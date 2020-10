Lewis Hamilton teki taas käsittämättömän F1-ennätyksen – toiselta tähdeltä saatettiin nähdä silti kovempi temppu historiallisessa kisassa: “Erittäin tärkeä teko koko sarjalle”

Nürburgringin F1-osakilpailussa Saksassa sekä Kimi Räikkönen että Lewis Hamilton tekivät lajihistoriaa. Räikkösestä tuli eniten F1-osakilpailuja ajanut kuljettaja, kun taas Lewis Hamilton nousi Michael Schumacherin rinnalle kaikkien aikojen eniten osakilpailuja voittaneena kuljettajana.

Räikkönen ei kilpailuennätyksestä juurikaan pitannut, joten 12. sijalle sunnuntaina yltäneen suomalaiskuljettajan ympärillä ei mitään seremonioita nähty.

Lewis Hamiltonin kohdalla puolestaan nähtiin tunteelliset juhlat. Kilpailun jälkeen Michael Schumacherin Mick-poika tuli antamaan erityisen lahjan ennätyksen takia. Mick ojensi Lewis Hamiltonille Michael Schumacherin vanhan kilpailukypärän seitsenkertaisen viimeiseltä kaudelta. Tuolloin vuonna 2012 Schumacher ajoi viimeisen kautensa F1-sarjassa ja vieläpä Mercedeksellä.

Hamilton on napannut nimiinsä aiemmin jo melkein kaikki lyömättöminä pidetyt Schumacherin ennätykset. Hamilton on jo ykkönen esimerkiksi paalupaikkojen ja palkintokorokepaikkojen määrässä.

Lewis Hamilton häkeltyi, kun Mick Schumacher lahjoitti hänelle erityisen palkinnon. Peter Fox/Getty Images

Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh pitää voittotilastoa suuressa arvossa. Hamilton aloitti F1-uransa vuonna 2007 ja on voittanut jokaisella kaudella vähintään yhden kilpailun. Heti avauskaudellaan Hamilton oli mukana viimeiseen kisaan saakka mestaruustaistossa, mutta tuolloin Kimi Räikkönen oli parempi dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Hamiltonin ennätyksellinen voitto sai Mildhin muistelemaan edesmenneen lääkärin Aki Hintsan sanoja. Hintsa oli suuri vaikuttaja F1-maailmassa ja toimi aikanaan myös McLarenin tiimin lääkärinä.

– Aki Hintsa arvioi McLarenin silloiselle pomolle Ron Dennisille Hamiltonin kykyjä. Aki on kertonut minulle, että hän oli nähnyt Hamiltonissa jotain poikkeuksellista voitontahtoa. Hamilton oli lahjakas, mutta voitontahtoinen ihminen, Mildh kertoo.

Mildhin mukaan Hamilton onkin ansainnut kaikki ennätyksensä, joita pidettiin vielä 2000-luvun alkupuolella todella käsittämättöminä. Kuten Hamilton itsekin kilpailun jälkeen totesi, kenenkään ei pitänyt pystyä rikkomaan Schumacherin ennätyksiä.

– Varmasti Hamilton menee vielä voittoukemissa pidemmälle. Tuskin hän lopettaa vielä pitkään aikaan. Hamilton on kuljettaja, joka pystyy todella hyvin kehittymään ja on joka vuosi parempi kuljettaja. Se on mestarillinen saavutus, Mildh hehkuttaa.

– Jotkut ovat olleet kateellisia ja vähätelleet Hamiltonia. Mutta hänen saavutukset ovat olleet todella kovaa luokkaa. Oli erittäin kova suoritus olla nopea heti ensimmäisellä F1-kaudella.

Bottaksella on vielä mahdollisuuksia?

Kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton on nyt vahvasti matkalla Schumacherin rinnalle myös mestaruuksien määrässä. Suomalaisen tallitoverin Valtteri Bottaksen sunnuntaisen keskeytyksen jälkeen Hamilton johtaa MM-taistelua 69 pisteellä, kun kautta on jäljellä kuusi kilpailua.

Mildh ei ole vielä valmis sanomaan, että Bottaksen mestaruustaistelu olisi ohi. Sen hän toki myöntää, että Bottakselta vaadittaisiin ihmeitä mestaruuteen.

Nürburgringillä nähtiin, että Bottaksella on etenkin yksi suuri vahvuus. Hän pystyi sopeutumaan nopeasti radalle, jolla oltiin ajettu F1-kisaviikonloppu viimeksi seitsemän vuotta sitten.

