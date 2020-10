Robert Taylor on noussut vaihtopenkiltä Huuhkajien ratkaisijaksi – oma isä antaa yhä suoraa palautetta: "Hän on aina saanut kuulla, jos pelit eivät ole menneet hyvin"

Kolme minuuttia Armeniaa vastaan. Siinä kaikki peliaika, jonka Huuhkajien avainpelaajaksi syksyn peleissä noussut Robert Taylor sai viime vuonna EM-karsinnoissa. Kahdessa edellisessä Kansojen liigan ottelussa Taylor, 25, on saanut näyttöpaikkansa avauskokoonpanossa ja käyttänyt ne tehokkaasti.

Sunnuntaina Taylor ratkaisi uransa ensimmäisellä maajoukkuemaalilla Suomelle tärkeän voiton Bulgariasta Olympiastadionilla. Pallo pomppasi Teemu Pukin epäonnistuneesta laukauksesta Taylorille, jolla oli helppo työ laittaa peliväline maaliin.

– Olen sen verran täällä pyörinyt, että oli jo aikakin. Kyllä se pieni helpotus oli. Tuurilla pääsin maalipaikkaan, mutta tietenkin olen iloinen, turha sitä on piilotella, Taylor sanoi maanantaina ennen maajoukkueen harjoituksia.

Norjalaista Brannia edustava Taylor pelasi ensimmäisen maaottelunsa vuonna 2017. Kuluvaan syksyyn asti vastuu on ollut pientä, mutta nyt monikäyttöinen hyökkäyspään pelaaja on vakuuttanut luovuudellaan.

Irlantia vastaan Taylor pelasi kärkiparin takana kymppipaikalla ja syötti Fredrik Jensenin voittomaalin. Bulgariaa vastaan pelipaikka löytyi vasemmalta laidalta. Seurajoukkueurallaan Taylor on pelannut molemmilla laidoilla, keskikentän eri rooleissa ja jopa oikeana laitapuolustajana.

– Riippuu pelistä, mikä rooli on minulle paras. Pelaamiseni perustuu siihen, että pääsen vaikuttamaan hyökkäykseen. Paras paikka on se, mistä ikinä löydän tilaa, Taylor kertoo.

EM-karsinnoissa Teemu Pukki vastasi pääasiassa Huuhkajien hyökkäystehoista, mutta syksyllä esiin on astunut uusia ratkaisijoita etenkin laidoilla. Taylorin lisäksi esimerkiksi Jensen ja Ilmari Niskanen ovat esiintyneet edukseen, kun EM-karsinnoissa suuremman vastuun kantaneet Robin Lod ja Lassi Lappalainen ovat puuttuneet kokoonpanosta.

– Robertin kohdalla olen tyytyväinen ennen kaikkea Irlanti-peliin, ja Bulgariaakin vastaan hän suoriutui mallikkaasti. Laitapelaajien osalta kilpailutilanne on kova, mikä aiheuttaa minulle positiivista päänvaivaa, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi sunnuntaina.

Kanerva hykertelee syystäkin tyytyväisyyttään, sillä EM-kisakoneeseen on tyrkyllä nyt enemmän vaihtoehtoja kuin vielä keväällä. Pelaajat näkevät kilpailutilanteen hyvänä asiana.

– Kilpailutilanne ei vaikuta pelaajiin mitenkään. Mitä enemmän kilpailua, sen parempi. Meillä on hyviä jätkiä emmekä ota valintoja henkilökohtaisesti. Annamme kaikkemme joukkueelle, Taylor sanoo.

Kilpailutilanteesta on mielissään myös kapteeni Tim Sparv, joka kehuu Taylorin viimeaikaisia peliesityksiä vuolaasti.

– Robert on ollut kentällä varmasti yksi parhaista pelaajistamme viime aikoina. Hän on tullut ryminällä sisään ja on kopissakin loistava jätkä. Hän on tosi nöyrä suomalainen, mutta aina pilke silmäkulmassa. Pelaajana hänellä on vaadittavaa rohkeutta pelinrakentamisessa, Sparv luonnehtii.

Isä antaa palautetta hyvässä ja pahassa

Robert Taylor on kasvanut jalkapalloperheessä, sillä hänen Englannista 80-luvulla Suomeen muuttanut isänsä Paul on pelannut ammattilaisena muun muassa KuPSissa. Perhe asettui Jyväskylään, jossa myös Roope-lempinimeä kantava poika on ottanut ensiaskeleensa jalkapalloilijana.

– Robertin onnistumisista on totta kai tullut hyvä mieli. Hän on neljä vuotta pyörinyt maajoukkueessa ja nyt saanut enemmän vastuuta, se on kiva juttu, Paul-isä kertoo puhelimitse Yle Urheilulle.

