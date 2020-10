Toistuuko Dublinin temppu? Huuhkajat kohtaa koronaviruksesta kärsineen Irlannin – "Nyt täytyy voittaa"

Mikä Kansojen liiga? Suomi pelaa Kansojen liigan B-liigassa, joka on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Suomen kanssa samassa lohkossa pelaavat Wales, Irlanti ja Bulgaria. Kaikki joukkueet kohtaavat toisensa syksyn aikana kotona ja vieraissa. Lohkon voittaja nousee seuraavaksi kaudeksi A-liigaan ja lohkon viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa C-liigaan. Kansojen liigan kahdella parhaalla lohkovoittajalla on mahdollisuus päästä vuoden 2022 MM-kisojen jatkokarsintaan. Jos parhaat lohkovoittajat etenevät kisoihin suoraan keväällä käynnistyvien MM-karsintojen kautta, jatkokarsintapaikka siirtyy seuraavaksi parhaalle lohkovoittajalle Euroopan jalkapalloliitto Uefan rankingin perusteella. A-liigan lohkovoittajat etenevät Kansojen liigan lopputurnaukseen, joka on määrä pelata syksyllä 2021. Kansojen liigaa pelattiin ensimmäisen kerran kaudella 2018–2019. Suomi voitti oman lohkonsa C-liigassa ja nousi näin B-liigaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on keskiviikkona tärkeän ottelun edessä, mikäli se mielii taistella Kansojen liigan lohkonsa voitosta. Yle Urheilun asiantuntija Olli Huttusen mukaan Olympiastadionilla pelattavassa Irlanti-ottelussa tavoitteena ei voi olla vähempää kuin kolme pistettä.

– Suomi pelasi ensinnäkin Irlantia vastaan hyvän pelin vieraissa ja sieltä saatiin voitto. Ei kotona voi olla muuta tavoitetta kuin voittaa. Täytyy muistaa, että marraskuussa on kaksi vieraspeliä. Jos Suomi taistelee lohkovoitosta, niin nyt täytyy voittaa, Huttunen pohti.

Suomen lohkon kärkipaikkaa pitelee seitsemällä pisteellä Wales, joka jäi sunnuntaina Irlantia vastaan maalittomaan tasapeliin.

Irlannilta oli sunnuntain Wales-ottelussa sivussa koronaviruksen vuoksi seitsemän pelaajaa – yksi positiivisen koronatestituloksen antanut pelaaja ja koronavirukselle altistuneita pelaajia. Osa aiemmin koronavirukselle altistumisen takia sivussa olleista pelaajista on saanut peliluvan, ja pelaa keskiviikkona Suomea vastaan Olympiastadionilla.

Joka tapauksessa päävalmentaja päävalmentaja Stephen Kenny on joutunut tekemään lukuisia muutoksia Irlannin alkuperäiseen lokakuun maaotteluihin nimettyyn kokoonpanoon. Suomi-ottelua varten hän joutui kutsumaan useamman pelaajan maan alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta.

Olli Huttunen muistuttaa, että kokoonpanomuutoksista huolimatta Irlannilla on mukanaan kovia pelimiehiä. Suurin osa edustaa Valioliigan ja Englannin Mestaruussarjan joukkueita.

– Ei ainakaan parane siihen tuudittautua, että sen takia tulisi helppo peli, pikemminkin päinvastoin. Kun katsoo Irlannin kokoonpanoa, siellä on edelleen nimekkäitä ja kokeneita pelaajia. Lisäksi monesti, kun muutoksia tulee, ne pelaajat, jotka saavat peliaikaa, haluavat näyttää, että ovat sen arvoisia.

– Totta kai tilanteesta tulee teoreettinen etu, mutta se täytyy pystyä käyttämään. Suomen ei kannata aliarvioida vastustajaa. Kokoonpanomuutokset eivät ole ihannetilanne, mutta ne eivät estä heitä pärjäämästä.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva muistutti tiistain lehdistötilaisuudessa, että kokoonpanomuutokset ovat hankaloittaneet Irlannin avauskokoonpanon ennakoimista. Keskittyminen on silti ensisijaisesti omassa pelissä.

– Irlanti pelasi hyvän pelin Walesia vastaan ja loi enemmän maalipaikkoja. Kennyllä on mietittävää kokoonpanon kanssa, mutta me olemme analysoineet Bulgaria-pelimme ja reflektoineet sitä edelliseen Irlanti-peliin nähden. He viljelevät keskityksiä maalille, ja he ovat hyviä erikoistilanteissa. Olemme keskittyneet niiden asioiden viilaamiseen.

