Mikko Koivu pohtii Yle Urheilulle yhä uransa kohtaloa – ovi NHL:ään on nyt taas auki: "On aika uudelle haasteelle"

Mikko Koivu on pelannut Minnesota Wildin paidassa koko jääkiekkoliiga NHL-uransa, 1 028 runkosarjan ottelua. 15 kauden aikana keskushyökkääjä on tehnyt kunnioitettavat 709 tehopistettä.

Nyt pelaajan ura on risteyskohdassa, Koivu pohtii kotonaan Turussa uransa jatkoa.

– En ole ihan täysin sataprosenttisesti päätöstä vielä tehnyt, mutta pitkälti omassa mielessä ratkaisu on tehty. Minun vain pitää löytää oikea paikka ja mahdollisuus sille, mitä itse haen, Koivu pyörittelee Yle Urheilulle.

Turkulaisen vastauksesta voi tulkita, että 37-vuotias veteraani on kuitenkin kallistumassa sille kannalle, että ura jatkuu.

– Oikea haaste pitää löytää ja fiilis, että ympäristö työnteolle on oikea, Koivu täsmentää jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Minnesota jäi taakse

Koivun ura ei jatku Minnesota Wildissa. Seura ilmoitti pari viikkoa sitten, ettei se tarjoa pitkäaikaiselle kapteenilleen uutta sopimusta. Näin Koivusta tulee tänään perjantaina rajoittamaton vapaa agentti, ja hän voi neuvotella seuraavasta sopimuksestaan minkä tahansa joukkueen kanssa.

Oliko Wildin päätös Koivulle yllätys tai pettymys?

– Oli alkuun varmaan molempia. Aina sitä olettaa, että se homma jatkuu, kun on niin pitkään samassa paikassa ollut. Ja kun tuollaisen uutisen kuulee, niin on se pettymys. Mutta pikkuhiljaa kun päivät ja viikot menee eteenpäin, niin asiassa näkee myös sen mahdollisuuden. Olen täysin sinut päätöksen kanssa, Koivu toteaa.

– Mulla oli hienot vuodet Minnesotassa. Nyt on aika uudelle haasteelle.

Mikko Koivu on jättänyt Minnesotan taakseen. Getty Images

NHL-mahdollisuuksia on

Koivu ei suostu suoraan paljastamaan, onko NHL:n suunnalta ollut kiinnostusta häntä kohtaan. Todennäköisesti on. Kokeneelle ja erittäin kilpailuhenkiselle keskushyökkääjälle olisi monessa joukkueessa käyttöä.

– Asiassa on paljon sääntöjä. Vapaiden pelaajien markkinat aukeavat perjantaina. Seurat eivät saa olla sitä ennen yhteydessä pelaajiin, sakot on kovat, jos näin tekee.

– Toki asiaa itsekin hieman seuraa ja tuntee muun muassa mediaihmisiä Pohjois-Amerikassa, ja sieltä jotain kuulee. Huhuasteella ollaan, mutta joitain mahdollisuuksia tulee varmaan olemaan, pelaaja pyörittelee.

TPS tai KHL?

Tiedotusvälineissä on pyöritelty sitä mahdollisuutta, että Koivu palaisi kasvattajaseuraansa Turun Palloseuraan. Teoreettinen mahdollisuus on olemassa, että sentteri nähdään myöhemmin syksyllä lyhyellä lainasopimuksella Turussa, koska NHL käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan tammikuussa.

– Kokonaisuuden kannalta pitää sitten vähän myöhemmin katsoa, että mikä on järkevää. Jos urani jatkuu NHL:ssä, niin totta kai se on joukkueen päätös saanko pelata Euroopassa. Noihin asioihin on ehkä turha lähteä nyt spekuloimaan.

Myös KHL on Koivulle yksi vaihtoehto.

– Mutta tässä maailmantilanteessa on vaikea nähdä, että KHL olisi vaihtoehto. En ikinä halua sulkea mitään portteja pois, mutta tässä kohtaa se ei ole realistisin vaihtoehto, Leijonien pitkäaikainen kapteeni sanoo.

Mikko Koivu ponnisti TPS:sta Pohjois-Amerikkaan 2004. (Arkistokuva) Jukka Rautio / AOP

Terveiset Anton Lundellille

NHL:n vuotuinen varaustilaisuus pidettiin keskiviikkona ja torstaina. Suomalaisista ensimmäisen varattiin HIFK:n Anton Lundell. Nuorukaisen varasi Florida Panthers ensimmäisellä kierroksella numerolla 12. Lundell on Koivun tapaan keskushyökkääjä, joten Koivulla on heittää muutama vinkki nuoren miehen matkareppuun.

– Neuvoja on vaikea antaa, koska jokainen pelaaja on yksilö ja jokaisen yksilön urapolku voi olla erilainen. Mutta se päivittäinen tekeminen ja arki ratkaisee pitkässä juoksussa paljon.

– Toivottavasti nuoret pelaajat myös osaavat pysähtyä hetkeksi ja nauttia tilanteesta. Ura ja vuodet menevät vauhdilla eteenpäin. Hieno matka on hänellä ja muilla nuorilla edessä, jotka tuon mahdollisuuden saavat. Ei muuta kuin onnea matkaan, Koivu sanoo.

Timo Kunnari, Turku

