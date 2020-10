Pitäisikö valioliigajoukkueita vastaan maaleja paukutteleva Marcus Forss nostaa Huuhkajiin jo nyt? "Hän tulee vielä olemaan Suomelle tärkeä pelaaja, mutta pikkaisen jäitä hattuun"

Kolme maalia kuudessa ottelussa. Englannin mestaruussarjajoukkue Brentfordissa pelaava Marcus Forss on ollut liekeissä viimeisten viikkojen aikana. 21-vuotiaan Forssin osumista kaksi syntyi vieläpä valioliigajoukkueita vastaan Englannin liigacupissa.

– Kausi on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Antaa tosi paljon itseluottamusta, kun valioliigajoukkueita vastaan pystyy tekemään maaleja ja pelaamaan tosi hyvin, Forss kertoo Yle Urheilulle innostuneen oloisena.

Viime kaudella Forss oli lainalla Englannin kolmannella sarjatasolla pelaavassa AFC Wimbledonissa. Siellä hän iski syksyllä 11 maalia 18 ottelussa, ennen kuin joutui takareisivamman leikkaukseen. Tämä piti hänet sivussa yli puoli vuotta. Nyt kroppa on taas kunnossa ja peli kulkee niin hyvin, että Forss on vakiinnuttamassa paikkansa Brentfordin miehistössä.

– Kun oli loukkaantumisia, niin pystyin katsomaan, mitä tarvitsen fyysisesti tai teknisesti ja miten haluan kehittää itseäni. Nyt olen tullut loukkaantumisista takaisin, kaikki on kunnossa ja olen aloittanut todella vahvasti. Joukkuekin pelaa hyvin, niin siihen on helppo tulla mukaan ja näyttää mitä osaa.

Vaikka Forss on näyttöpaikkansa käyttänyt, on Brentfordin nokkimisjärjestyksessä vielä jokunen kaveri häntä edellä.

– Kilpailu on kovaa. Mutta kyllä sen näkee, että kun tekee treeneissä asiat hyvin ja pelaa otteluissa hyvin, niin peliaikaa tulee. Tällä kaudella on paljon pelejä tiheään tahtiin, joten kyllä niitä minuuttejakin pitäisi olla luvassa.

Marcus Forssia ei nähdä Kansojen liigan otteluissa, sillä hän pelaa EM-karsintoja U21-maajoukkueen kanssa. Lehtikuva / Markku Ulander

Tämän kauden tavoitteet on asetettu korkealle. Forss aikoo napata mahdollisimman ison roolin joukkueessa, joka tavoittelee nousua Valioliigan. Viime kaudella se oli jo lähellä, mutta tie tyssäsi nousukarsinnassa Fulhamia vastaan.

– Aika isot tavoitteet. Tarkoitus on murtautua Brentfordin joukkueeseen, tehdä mahdollisimman paljon maaleja ja auttaa joukkuetta nousemaan Valioliigaan. Viime kausi näytti, että se on lähellä.

“Marcus on huomioitu, ja Marcus tulee varmasti”

Toinen asia, minkä kuvittelisi olevan lähellä, on Forssin nousu Suomen A-maajoukkueeseen. Huuhkajat pelaa keskiviikkona harjoitusottelun Puolaa vastaan, minkä jälkeen vuorossa on Kansojen liigan ottelut Bulgariaa ja Irlantia vastaan Olympiastadionilla. Forssia näissä otteluissa ei kuitenkaan nähdä, sillä hän pelaa EM-karsintoja U21-maajoukkueen kanssa.

Forssin näytöt Brentfordissa ovatkin saaneet monet maajoukkuejalkapalloa seuraavan ihmettelemään, pitäisikö läpimurtoaan tekevän kärkipelaajan paikka olla A-maajoukkueessa, eikä U21-ryhmässä?

Huuhkajien hyökkäysosastolla ei tällä hetkellä ole erityisen paljon tunkua. Teemu Pukki on poissa ottelusta Puolaa vastaan ja Jasse Tuominen on polvivamman takia sivussa pidemmän aikaa. Tuomisen A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva päätti korvata Örebrossa Ruotsissa pelaavalla Rasmus Karjalaisella.

U21-maajoukkueen päävalmentaja Juha Malinen kehuu Forssia vuolaasti, mutta toppuuttelee puheita hänen nostamisesta Huuhkajiin.

– Nyt ollaan Marcuksen kanssa siinä vaiheessa, että hän näyttää osaamistaan U21-maajoukkueessa. Pikkaisen jäitä hattuun näissä arvioinneissa. Marcus on huomioitu, ja Marcus tulee varmasti, Malinen povaa.

– Olen innostuneena seurannut hänen alkukauttaan. Hänen urasuunnitelmansa on mennyt aika lailla niin kuin sen on kuviteltu menevän. Hän on hyvä maalintekijä ja tulee vielä olemaan tärkeä pelaaja Suomelle. Poika on hyvällä tiellä, arvioi Malinen.

Forss hymähtelee tyytyväisen oloisena Talin harjoitusnurmella, kun häneltä kysytään puheista, joissa häntä vaaditaan Huuhkajiin.

– En minä kauheasti kiinnitä siihen huomiota. Minut valittiin U21:iin ja olen nyt U21-pelaaja. Tulin tänne näyttämään mitä osaan. Toivottavasti, jos pelaan tarpeeksi hyvin, niin se kutsu A-maajoukkueeseen tulee tuota pikaa.

