Yllätysnimi: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori harkitsee lähtevänsä kisaan Suomen urheilun ykköspestistä

Jan Vapaavuori on toiminut Helsingin pormestarina vuodesta 2017.

Jan Vapaavuori on toiminut Helsingin pormestarina vuodesta 2017. Hilma Toivonen / Yle

Suomen olympiakomitean puheenjohtajakisa käy kulisseissa kuumana. Yle Urheilun tietojen mukaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuori harkitsee, lähteekö tavoittelemaan suomalaisen urheilun ja liikunnan kattojärjestön ykköspomon paikkaa. Päätöstä odotetaan lähipäivinä.

Vapaavuori ei itse halunnut kommentoida asiaa perjantaina Yle Urheilulle.

Kokoomuslainen Vapaavuorion ollut Helsingin pormestarina vuodesta 2017 lähtien. Hän on entinen kansanedustaja sekä elinkeino- ja asuntoministeri. 2010-luvun alussa Vapaavuori toimi myös Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana.

Raskaan sarjan poliitikko on ollut kiinnostunut myös urheilusta. Hän on vaikuttanut muun muassa Kaukalopallounionin ja Helsingin tennisstadionin hallituksessa. Harrastuksikseen 55-vuotias Vapaavuori ilmoittaa muun muassa golfin, tenniksen ja kaukalopallon.

Sari Multala, Ilkka Kanerva ja Susanna Rahkamo ovat aiemmin ilmoittaneet tavoittelevansa olympiakomitean puheenjohtajuutta. Multala ja Kanerva ovat Vapaavuoren tapaan kokoomuspoliitikkoja.

Kiinnostuksensa puheenjohtajuuteen on ilmaissut myös energiayhtiömiljardööri Mika Anttonen. Anttonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä, mikäli hänellä on enemmistön selkeä kannatus tehtävään.

Olympiakomitean uusi hallitus ja puheenjohtaja seuraavalle nelivuotiskaudelle valitaan 21. marraskuuta. Kuluvan nelivuotiskauden ajan puheenjohtajana toiminut Timo Ritakallio luopuu tehtävästään vuoden lopussa.

Lue myös:

Jääkiekkoliitto ajaa öljymiljardööri Mika Anttosta uudeksi Olympiakomitean puheenjohtajaksi – lähestynyt kirjeellä muita lajiliittoja

Sari Multala lähtee ehdolle Olympiakomitean puheenjohtajakilpaan

IS: Ilkka Kanerva ehdolle Olympiakomitean puheenjohtajaksi

Markku Haapasalmi ja Erkka Westerlund ehdolle Olympiakomitean hallitukseen

Kilpailu suomalaisen huippu-urheilun ykköspestistä on alkanut – nimekkäät urheiluvaikuttajat kiinnostuneita Olympiakomitean puheenjohtajan paikasta