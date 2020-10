Miksi F1-ennätysmies Kimi Räikkösen jatkosopimusta ei ole vielä julkistettu? Asiantuntijan yksi sormi osoittaa Ferrarin suuntaan

Kimi Räikkönen täyttää piakkoin 41 vuotta, mutta mediatietojen mukaan pitkä F1-ura on vielä jatkumassa.

Kimi Räikkönen täyttää piakkoin 41 vuotta, mutta mediatietojen mukaan pitkä F1-ura on vielä jatkumassa. Bryn Lennon/Getty Images

Kimi Räikkösen kausi on ollut todella vaikea, mutta Yle Urheilun F1-asiantuntija uskoo tuoreen ennätysmiehen jatkavan vielä uraansa. Ennen jatkosopimuksen julkaisemista neuvottelupöydällä saattaa olla silti useampi asia.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen nousi viikonloppuna kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailuja ajaneeksi kuljettajaksi. Räikkösellä on nyt 323 F1-kisastarttia ja hän nousi tilaston kärkeen yksinään ohi Rubens Barrichellon.

Kisasta ei tullut kuitenkaan kovinkaan ikimuistoinen pian 41 vuotta täyttävälle suomalaiskonkarille. 19. ruudusta lähtenyt Räikkönen oli 12:s. Suomalaiskonkari sai kilpailussa kymmenen sekunnin aikasakon, kun hän osui radan ensimmäisessä mutkassa Williamsin George Russeliin. Tuossa vaiheessa oli alkanut juuri vasta kisan 14. kierros.

Russelin rengas ja auto ottivat niin suuren osuman, että nuoren brittilahjakuuden kisa päättyi tilanteeseen.

– Oli totta kai turhauttavaa, Russel sanoi kisan jälkeen.

– Olin ulkopuolella. Jätin hänelle paljon tilaa. Mutta Kimin renkaat lukkiutuivat. Sitten menetin peräosan.

Russelia turhautti etenkin siitä syystä, että hän olisi omien sanojensa mukaan voinut napata ensimmäiset MM-pisteensä ilman keskeytystä.

– Joskus tässä on kyse kisaamisesta. Puskemme kaikki kovaa. Joskus se ei ole helppoa. Mutta tämä oli turhauttavaa. Auto tuntui hyvältä. Kisan kulun takia olisimme mielestäni voineet saada pisteitä. Kaikki asiat tuntuvat menenvän meitä vastaan tällä hetkellä, Russell harmitteli.

LAP 14/60



Raikkonen oversteers at Turn 1 and makes some pretty dramatic contact with George Russell 😱#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UyvGSI3sti — Formula 1 (@F1) 11. lokakuuta 2020

Yle Urheilun F1-asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan Räikkösen kolaroinnissa oli kyse normaalista kisatilanteesta.

– Olosuhteet olivat todella kylmät. Renkaiden käyttäytyminen ei ollut normaalia. Nürburgringin ensimmäinen kaarre on myös todella vaikea. Se on hankala muotojen takia. Kuten Russell totesi, Kimillä varmasti arviointikyky petti. Renkaat eivät toimineet samalla lailla kuin aikaisemmin. Jarrutus meni pitkäksi. Tällaisia tapahtuu, Mildh toteaa.

Kimi Räikkösen ennätyksellisen pitkällä uralla kuluva kausi on ainakin tulosten puolesta ollut selvästi heikoin. MM-pisteitä Räikkösellä on tältä kaudellla toistaiseksi vasta kaksi kappaletta. Räikköselle on tullut tutuksi myös kisoihin viimeiset lähtörivi ja jopa viimeinen lähtöruutu useamman kerran. Ennen tätä kautta Räikkönen ei ollut joutunut viimeiseen lähtöruutuuun kertaakaan ilman teknistä murhetta.

