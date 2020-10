Puolan uusi tennistähti Swiatek jyräsi vastustamattomasti Ranskan avointen finaaliin – kaikki kuusi vastustajaa ovat saaneet vain murusia

19-vuotias puolalainen Iga Swiatek on ollut pitkään yksi suurimmista lupauksista naisten tenniksessä ja hänen nousuaan huipulle on odotettu. Ranskan avoimissa Swiatek on kuitenkin ylittänyt kaikki odotukset.

Puolalainen on jyrännyt finaaliin asti voittamalla ylivoimaisesti kaikki vastustajansa. Välierässä kaatui turnauksen suurin yllättäjä, argentiinalainen karsija Nadia Podoroska 6–2, 6–1.

Swiatek on voittanut kuusi otteluaan Ranskan avoimissa tuloksilla 6–1, 6–2, 6–1, 6–4, 6–3, 6–2, 6–1, 6–2, 6–3, 6–1 ja 6–2, 6–1.

Swiatek pystyy lyömään vastustajat ulos kentältä kovilla peruslyönneillään, mutta hänen valikoimaistaan löytyy myös taitavia pysäytyslyönteja.

Swiatek on maailmanlistalla sijalla 54, mutta nousee hurjasti maanantaina julkaistavalla listalla. Finaalipaikka nostaa hänet jo epävirallisesti sijalle 24.

Swiatek voitti neljännellä kierroksella turnauksen ykkössijoitetun ja suurimman voittajasuosikin Simona Halepin 6–1, 6–2. Vielä viime vuonna puolalainen hävisi samassa vaiheessa Halepille 1–6, 0–6.

Swiatek kohtaa finaalissa joko Petra Kvitovan tai Sofia Keninin.

