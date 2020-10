Tällä miehistöllä Irlanti hyökkää Huuhkajien kimppuun Olympiastadionilla – joukkueeseen tehtiin viisi muutosta koronatartuntojen takia

Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Irlannin pelaajat valmistautumassa Wales-otteluun. Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Irlannin päävalmentaja Stephen Kenny on joutunut tekemään muutoksia miehitykseensä.

Irlannin jalkapallomaajoukkueeseen on tehty viisi muutosta ennen keskiviikon Kansojen liigan vierasottelua Suomea vastaan. Sunnuntaina uutisoitiin, että Irlannin joukkueeen pelaajalla on todettu koronavirustartunta, ja viisi joukkueen pelaajaa on asetettu karanteeniin.

Nämä viisi pelaajaa olivat poissa kokoonpanosta, kun Irlanti pelasi sunnuntaina 0–0-tasapelin Walesia vastaan.

Nyt Irlannin päävalmentaja Stephen Kenny on kutsunut joukkueeseen viisi uutta pelaajaa. Joukkuetta vahvistavat West Bromwichin puolustaja Dara O'Shea, Derbyn keskikenttäpelaaja Jason Knight, Norwichin hyökkääjä Adam Idah, QPR:n keskikenttämies Ryan Manning ja Portsmouth-hyökkääjä Ronan Curtis.

O'Shea ja Knight on nostettu joukkueeseen alle 21-vuotiaiden ryhmästä, Manning ei ole ennen esiintynyt A-maajoukkueessa.

Suomen ja Irlannin välistä ottelua voi jännittää keskiviikkona Yle Puheen välityksellä alkaen kello 18.45.

Irlannin joukkue Suomea vastaan:

Maalivahdit

Darren Randolph (West Ham United)

Caoimhin Kelleher (Liverpool)

Mark Travers (Bournemouth)

Puolustajat

Matt Doherty (Tottenham Hotspur)

Enda Stevens (Sheffield United)

Shane Duffy (Celtic)

Kevin Long (Burnley)

Cyrus Christie (Nottingham Forest)

Dara O'Shea (West Bromwich Albion)

Keskikenttä

Conor Hourihane (Aston Villa)

James McCarthy (Crystal Palace)

Jeff Hendrick (Newcastle United)

Jayson Molumby (Brighton & Hove Albion)

Jack Byrne (Shamrock Rovers)

Robbie Brady (Burnley)

Josh Cullen (Anderlecht)

Jason Knight (Derby County)

Ryan Manning (Queens Park Rangers)

Hyökkääjät

Daryl Horgan (Wycombe Wanderers)

Sean Maguire (Preston North End)

Shane Long (Southampton)

Adam Idah (Norwich City)

Ronan Curtis (Portsmouth)

