkovenäläinen pituushyppääjä Anastasia Mirontshik-Ivanova nousi puolestaan neljänneltä sijalta MM-pronssille, kun pakastin paljasti Daegussa 2011 hopeaa hypänneen venäläisen Olga Kutsherenkon dopinginkäytön. Tapauksesta tekee erikoisen se, että Mirontshik-Ivanova oli mitalin saadessaan itse dopingpannassa – kiitos pakastimen.

Tihonin valintaa paheksutaan

Kun Yle Urheilu kaivoi esiin kaikki valkovenäläisten yleisurheilijoiden dopingtuomiot vuodesta 2000 tähän päivään, listalta löytyi 52 tuomiota: miehiltä 24 ja naisilta 28. Neljä listan urheilijaa erottuu muista sillä, että heillä on dopingkäryistään plakkarissa kaksi tuomiota.

Yhden tuomion kärsineiden enemmistöstä löytyvät kuitenkin eniten positiivisia näytteitä antaneet, kolmen palon Tihon ja Devjatovski. Heidän nimissään on edelleen peräti kahdeksan arvokisamitalia, joista maailmanmestaruuksia on kolme.

Ei siis ihme, että Devjatovskin valinta Valko-Venäjän yleisurheiluliiton puheenjohtajaksi herätti närää vuonna 2014. Sama toistui nyt Tihonin kohdalla.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski paheksuu Tihonin valintaa, mutta painottaa, ettei lajin kansainvälisellä kattojärjestöllä ole juridisia keinoja estää nimitystä.

– Hän on dopingtuomionsa kärsinyt. Voimme vain paheksua, että dopingista useampaan kertaan kärynnyt kaveri valitaan edustamaan maataan.

– Jos Valko-Venäjän kunniaksi voi sanoa jotain, viime vuosina tilanne on ollut paranemaan päin, Pihlakoski sanoo.

On totta, etteivät nykyiset valkovenäläiset yleisurheilijat ole antaneet edeltäjiensä tavoin positiivisia dopingnäytteitä. Vuodesta 2013 nykypäivään menestys on kuitenkin ollut olympia- ja MM-tasolla huomattavasti vaatimattomampaa kuin myöhemmin paljastuneen dopingaallon aikana: neljistä viime MM-kisoista maa oli mitaleilla vain Pekingissä 2015, jolloin saalis oli kulta- ja pronssimitali.

Onko Valko-Venäjän kulttuuri dopingia kohtaan muuttumassa? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta muutoksesta puhuvien kannalta ongelmalliseksi tilanteen tekee fakta, että kyseisen ajanjakson kovin menestyjä, 800 metrin juoksija Marina Arzamasova jäi viime vuonna kiinni anabolisiin steroideihin rinnastettavan aineen käytöstä.

Arzamasova, 32, on maailmanmestari Pekingistä 2015, Euroopan mestari Zürichistä 2014 ja EM-hopeamitalisti Helsingistä 2012. Helsingin EM-mitali tuli Arzamasovalle kahden venäläisen kilpasiskon pakastinkäryn myötä.

Rio de Janeiron olympialaisista 2016 Valko-Venäjän ainoan yleisurheilumitalin, hopean, toi nyt liittonsa puheenjohtajaksi noussut Tihon.

Valko-Venäjän MM-kultamitalistit vuosina 2001–2015 ja heidän taustansa Edmonton 2001 Janina Provalinskaja-Koroltshik, kuula mitali voimassa, koska kärysi vasta 2004 Ellina Zvereva, kiekko mitali voimassa, koska kärysi jo 1992 ja kärsi 2 v kilpailukiellon Pariisi 2003 Andrei Mihnevitsh, kuula mitali voimassa, koska kärysi vasta 2005 ja sai elinikäisen kilpailukiellon Ivan Tihon, moukari mitali voimassa, koska kärysi ensimmäisen kerran vasta 2004 Irina Jatshenko, kiekko mitali voimassa, koska kärysi pakastimen kautta vasta 2004 Helsinki 2005 Ivan Tihon, moukari hylätty, menetti kultamitalin vuoden 2004 pakastinkäryn vuoksi Vadim Devjatovski, moukari mitali voimassa, kärysi mutta vapautettiin CASissa Nadezhda Ostaptshuk, kuula hylätty, kärysi pakastimen kautta 2013 Osaka 2007 Ivan Tihon, moukari mitali voimassa, kärynnyt kolmesti mutta tuomittu vain kerran, vapautui kilpailemaan näihin kisoihin Peking 2015 Marina Arzamasova, 800 m mitali voimassa, koska kärysi vasta 2019

Tihon on monien silmissä antanut kasvot Valko-Venäjän systemaattiselle dopingkulttuurille, jonka pakastettujen näytteiden analyysit ovat saattaneet valoon. Huomionarvoista on myös, että vuoden 2003 Pariisin MM-kisoista – ensimmäiset arvokisat, jonka näytteet ovat antidopingsääntöjen mukaan jo vanhentuneet – Valko-Venäjän tähdet saalistivat kolme kultaa, yhden hopean ja kolme pronssia.