Valtteri Bottas keskeytti Saksassa teknisen vian takia. Bryn Lennon/Getty Images

Nürburgring tuli F1-kisakalenteriin, koska koronaviruspandemia perui monet alkuperäisesti kalenteriin suunnitellut kilpailut. Syksyn kilpailukausi jatkuu myös erikoisemmilla kisoilla. Kahden viikon päästä ajetaan ensiksi Portugalissa ja sitten heti perään Italiassa Imolassa. Marraskuussa ajetaan vielä uusvanhalla F1-radalla Istanbulissa ennen kuin kausi huipentuu tuttuihin Lähi-idän ratoihin Bahrainissa ja Abu Dhabissa.

Mildhin mukaan Bottaksen mahdollisuudet piilevät juurikin erikoisessa loppukaudessa.

– Portugalista kenelläkään ei ole mitään dataa, paitsi kokemusta simulaattorista. Se on aina mahdollisuus. Valtteri pystyy selvästi omaksumaan Nürburgringillä erikoisen tilanteen. Valtteri otti viikonloppuna paalupaikan yli kahden kymmenyksen erolla Hamiltoniin. Se on kova suoritus. Nähtiin, että Valtterissa on voimaa, Mildh muistuttaa.

Ricciardo päivän paras kuljettaja

Vaikka Hamilton nousikin voitollaan ja ennätyksellään suurimpaan valokeilaan kilpailun jälkeen, britti ei tehnyt välttämättä kovinta suoritusta Nürburgringin osakilpailussa. Hamilton tuskin myös juhli omaa ennätystään yhtä railakkaasti kuin hänen takanaan kolmanneksi ajanut Renault’n Daniel Ricciardo.

Ricciardon voisi nimetä ilman huonoa omaatuntoa sunnuntain kisan parhaaksi kuljettajaksi, vaikka virallisesti nimityksen otti nimiinsä Racing Pointin Nico Hülkenberg. Saksalaistuuraja Hülkenberg nousi viimeisestä lähtöruudusta pisteille 8. sijalle.

Australialaiskuljettaja Ricciardo nousi kuitenkin reilun kahden vuoden tauon jälkeen palkintokorokkeelle. Edellisen kerran Ricciardo oli yltänyt kolmen parhaan joukkoon Monacossa 2018. Silloin Red Bullilla ajanut Ricciardo juhli voittoa.

Renault’lla edellisistä juhlista oli kulunut vielä kauemmin. Viimeksi Renault oli ollut palkintokorokkeella F1-kisassa vuonna 2011.

– Tällä oli iso merkitys Ricciardolle itselleen. Hän kuitenkin kuuluu yhä edelleen F1-sarjan kärkikuljettajiin, Mildh muistuttaa.

Daniel Ricciardo otti kaiken irti kolmossijastaan. Joe Portlock/Getty Images

Saavutuksen merkityksen näki Mildhin mukaan myös tiimin eleistä kilpailun jälkeen.

– Näki, miten helpottunut tallipäällikkö Cyril Abiteboul oli. Hänen johtamansa työ tuottaa tulosta. Pitkään näytti siltä, että Abiteboul ei pysty viemään asioita sillä tavalla eteenpäin kuin pitäisi autotehtaan rahoittamassa projektissa, Mildh toteaa.

Mildh kokee, että isommassakin kuvassa Ricciardon palkintokorokepaikka oli tärkeä. Koronaviruspandemian keskellä huhuttiin kovasti, että Renault voisi jättää F1-sarjan.

Renault palasi autourheilun kuninkuusluokkaan vuonna 2016, kun se osti talousvaikeuksiin ajautuneen Lotuksen. Välissä oli ollut viiden vuoden tauko, kun ranskalainen autojätti ei ollut mukana F1-sarjassa. Tulokset eivät ole olleet kuitenkaan uudella aikakaudella mairittelevia.

Renault 'n tiimi juhli varikkomuurilla Ricciardon palkintokorokesijoitusta. Peter Fox/Getty Images

Tiimin toimintaa kohtaan on riittänyt paljon epäilijöitä. Koronaviruspandemian kohdalla luonnollisesti jokainen markkinointikohde, kuten F1 on liipaisen alla. F1-sarjalle suuret autonvalmistajat ovat kuitenkin tärkeitä sarjan arvon kannalta.

– Tämä oli sisäpoliittisesti tärkeä saavutus Renault’lla. Projektille saatiin autotehtaan sisällä enemmän oikeutusta. Lisäksi tämä oli erittäin tärkeä koko F1-sarjalle, Mildh toteaa.

– Palkintokorokepaikka oli vielä täysin ansaittu. Se ei tullut onnella, vaan ajamalla.

