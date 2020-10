Suomea rakastava sinitukka voi juoda 7 kuppia kahvia ja katsoa päivän Kimmoa – PeKan Zykera Rice tietää, millä sanoilla Suomessa pärjää aina

Kotkan Peli-Karhujen Zykera Ricen pelipäivä alkaa suurella kupillisella kahvia, jonka seassa on iso loraus kermaa.

– Joukkuekaverini naureskelevat minulle, kun laitan kahviini niin paljon kermaa, mutta näin se on parasta. Rakastan tavallista suomalaista kahvia. Vapaapäivänä saatan juoda ystävieni seurassa seitsemän kuppia. Pelipäivinä en juo niin paljon, sinitukkainen Rice naurahtaa.

Ricen ottelupäiviin kuuluu myös pukukopissa tehtävä rutiini, joka toistuu jokaisena pelipäivänä.

– Otan aina koruni pois samassa järjestyksessä. Ensi irrotan sormukseni ja sitten kaulakoruni. Sitten otan pois nenäkoruni ja lopuksi korvakorut, Rice kertoo.

Amerikkalainen rap-musiikki kuuluu myös osana Ricen peleihin valmistautumista. Viime aikoina pelaajan kuulokkeissa on soinut räppäri 21 Savagen kappaleita.

– Kaiken valmistautumisen jälkeen tunnen oloni itsevarmaksi, kun menen kentälle. Kaikista suurin syy, mikä saa minut luottamaan itseeni, on harjoittelu. Tiedän pärjääväni, kun olen treenannut hyvin, Rice kertoo.

Peli-Karhut on naisten korisliigan ennakkosuosikki. Zykera Rice lukeutuu suosikkijoukkueen runkopelaajiin. Uutisjuttu esitetty Kaakkois-Suomen alueuutisissa 8.10.

Urheiluperheen lapsi

Yhdysvalloissa Seattlen suurkaupungin lähellä varttunut Zykera Rice kuvailee lapsuuttaan hyvin tavalliseksi ja turvalliseksi. Perheen isä työskenteli armeijan palveluksessa ja perheen neljästä lapsesta kolme on päätynyt urheilijoiksi.

Isoveljistä toinen pelaa amerikkalaista jalkapalloa Saksassa ja toinen valmentaa cheerleadingia Yhdysvalloissa.

– Pikkusiskoni on vasta 6-vuotias. Hän tykkää koripallosta, mutta jää nähtäväksi haluaako, hän alkaa urheilla muiden sisarusten tavoin, Rice sanoo.

24-vuotias Zykera Rice on pitänyt urheilemisesta. Koripallosta tuli hänen päälajinsa ala-asteella. Pyry Sarkiola / Yle

Rice kuvailee itseään ulospäin suuntautuvaksi persoonaksi, jolle joukkueurheilun aloittaminen oli luontevaa.

– Ensimmäisiin koripalloharjoituksiini menin toisella luokalla. Kokemus oli itse asiassa aika huono, koska minut laitettiin pelaamaan 8.-luokkalaisten kanssa. Minua luultiin vanhemmaksi, koska olin ikäisiäni paljon pidempi. En tietenkään pärjännyt vanhempien pelaajien kanssa. Onneksi minut siirrettiin kesken harjoitusten takaisin pelaamaan omanikäisteni kanssa.

Jo junioriuralla Ricen tavaramerkiksi tuli siniset hiukset.

– Tarina hiusvärin takana ei ole ihmeellinen. 8 vuotta sitten näin televisio-ohjelmassa tytön, jolla oli siniset hiukset. Halusin itsekin kokeilla ja ihastuin väriin.

Viime kausi oli yhdysvaltalaisen Zykera Ricen ensimmäinen Euroopassa. Peli-Karhuissa Rice viimeisteli 20,6 pistettä ja haki 9,6 levypalloa ottelua kohden. Pyry Sarkiola / Yle

Takaisin Kotkaan

24-vuotiaan Zykera Ricen viime kausi oli hieno, vaikka kausi päätettiinkin ennenaikaisesti ja suomenmestaruus jäi jakamatta. Rice ehti voittaa tammikuussa Suomen cupin ja oli loppuottelun paras korintekijä.

