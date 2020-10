Jarmo Kekäläinen kohautti taas valinnallaan NHL:n varaustilaisuudessa – kanadalaistoimittajat hämmästyivät: "En tiedä, kuka hän on"

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä käydyllä NHL:n varaustilaisuuden ykköskierroksella nähtiin yksi todellinen yllätysvalinta. Vuorolla 21 varanneen Columbus Blue Jacketsin urheilujohtaja Jarmo Kekäläinen nappasi seuralle venäläishyökkääjä Jegor Tshinahovin.

Suuressa osassa ennakkoarvioita Tshinahovin oli arvioitu menevän vasta viimeisillä kierroksilla tai jäävän ilman varausta.

Valinnan jälkeen kanadalaistoimittajat päivittelivät kilpaa sitä, kenet Blue Jackets oli oikein varannut.

– En tiedä, kuka Jegor Tshinahov on, twiittasi The Hockey Newsin toimittaja (siirryt toiseen palveluun) Ryan Kennedy.

Tilaisuuden televisioineen Sportsnetin studiossa toimittajat ja asiantuntijat pyörittelivät kilpaa papereitaan löytääkseen kuvailuja Kekäläisen varaamasta pelaajasta.

– Minä hikoilen. Tämä tuli minulle täysin yllätyksenä, asiantuntija Sam Consentino myönsi suorassa lähetyksessä.

Sportsnetin toinen asiantuntija, Brian Burke näppäili hurjaa tahtia puhelintaan löytääkseen tietoja 19-vuotiaasta Avangard Omskin pelaajasta.

– Luulen, että hän on venäläinen laitahyökkääjä, Burke heitti nauraen.

Kekäläinen perusteli Blue Jacketsin yllätysvetoa seuran verkkosivuilla seuraavasti:

– Jegor on taitava hyökkääjä. Hän on jo 19-vuotiaana yksi KHL:n kärkipelaajista ja meidän mielestämme hänessä on valtavasti potentiaalia.

Seuran verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) Kekäläinen paljasti, että Tshinahov oli ollut heillä tarkkailussa koko vuoden ja korkealla seuran omissa papereissa.

– Kaikella kunnioituksella, meillä on kykyjenetsijämme syystä. Heihin me luotamme, ja heidän listansa ja raporttinsa ovat kaikista tärkeimpiä. Olemme innoissamme, että saimme hänet.

Tshinahov pelaa ensimmäistä kauttaan KHL:ssä. Hän on tehnyt tällä kaudella Omskissa 12 ottelussa tehot 5+2=7. Maaleista kolme hän on tehnyt ylivoimalla.

Kekäläinen on aiemminkin yllättänyt, ainakin suomalaiset, NHL-varauksilla. Vuonna 2016 monet odottivat Blue Jacketsin varaavan Jesse Puljujärven kolmannella vuorolla, mutta toisin kävi, kun seura kiinnitti kanadalaishyökkääjä Pierre-Luc Duboisin.

Varaustilaisuuden kierrokset 2–7 käydään keskiviikkona kello 18.30 Suomen aikaa. Kaikki ensimmäisen kierroksen varaukset löytyvät Teksti-tv:n sivulta 235.

