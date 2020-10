FIS-pomo Lewisin erottaminen tuli Sami Jauhojärvelle yllätyksenä: "On tapahtunut jotain sellaista, josta FIS ei ilmeisesti halua kertoa eteenpäin"

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) tiedotti myöhään perjantai-iltana, että sen pääsihteeri Sarah Lewis jättää paikkansa täydellisen luottamuspulan takia. Uutinen tuli täytenä yllätyksenä Yle Urheilun hiihtoasiantuntijalle Sami Jauhojärvelle.

Lewis ehti toimia pääsihteerinä vuodesta 2000 lähtien ja hän oli Jauhojärven mukaan hyvin arvostettu pestissään niin päättäjien kuin urheilijoiden keskuudessa.

Jauhojärvi itse on keskustellut Lewisin kanssa urheilu-uransa aikana niin kisapaikoilla kuin kokouksissa. Jauhojärvi toimi neljä kautta FIS:n urheilijakomission jäsenenä.

– Hän on ollut erittäin avoin ja keskusteleva persoona. Hän on tullut ihmisten kanssa toimeen katsomatta sitä, mikä rooli heillä on ollut tässä isossa organisaatiossa, onko sitten ollut urheilija, päättäjä, valmentaja tai huoltomies, Jauhojärvi taustoittaa.

Uutisen yllättävyyttä lisää se, että Lewis oli yksi ehdokas FIS:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Vuodesta 1998 puheenjohtajana toiminut Gian Franco Kasper on aiemmin ilmoittanut astuvansa sivuun pestistään. Hänen seuraajansa valintaa on lykätty jo kahdesti koronaviruspandemian takia.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut Sveitsin hiihtoliiton puheenjohtaja Urs Lehmann sekä ruotsalais-brittiläinen liikemies Johan Eliasch. FISin ruotsalainen varapuheenjohtaja Mats Årjes ei ole virallisesti lähtenyt kisaan pestistä, mutta häntä pidetään silti vahvana ehdokkaana.

Fluorivoidesaaga tuskin syy päätökselle?

FIS on kaavaillut EU:n lainsäädäntöön perustuvaa jättiuudistusta, fluorivoiteiden kieltoa maastohiihdossa. Uusi sääntö on herättänyt kritiikkiä urheiluväen ja myös voidevalmistajien keskuudessa. Fluorikiellon piti astua voimaan jo tulevalla kaudella, mutta nyt muutosta lykättiin vuodella. Keskeinen syy päätökselle oli se, että fluoripitoisuuksia suksien pohjasta mittaava testilaite ei valmistunut ajoissa. Päätös lykkäyksestä tehtiin perjantaina FIS:n kokouksessa.

Jauhojärvi ei usko, että fluorivoidesaaga on syy Lewisin potkuihin. Jauhojärven mukaan syyn on oltava painava, jotta täydellinen luottamuspula syntyy. Hän arvelee, että kyseessä voi olla esimerkiksi päätöksentekoon liittyvä eturistiriita.

– Tiedotus tästä asiasta on ollut erittäin vähäistä. On perusteltu vain, että on äänestyksessä päätetty erottaa luottamuspulan takia. Siellä on taustalla tapahtunut jotain sellaista, josta FIS ei ilmeisesti halua kertoa eteenpäin.

Vielä tässä vaiheessa Jauhojärvi ei osaa arvioida, kenestä voisi tulla Lewisin jatkaja. Joka tapauksessa muutoksia toimintaan on luvassa.

– Ainahan ihmisellä on tietynlainen tapa toimia ja sitä voi olla vaikeaa muuttaakin. Sen puolesta voisin kuvitella, että jotain muuttuu ja yleensähän muutos on positiivista. Jos miettii valintaprosessia, luultavasti se tehdään äänestyksellä. Aika moni osallistuja ja maa pääsee demokraattisesti vaikuttamaan siihen, kuka Lewisin seuraajaksi valitaan.

Korjattu 10.10.2020 klo 13:28 FIS:n puheenjohtajakilpaan ilmoittautuneita.