Ottajia voimakkaalle ja pitkälle korinaluspelaajalla olisi riittänyt isommmillakin kentillä. Pelaaja päätti kuitenkin Yhdysvalloissa vietetyn kesän jälkeen palata Kotkaan ja Peli-Karhuihin.

– Koronaviruksen vuoksi maailmantilanteen ollessa tälläinen ajattelin, että on hyvä olla ja pelata paikassa, jossa koen oloni hyväksi ja turvalliseksi.

Kotkaa Rice kuvailee pieneksi ja rauhalliseksi kaupungiksi. Suomea hän opiskelee parhaillaan opettajan kanssa.

– Ihmiset tunnistavat minut kaupungilla sinisestä tukasta. Välillä tuntemattomat tulevat juttelemaan kanssani koripallosta. Pyrin aina vastaamaan jotain suomeksi. Osaan sanoa: "Anteeksi, voitko toistaa ja puhua hitaampaa".

Ricen vapaa-aika on tänä syksynä kulunut etupäässä joukkuekavereiden kanssa. Yhdysvaltoihin hän soittelee säännöllisesti videopuheluita. Pyry Sarkiola / Yle

Suomen kieltä pelaaja kuvailee todella vaikeaksi.

– Suosikkifraasini suomenkielessä on "no niin". Se käy jokaisessa tilanteessa, sanoo Zykera Rice.

Vapaa-ajalla Rice viettää aikaa paljon joukkuekavereidensa kanssa.

– Vietämme paljon aikaa Linda Lehtorannan ja Noora Järvikankaan kanssa. Saatamme pelata korttia ja katsoa Kimmoa televisiosta. Välillä katsomme sitä tekstitettynä ja välillä ilman. Pysyn hyvin kärryillä. Sarjassa Steffe on suosikkini, koska hän on mielestäni hauskin.

Peli-Karhut lähtee kauteen mestarisuosikkina

Alkava kausi on Ricen toinen ammattilaispelaajana Euroopassa. Hän pelasi yliopistouransa Gonzagan yliopistossa keskiarvoin 15,0 pistettä ja 5,8 levypalloa. Heti valmistumisensa jälkeen hän pääsi testileirille naisten NBA-joukkue Seattle Stormiin. Pelipaikka jäi tuolloin vielä saamatta.

Rice ei ota paineita koripallouransa seuraavasta askeleesta.

– En osaa oikein ajatella tässä vaiheessa uraani kauhea pitkälle. Nyt ajatukseni on tässä kaudessa ja suomenmestaruuden tavoittelussa.

Peli-Karhut on naisten korisliigan ennakkosuosikki. Joukkueella on laittaa korinaluspelaajiksi Ricen lisäksi kuusinkertainen SM-kultamitalisti Elena Melto. Pelintekijöinä häärivät naisten maajoukkuepelaajat Linda ja Roosa Lehtoranta. Lisäksi liigan parhaisiin kaukoheittäjiin lukeutuva Noora Järvikangas palaan PeKan kokoonpanoon äitiyslomalta.

– Ajattelen, että meillä on koossa erinomainen joukkue. Meidän vahvuutemme on ehdottomasti hyökkäyspelissä. Meillä on pelaajia niin aloitusviisikossa kuin penkilläkin, jotka voivat tehdä paljon koreja.

Zykera Ricen mukaan Peli-Karhut on kehittänyt erityisesti puolustuspeliä kuluneella harjoituskaudella. Pyry Sarkiola / Yle

Omassa pelissä 186-senttinen Rice näkee eniten kehitettävää puolustuspelaamisessa.

– Minun täytyy keskittyä pelissäni yksityskohtiin, kuten apupuolen oikea-aikaiseen puolustamiseen ja pelinohjaamiseen, kun olemme puolustusasemassa. Uskon, että joukkueemme pelaa tällä kaudella viime kautta parempaa puolustuspeliä, Rice sanoo.

Kotkan Peli-Karhut avaa kautensa lauantaina vierasottelulla helsinkiläistä ToPoa vastaan.

