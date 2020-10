Huuhkajat nappasi kautta aikain ensimmäisen voittonsa Bulgariasta – päävalmentaja Kanerva lupasi, että lisää on tulossa: "Joukkue tekee jatkossakin historiaa"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue teki Helsingin sunnuntai-illassa pientä jalkapallohistoriaa, kun se kukisti ensimmäistä kertaa Bulgarian. Huuhkajien 2–0-voitto irtosi Robert Taylorin ja vaihtomies Fredrik Jensenin toisen puoliskon osumilla.

Päävalmentaja Markku Kanerva oli tyytyväinen suojattiensa esitykseen keskiviikkoisen Puola-mahalaskun jälkeen.

– Meillä oli ekalla jaksolla muutamia erittäin hyviä hyökkäyksiä, mutta emme saaneet niistä viimeisteltyä. Kaksi maalia riitti tänään voittoon ja kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen pelaajien suoritukseen. Joukkue puolusti tiivisti ja välillä olisi prässiä voinut nostaa. Bulgaria pakotti meidät alas, mutta hoidimme boksin puolustamisen hyvin. Heidän paras maalipaikkansa tuli meidän pelaajamme jalasta, Kanerva summasi VSportin tv-lähetyksessä.

Ennen sunnuntaita Suomi oli kohdannut Bulgarian kahdeksan kertaa. Seitsemän otteluista oli päättynyt tappioon ja yksi tasapeliin. Kanerva riemuitsikin historiallisesta tuloksesta – ja lupasi, ettei se jää joukkueen viimeiseksi.

– Edellisen ikkunan aikana voitimme ensimmäistä kertaa Irlannin. Ja tietenkin (viime syksynä) oli historian ensimmäinen iso EM-kisapaikkaa. Nyt odotellaan, että joukkue tekee jatkossakin historiaa, Kanerva veisteli ottelun jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Olympiastadionilla historiallista voittoa oli todistamassa reilut 6 500 silmäparia. Puolustukseen palannut luottotoppari Paulus Alajuuri hehkuttikin kotiyleisön tukea.

– Tuntui aivan fantastiselta, kyllä tätä on odotettu. Nyt kun on ollut pitkä tauko peleistä, osaa sitä arvostaa vielä entistäkin enemmän. Ero on kuin yö ja päivä, kun kannattajat ovat takanamme. Kaikin puolin mielettömän siisti kokemus, Arajuuri hehkutti.

Irlannin joukkueessa koronaa

Suomen avauskokoonpanossa nähtiin 1–5-tappioon päättyneen Puola-ottelun jälkeen avaukseen tutumpia pelaajia, ja Kanerva oli palannut EM-karsinnoista tuttuun 4-4-2 -muodostelmaan. Vielä Kanerva ei suostunut paljastamaan, millaisella miehityksellä Huuhkajat haastaa Helsingissä keskiviikkona Irlannin.

– Nyt mietitään, lähdetäänkö kahdella vai kolmella topparilla, katsotaan Irlannin peli Walesia vastaan. Myös se vaikuttaa, ketä pelaajia on terveenä, Kanerva pohti.

Myös maaottelu-uransa avausmaalin iskeneen Robert Taylorin ja toisella laidalla pelanneen Ilmari Niskasen esitykset miellyttivät maajoukkueluotsin silmää.

– Laitapelaajien osalta kisatilanne on kova. Se aiheuttaa minulle positiivista päänvaivaa.

Samassa Kansojen liigan lohkossa Irlanti ja Wales pelasivat sunnuntai-iltapäivänä maalittoman tasapelin. Irlannin joukkueesta oli poissa seitsemän pelaajaa koronaviruksen takia. Yksi pelaajista oli antanut positiivisen koronanäytteen, ja neljän pelaajan katsottiin altistuneen. Aaron Connolly ja Teemu Pukin seurakaveri Adam Idah olivat puolestaan jääneet joukkueen kokoonpanosta pois jo joukkueen torstaisessa EM-jatkokarsintapelistä. Kaksikon katsottiin altistuneen taustaryhmään kuuluneelle, positiivisen koronatestituloksen antaneelle henkilölle.

Kanerva myönsi, että tilanne vaikuttaa keskiviikon valmistautumiseen.

– Siellä on monta muuttujaa taustalla, meidän pitää varautua erilaisiin skenaarioihin. Tämänkin päivän pelissä ennakoimme, mitä voisi tapahtua. Bulgarian jengissä oli pettyneitä pelaajia (hävityn EM-jatkokarsintaottelun jälkeen), mitä valmentaja tekee, laittaako hän näytönhaluisia pelaajia kentälle. Niin hän teki, mutta mitä Irlanti tekee, Kanerva pyöritteli.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande totesi Bulgaria-ottelun alla STT:lle, että ottelussa noudatetaan tiukkaa protokollaa ja vierasjoukkue täydentää kokoonpanoaan terveillä pelaajilla.

