Media: Syyttäjä ratsasi Saksan jalkapalloliiton toimiston veronkiertoepäilyn takia

Saksassa Frankfurt am Mainin syyttäjäviranomainen on tehnyt kotietsinnät Saksan jalkapalloliiton (DFB) toimistoon sekä kuuden liiton entisen ja nykyisen työntekijän koteihin, uutisoivat Frankfurter Allgemeine Zeitung (siirryt toiseen palveluun)sekä useat muut saksalaismediat.

Kotietsinnät tapahtuivat eri puolilla Saksaa, ja niihin osallistui noin kaksisataa viranomaista.

Syyttäjä epäilee DFB:n pimittäneen tuloja vuosien 2014 ja 2015 kotimaaotteluista ja välttäneen noin 4,7 miljoonan euron verot. Kyse on ollut kentänlaitamainoksista, joiden myynnin DFB oli ulkoistanut sveitsiläiselle Infront-yhtiölle.

Hiljattain DFB irtisanoi sopimuksensa Infrontin kanssa, kun julkisuuteen oli tullut tutkimusraportti, jonka mukaan Infront sai sopimuksen mainostilan myynnistä 2013, vaikka kilpailijayhtiö oli tarjonnut DFB:lle samasta sopimuksesta 18 miljoonaa euroa enemmän.

DFB:n puheenjohtaja Fritz Keller ilmoitti tukevansa tutkintaa. Keller nousi liiton johtoon syyskuussa 2019, eikä ollut sitä ennen liiton luottamustehtävissä.

– Voin vain sanoa, että teemme täyttä yhteistyötä tässä asiassa, Keller sanoi.

Syyttäjä ei kertonut kotietsintöjen kohteena olleiden entisten ja nykyisen liiton työntekijöiden nimiä. Epäillyn veronkierron aikaan Saksan jalkapalloliiton puheenjohtajana toimi Wolfgang Niersbach, joka joutui jättämään paikkansa vuoden 2006 MM-kisoihin liittyvien korruptioepäilyjen takia.

Ex-puheenjohtaja Niersbach ilmoitti SID-uutistoimistolle, ettei hänen kotonaan ollut tehty kotietsintää. Epäillyn veronkierron aikana liiton rahastonhoitaja oli Reinhard Grindel ja pääsihteeri Helmut Sandrock. Molemmat ovat sittemmin lähteneet liitosta.

Kesän 2006 MM-kisoihin liittyvät korruptioepäilyt DFB:ssä eivät ole vieläkään täysin selvinneet, ja niiden yksi haara on veronkiertoepäily, joka on edelleen syyttäjäviranomaisen käsittelyssä. Selvittämättä on edelleen 6,7 miljoonan euron laina, jonka MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Franz Beckenbauer sai nyt jo edesmenneeltä yrittäjältä Robert Louis-Dreyfusilta. DFB siirsi summan Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle huhtikuussa 2005 maksuna gaalatapahtumasta, jota ei kuitenkaan koskaan järjestetty.

Tästä asiasta kolmea DFB:n luottamusmiestä vastaan nostettu oikeusjuttu päättyi keväällä Sveitsissä, koska mahdollisten rikosten katsottiin vanhentuneen.