Kolmesta kultamitalistista jokainen on jäänyt jälkikäteen kiinni pakastimen kautta. Sama pätee kahteen Edmontonin MM-kisoissa 2001 kultaa juhlineeseen valkovenäläiseen.

– Jos Venäjä on dumattu järjestelmällisestä dopingista ja suljettu kansainvälisistä kisoista, olisihan Valko-Venäjäkin nykytiedoilla pitänyt sulkea silloin (2004–2012) pois. Mikä sitten on järjestäytynyttä, jos ei se, että yksi menestyjä toisensa jälkeen on testattu positiiviseksi... Eihän tuohon jää paljon arvailuja eikä puheita. En tiedä, mikä on tämän päivän totuus, enkä lähde ottamaan kantaa tai väittämään mitään, Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoo.

Hänen mukaansa Tihonin ja Devjatovskin tapaukset, joissa positiiviset dopingtapaukset ovat seuranneet toisiaan, kertovat edellä mainitusta ongelmasta: kulttuurin sallivasta suhtautumisesta dopingiin.

– Harva yksittäinen urheilija, joka jää dopingista kiinni dopinginvastaisessa maassa, on niin tyhmä, että jatkaa aineiden käyttöä. Mutta jos kulttuuri ei ole dopinginvastainen vaan sitä pikemminkin tukeva ja suosiva, sellaisessa ympäristössä urheilija voi käyttää aineita uudelleen ja uudelleen, Lehtimäki arvioi.

Ura jatkuu

Mikäli maailman terveystilanne sallii Tokion olympialaisten järjestämisen ensi vuonna, Tihon nähtäneen kisoissa kaksoisroolissa. Ensimmäisessä haastattelussaan Valko-Venäjän yleisurheiluliiton puheenjohtajana Tihon painotti, ettei uusi pesti muuta hänen päätavoitettaan: voittaa olympiamitali Tokiossa 45-vuotiaana.

Kun valkovenäläinen Pressball-sivusto teki Tihonista pitkän haastattelun, artikkelissa ei kertaakaan mainittu sanaa doping. Sen sijaan Tihon kuvaili uransa käänteitä muun muassa näin:

– Yritän välittää edes osan tietotaidostani eteenpäin uudessa pestissäni. Kohtalo on kuitenkin arvaamaton. Vuonna 2008 en olisi voinut kuvitella, millaiset koettelemukset odottivat minua (ensimmäinen todistettu käry, josta vapautui), ja lisää oli luvassa vuonna 2012 (pakastekäryt vuosilta 2004 ja 2005). Joten olen valmis mihin tahansa, kunhan se ei ole ristiriidassa näkemysteni, periaatteideni ja omatuntoni kanssa, Tihon kertoi.

Tihon myös korjasi Pressballin toimittajaa, kun tämä nosti esiin Tihonin kaksoisroolin historiallisuuden. Vuonna 2016 Rio de Janeirossa olympiakullan Tihonin nenän edestä vienyt Tadzikistanin Dilshod Nazarov on johtanut maansa yleisurheiluliittoa jo vuodesta 2009.

– En osaa sanoa, kuinka isosta työmäärästä puhutaan Dilshodin kohdalla, mutta fakta on, että hän onnistui tekemään oikean suunnitelman ja saavuttamaan upean tuloksen. On siis aivan mahdollista, että puheenjohtajasta voi tulla olympiavoittaja, Tihon sanoi Pressballin mukaan.

Haastattelussa jätettiin mainitsematta, että pakastimesta vuonna 2019 kaivettu näyte osoitti Nazarovin käyttäneen anabolista steroidia vuoden 2011 MM-kisoissa.

Valko-Venäjän Ivan Tihon ja Tadzhikistanin Dilshod Nazarov olivat miesten moukarinheiton kärkikaksikko Rio de Janeiron olympialaisissa 2016. Phil Walter/Getty Images

Pakastin voi paljastaa vielä lisää, sillä Rion moukarifinaalissa 2016 annetut dopingnäytteet vanhenevat vasta 19. elokuuta 2026. Tokion kisojen näytteiden viimeinen käyttöpäivä on tällä haavaa 5. elokuuta 2031.