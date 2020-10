Matilda Castren aikoo nauttia uransa ensimmäisestä major-kilpailusta – "Upeaa olla täällä, pelata tällä kentällä ja näitä väyliä parhaiden seurassa"

Tulokaskauttaan golfin LPGA-kiertueella pelaava Matilda Castren aloittaa torstaina pelit uransa ensimmäisessä major-kilpailussa, naisten PGA mestaruusturnauksessa. Kilpailu pelataan tällä kertaa Aroniminkin golf clubilla Philadelphian lähellä.

Castren on päässyt tutustumaan kisakenttään. Kisanäyttämö vakuutti suomalaisgolfaajan harjoituskierroksen aikana.

– On tosi haastava, tosi pitkä ja greenit tosi muodokkaat. Pitää tosi tarkkaan miettiä, mihin lyö. Monesti pitää lyödä keskelle greeniä ja sitten on vähän pidempi putti. Niitä on tosi vaikea välttää. Se tulee olemaan tällä viikolla tosi tärkeä, että saa pituuskontrollin kuntoon.

Castren on vasta kolmas suomalaisnainen, joka pääsee pelaamaan major-turnaukseen. Aiemmin major-kokemusta ovat keränneet Minea Blomqvist-Kakko ja Emily Penttilä.

Castren on innoissaan saamastaan mahdollisuudesta. Vaikka kilpailu pelataan ilman yleisöä, on tunnelma jo kisan alla katossa.

– Tosi siistiä olla täällä. Kaikki järjestelyt on ihan viimeisen päälle, mutta yleisöä ei ole oikeastaan ollenkaan. Kuitenkin on sellainen isompi fiilis päällä, kun joka väylällä on TV-kamerat ja muuta. Tosi mahtavaa olla täällä, upea kenttä ja upea paikka muutenkin - on kyllä kaikki majorin ainekset kasassa.

Tälle kaudelle LPGA-kiertueelle kisapaikan lunastanut Castren pelasi edellisen kilpailun alun hyvin, kymmenen kärjen tuntumassa. Loppusijoitus oli kuitenkin 58:s, kun puttipeli ei kisan lopussa sujunut.

Nyt puttien olisi syytä olla kohdallaan, sillä kisakenttä vaatii onnistumisia pitkissä puteissa.

– Ihan huippu kenttä nyt tällä viikolla majorissa ja vähän vaikea verrata peliä edelliseen. Nämä kentät vaativat todella erilaisen pelityylin ja erilaisia lyöntejä. Sanoisin, että tämä kenttä sopii minulle silmään paljon paremmin kuin viime viikon kenttä.

Castren onkin luottavainen, mutta tulostavoitetta hän ei ole itselleen asettanut. Pääasia Castrenille hänen ensimmäisessä majorissaan on nauttia pelistä.

– Jos oma pelini on hyvää, niin se kyllä riittää top 20 –sijoitukseen. Siihen olisin tosi, tosi tyytyväinen. Lähdetään pelaamaan omaa peliä ja uskon, ettei ole vaikeaa olla nauttimatta tästä viikosta. Tulee olemaan tosi makee viikko. On tosi upeaa olla täällä, pelata tällä kentällä ja näitä väyliä parhaiden seurassa.

Castren starttaa kisaan yhdessä thaimaalaisen Pajaree Anannarukarnin ja yhdysvaltalaisen Dana Finkelsteinin kanssa. He ja kaikki muut pelaajat ovat käyneet läpi tiukan koronakontrollin. Heillä on myös tiukat säännöt, miten kentän ulkopuolella toimitaan.

– Joka viikko testataan ennen kuin lähtee kotoa tai edelliseltä kisapaikalta. Kun tulee uudelle kisapaikalle, on uudestaan testi. Ei saa mennä ravintoloihin sisälle syömään. Jos menee ulos syömään, niin pitää ottaa annos ravintolasta mukaan. On ne säännöt aika tiukat.

Nyt on tiukennettu myös sääntöä siitä, millaiset tukijoukot pelaajalla saa olla mukanaan.

– Aiemmin tänä vuonna on saanut olla vanhemmat tai perheenjäsen, yksi tämmöinen tukihenkilö, mukana, mutta täällä ei ole sellaista vaihtoehtoa.

Kauden kolmannessa major-turnauksessa mestaruutta puolustaa australialainen Hannah Green. Hän ja muut pelaajat kilpailevat menestyksen lisäksi 4,3 miljoonan dollarin palkintorahoista.