Robert Taylor on pelannut urallaan myös Englannissa ja edustanut isänsä kasvattajaseuran Nottingham Forestin sekä Lincoln Cityn junioreita. Kokemukset saarivaltakunnassa ovat antaneet Taylorille paljon lisäeväitä kansainväliselle ammattilaisuralle.

– Junnufutis on siellä aika samanlaista kuin edustusjoukkuetasolla. Paljon tapellaan kentällä ja kaksinkamppailuja tulee. Sain sieltä paljon kovuutta, Robert Taylor pohtii.

Paul-isä uskoo, että vuodet Englannissa ovat koulineet Robertista ennen kaikkea mentaalisesti vahvemman pelaajan.

– Täällä Suomessa kilpailu ei ole niin kovaa. Aika Englannissa on kehittänyt "Roopea" henkisesti. Tärkeää on se, miten suhtautuu takaiskuihin, joita jalkapallossa tulee aina. Monet lopettavat heti ensimmäisen takaiskun jälkeen, Paul sanoo.

– "Roopellekin" tuli takaiskuja, mutta minä sanoin, että pitää näyttää vain enemmän, mitä osaa. Englannissa pelin tempo on kovempi ja pelaajat tulevat tilanteisiin eri tavalla, mutta henkinen puoli on se, mikä on paljon kovempi kuin Suomessa.

Isä-Taylor seurasi sunnuntain Bulgaria-ottelua Olympiastadionin sijaan kotonaan Jyväskylässä, sillä hän ei halua ottaa koronavirustilanteen kanssa mitään riskejä. Paul Taylor on elänyt vahvasti mukana poikansa uralla ja antaa palautetta otteluista edelleen niin hyvässä kuin pahassakin.

– Sanoin "Roopelle", ettei hän ollut ihan parhaimmillaan Bulgaria-ottelussa. Irlantia vastaan hän pelasi paljon paremmin, mutta Bulgaria-pelikin oli Roopelta ihan ok, Paul arvioi.

– Hän on aina saanut kuulla, jos pelit eivät ole menneet hyvin. Mutta olen myös sanonut, kun menee hyvin. Meillä on aina ollut ylä- ja alamäkiä.

Paul Taylor on toiminut kolme viime vuotta jyväskyläläisen FC Blackbirdin valmennuspäällikkönä. Yhteiskunta jalkapallon ympärillä on vuosien saatossa muuttunut, mutta intohimoinen Paul pysyy yhä tyylilleen uskollisena.

– Välillä sanon pelaajille kiltisti ja välillä en niin kiltisti. Se on minun tyylini. Ajat ovat muuttuneet, ja olen vähän vanhaa koulukuntaa. Ainakin yritän tehdä pelaajista parempia. Se on tavoitteeni.

Norjassa kelpaa kehittyä

Taylor on JJK:n kasvatti ja pelannut Veikkausliigaa myös RoPSissa. Rovaniemeltä hän siirtyi vuodeksi ruotsalaiseen AIK:hon, josta matka jatkui Norjan liigan Tromsöön Simo Valakarin valmennukseen. Kun Tromsö putosi viime kauden päätteeksi pääsarjasta, Taylor vaihtoi maisemaa Branniin.

– Olen päässyt pelaamaan paljon ja saanut hirveästi vastuuta. Olen tosi kiitollinen siitä, että saan pelata Norjan pääsarjaa, jossa on hyvä kehittyä, Taylor toteaa.

Kolme maalia 20 sarjaottelussa tehnyt Taylor sai tietää Brannin kiinnostuksesta viime talvena erikoisella tavalla. Hänen tyttöystävänsä nimittäin luki asiasta lehdestä.

– Hän luki otsikon ja sitä kautta huomasin asian. Laitoin sitten agentille viestiä. Hän oli tietoinen, joten ei siirrosta voi tyttöystävälle kredittiä antaa, Taylor naurahtaa.

Robert Taylorin ura on vahvassa nousukiidossa. Kaikesta voi päätellä, että Taylorin jalat pysyvät jatkossakin tiukasti maan tasalla. Siitä pitää viime kädessä huolen oma isä.

– Koskaan ei tiedä, mitä futiksessa tapahtuu. Koko ajan pitää olla varpaillaan. Tällä hetkellä menee hyvin, mutta jos ei pysy skarppina, joku muu tulee tilalle, Paul Taylor sanoo.

Suomi kohtaa Irlannin keskiviikkona Kansojen liigan ottelussa Helsingissä. Suoraa lähetystä kamppailusta voi kuunnella Yle Puheessa kello 18.45 alkaen.