Kimi Räikkönen oli Nürburgringillä 12:s. Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Mildh uskoo kuitenkin, että vaikeasta kaudesta huolimatta Räikkönen jatkaa vielä uraansa. Jo Venäjän GP-viikonloppuna sveitsiläislehti Blick uutisoi Räikkösen jatkavan Alfa Romella ensi kaudella. Nürburgringin kisaviikolla myös arvostettu Autosport uutisoi Räikkösen jatkosopimuksesta.

Miksi sitten Kimi Räikkösen jatkosopimusta ei ole vielä julkistettu? Mildhin mukaan F1-sopimusten taustalla on todella monisäikeisiä asioita. Neuvottelupöydällä saattaa olla lukuisia asioita.

– Voi olla erilaisia yhteistyökumppanikuvioita. Uskon, että Kimillä on kaupallisesti iso arvo. Saadaan lisää rahaa tallille ja uusia kumppaneita. Tässä kohtaa sopimuksissa voi olla aikamoisia koukeroita, Mildh sanoo yhtenä esimerkkinä.

Mildh miettii, että Alfa Romeolla ei ole välttämättä myöskään kovinkaan suuri kiire sopimusten julkaisemisessa. Sopivaa ajankohtaa saatetaan vielä etsiä.

Mildh epäilee, että suurin syy on kuitenkin Alfa Romeon toinen kuljettaja. Paikan valitsee tiimiyhteistyön myötä Ferrari. Räikkösen tallikaverina Alfa Romeolla on toiminut nyt kahdella kaudella Antonio Giovinazzi. F1-medioiden spekulaatioissa ensi kaudeksi Räikkösen rinnalle on tuotu Mick Schumacheria.

Seitsemänkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika on esiintynyt tällä kaudella mallikkaasti F2-sarjassa. Mick Schumacher johtaa sarjaa ennen toista Ferrarin junioriakatemiaan kuuluvaa kuljettajaa Callum Ilottia.

Schumacheria tai Ilottia on aseteltu Alfa Romeon rattiin, koska he ovat Ferrari-junioreita. Edellisillä kerroilla valinta on kohdistunut Giovinazziin.

Miltä asiantuntijasta kuulostaisi kuljettajakaksikko Räikkönen-Schumacher ensi kaudella Alfa Romeolla?

Mildh uskoo, että Schumacher on hyvin todennäköinen ratkaisu Räikkösen tiimikaveriksi.

– On väistämätöntä, että Mick Schumacher tulee F1-sarjaan. On tarina, tunteet, taustavoimat ja iso verkosto, joka haluaa sitä. F1-sarjaan tulo ei olisi hänen kannalta välttämättä maailman paras ratkaisu, Mildh toteaa.

– Tuskin Mick yltää isänsä saappaisiin. Mutta Schumacherin nimi kuuluu F1-sarjaan. Mickillä on myös tie F1-sarjaan valmiina.

*Lue lisää:

*

Ujo espoolaispoika tarvitsi uransa alussa poikkeusluvan, jotta sai ajaa F1-kisoissa – nyt rakastetusta Kimi Räikkösestä on tullut historian kokenein kuski: "Ei mitään syytä lopettaa"

Kova Valtteri Bottas ilahdutti asiantuntijaa, kunnes tv-kuvissa näkyi suomalaistähden tuttu heikkous: "Mestaruuteen vaaditaan ihmeitä"

Lewis Hamilton ihasteli Valtteri Bottaksen harvinaisen kovaa peliliikettä voittotaistossa – sitten hän meni sanattomaksi koskettavasta hetkestä: "En usko, että kukaan kuvitteli"

Bottaksen voittotaisto suli omaan virheeseen ja tekniseen vikaan, Räikköselle aikasakko ennätyskisassa – myös voittaja-Hamilton teki F1-historiaa

Harvinaisen aggressiiviselle Bottakselle valtava pettymys voittotaistossa, Räikkönen ulos pisteiltä ennätyskisassa – näin eteni Nürburgringin F1-osakilpailu