Kaapo Kähkösen vakuuttavat otteet palkittiin – Minnesota Wild jatkoi suomalaisvahdin sopimusta

Suomalaisvahdin sopimuksen toinen vuosi on yksisuuntainen.

Suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen NHL-jääkiekkojoukkue Minnesota Wildin kanssa. Ensimmäinen sopimusvuosi on kaksisuuntainen ja toinen yksisuuntainen. Sopimuksen arvo on 1,45 miljoonaa dollaria.

Hän tienaa sopimuksen ensimmäiseltä kaudelta 700 000 dollaria jos hän pelaa NHL:ssä riittävän määrän pelejä ja 250 000 dollaria jos hän torjuu pääasiassa AHL:ssä. Toiselta kaudelta hän tienaa varmasti 750 000 dollaria pelipaikasta riippumatta.

24-vuotias Kähkönen torjui viime kaudella NHL-uransa viisi ensimmäistä peliä taalaliigassa torjuntaprosentilla 91,3. Vakuuttavasti esiintynyt suomalaisvahti hävisi viidestä pelistään vain yhden varsinaisella peliajalla. AHL-farmiliigan Iowa Wildissa hän pelasi viime kaudella 34 ottelua torjuntaprosentilla 92,7. Hän kirjasi AHL-vahdeista eniten voittoja (25) ja nollapelejä (7).

Debyyttikaudellaan 2018–2019 Blues-kasvatti torjui AHL:ssä 39 kamppailussa (90,8%), mutta NHL-vastuuta hän ei saanut.

Lauantaina Wild solmi kaksivuotisen ja 4,2 miljoonan dollarin sopimuksen hyökkääjä Jordan Greenwayn kanssa.

