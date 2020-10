Castren teki toiseksi parhaan suomalaisen ammattilaisgolfin major-debyytin – "Ei tunnu erityiseltä"

Matilda Castren suoritti isojen turnausten tulikasteensa hienolla tavalla ja yhteistuloksella 284 (69 77 68 70) komeili jaetulla sijalla 23. Kauden ja uran paras sijoitus LPGA Tourilla oli tosiasia. Taakse jäi iso liuta kokeneita maailmantähtiä.

Philadelphian major-kilpailu oli PGA:n järjestämä. Castren oli kuullut muilta pelaajilta, että kilpailukenttä oli ehkä vaikeampi ja vähän pidempi kuin muut majorit – pois lukien kuitenkin US Open. Kylmä sää saattoi myös verottaa tuloksia.

– Olen tosi tyytyväinen tulokseen ja sijoitukseen, kuitenkin ensimmäinen major-kilpailu ja vielä noin haastavalla kentällä. Griinit olivat täällä tosi muodokkaita ja jokainen putti – ja myös lähestymiset – piti katsoa tosi huolella. Aina sieltä löytyy tietysti lyöntejä, mitkä jäävät hampaankoloon, Castren huomautti.

Kilpailun kaksoisvoitto meni Koreaan, kun Sei Yong Kim (-14) ja Inbee Park (-9) olivat omalla tasollaan. Kilpailun kolmas tila jaettiin tuloksella -7 Japanin Nasa Hataokan ja Espanjan Carlota Cigandan välillä.

Castrenin sijoitus (23:s) on suomalaisnaisten kautta aikojen kolmanneksi paras major-saavutus. Minea Blomqvist-Kakko oli major-debyyttikisassaan vuonna 2004 Women’s Openissa kahdeksas ja neljä vuotta myöhemmin 17:s. Yhdysvaltain majoreissa "Minnin" paras saavutus on ollut 25:s. Sen Castren pesi kuitenkin heti ensimmäisellä yrityksellä.

– Pakko myöntää, ettei tämä tunnu mitenkään erityiseltä. Loppupäivä oli täällä niin rauhallinen, kun olin pelannut osuuteni jo puolen päivän aikaan. Ihan normaaleja juttua tässä teen, ei tässä ole juhlia edessä. Illalla on lentokin, naurahtaa Castren.

Hieno nousu päätöskierroksilla

Castrenille kilpailu oli LPGA-tasolla kauden seitsemäs. Näistä vain yhdessä suomalaislupaus ei ole selvinnyt jatkokierroksille. Philadelphiassa hän oli viikonvaihteena kovilla, kun toinen kierros tuotti perjantaina erityisiä hankaluuksia. Viimeisten joukossa kahdelle päätöskierrokselle selvinnyt Castren selvitti täpärästi tuskanhetkensä.

– Silloin en saanut lyönteihini oikein hyvää rytmiä, enkä saanut palloja lähtemään linjassa. Haasteita riitti silloin ja piti aika monessa paikassa lyödä varman päälle. En tiennyt silloin, mikä on cut-raja. Arvelin, että aika lähellä olen sitä ja jokainen putti merkitsee paljon.

Kolmannella kierroksella Castrenin peli kulki taas totutusti ja hän sai tuloskorttiinsa 68 (-3) ja kivuten sijalta 62 hetkessä 29:nneksi.

– Jotenkin löysin siinä vaiheessa rentouden peliini ja löin palloa sen verran lähelle, että siinä oli aika lyhyitä birdie-paikkoja. Toisella kierroksella en tainnut tehdä yhtään birdietä. Sen sijaan 3. ja 4. kierroksella oli sellainen fiilis, että vaikka tuli jokunen virhe sinne tai tänne, niin pystyin ne silti paikkaamaan birkuilla.

"Tämä oli vasta yksi kisa"

Päätöspäivään Castrenille merkittiin neljä birdietä, kaksi bogia ja yksi tuplabogi.

– Alku oli vähän vuoristorataa, mutta tuplankin jälkeen olo oli huoleton. Minulle ei ollut mitään hävittävää, pelkästään voitettavaa.

Castren haluaa pysyä tulevaisuudessa mukana kärkikahinoissa.

– Kun nyt jälkikäteen katsoo tulosluetteloa ja ketä siellä on takana, niin fiilis on tietysti hyvä, kun näkee pystyvänsä pärjäämään maailman parhaiden seurassa. Matka on kuitenkin vielä kesken ja tämä oli vasta yksi kisa. Tähtäin on siinä, että pysyisi huipulla muutenkin kuin vain silloin tällöin.

Sami Välimäen Euroopan-kiertueen voitto on tämän kauden kovin golfteko, mutta Matilda Castrenin major-tason debyyttikisan jaettu 23. tila kilvoittelee sen jälkeen ainakin sosiaalisessa mediassa sen jälkeen jopa kakkossijasta.

– Olen tosi otettu ja kiitollinen, jos ihmiset ajattelevat noin. Samilla on ollut hieno vuosi ja hänen voittonsa rookie-vuonna on minusta ihan asia erikseen.

Castrenilla on vielä lähiaikoina pelattavaa ja panosta, sillä hän ei ole vielä lunastanut pelipaikkaa US Openiin, minne on tietysti nyt kova hinku erinomaisesti sujuneen major-debyytin jälkeen.