Fredrik Jensen on käyttänyt näyttöpaikkansa viime otteluissa tehokkaasti hyödykseen. Tomi Hänninen

Voitto vieraissa

Joukkueiden edellinen kohtaaminen päättyi Dublinissa syyskuussa Suomen 1–0-voittoon. Se oli samalla Huuhkajien historian ensimmäinen voitto Irlannista.

Vieraskentällä Suomi pelasi kolmen topparin alakerralla, mutta sunnuntaina se palasi EM-karsinnoista tuttuun 4-4-2-järjestelmään.

Olli Huttusen mukaan on vaikea ennakoida, mihin muodostelmaan Kanerva tiimeineen luottaa keskiviikkona.

– Irlanti voitettiin vieraissa nimenomaan kolmen topparin järjestelmällä, mutta myös edellinen peli oli hyvä, ja voitto tuli neljän alakerralla. Valmennusjohtohan on puhunut, että Kansojen liigan otteluissa haetaan kokemuksia paitsi eri pelaajien myös eri pelitapojen kohdalta. Edellinen peli Irlantia vastaan kun voitettiin kolmen topparin systeemillä, voisi kuvitella, että nyt jatkettaisiin 4-4-2 -systeemillä.

Kanerva muistutti Huttusen tavoin tiistaina, että Suomella on nyt hyviä kokemuksia molemmista pelitavoista.

– Meillä on nyt kaksi käyttökelpoista ja hyvää järjestelmää, jotka ovat toki muokattavissa muihinkin muotoihin. Olemme pyrkineet valmistamaan joukkueen nopeisiin taktisiin muutoksiin. Jo yhden pelaajan roolinmuutos voi aiheuttaa ryhmitys- ja numerosarjamuutoksen.

Suomella on Irlanti-ottelussa positiivinen ongelma, sillä hyviä vaihtoehtoja laidoille on paljon, vaikka muun muassa Lassi Lappalainen ja Robin Lod eivät olekaan nyt mukana. Huttunen uskoo, että keskiviikon ottelussa nähdään muutama vaihdos sunnuntain Bulgaria-otteluun.

– Maalivahti ja keskiakseli pysyvät. Topparipari Paulus Arajuuri ja Joona Toivio, keskikentän keskustassa Tim Sparv ja Glen Kamara ja hyökkäyksessä ainakin Teemu Pukki. Laitaan on vaihtoehtoja, joten voi hyvinkin olla, että siellä haetaan tuoreita jalkoja. Tässä on aika tiivis tahti ollut, Huttunen muistuttaa.

Ennen sunnuntain Bulgaria-ottelua Suomi pelasi Puolaa vastaan vieraissa tasan viikko sitten. Gdanskissa avauskokoonpanossa nähtiin monia avauksessa harvemmin nähtäviä pelaajia, ja esimerkiksi Sparv ja Pukki jättivät koko Puola-ottelun väliin.

Norwich-hyökkääjä Teemu Pukki avannee myös Irlantia vastaan. AOP/ Kimmo Brandt

Toisaalta sunnuntaina maajoukkueuransa avausmaalin iskenyt Robert Taylor ja oikealla puolella pelannut Ilmari Niskanen esiintyivät Bulgaria-ottelussa myös edukseen. Niskanen avasi maalitilinsä maajoukkueessa Puola-ottelussa, jossa hän pääsi kentälle toiseksi jaksoksi.

Norwich-hyökkääjä Teemu Pukille maalinteko on ollut tämän vuoden puolella haastavaa. Pukki ei osunut koronatauon jälkeen Valioliigassa kertaakaan, ja tänä vuonna Mestaruussarjassa hän on maalannut kertaalleen. Sunnuntaina Pukki oli avausjaksolla lähellä iskeä Suomen avausmaalin, mutta Bulgarian maalivahti Martin Lukov sai näppinsä väliin.

Vaihtomies Fredrik Jensen osui puolestaan oltuaan kaksi minuuttia kentällä. Seuratasolla Bundesliigassa pelaavaa Augsburgia edustava Jensen vastasi Suomen ainoasta osumasta myös Dublinissa Irlantia vastaan. Tällöin hän tarvitsi maalintekoon aikaa vieläkin vähemmän: vain 25 sekuntia.

– Meillä on kolme todella tasavahvaa hyökkääjää tällä hetkellä: Pukki, Jensen ja Joel Pohjanpalo. Tästä kolmikosta kuka tahansa voi olla avauksessa. Kaikilta tiedetään, mitä saadaan ja hyviä suorituksia saadaan joka tapauksessa, Huttunen sanoo.

– Myös Jensen voisi olla avauksessa, mutta hänestä on hyviä kokemuksia nimenomaan vaihdon kautta. Toisaalta voisi ajatella, että jossain vaiheessa halutaan kokeilla Jenseniä myös avauksessa. On mielenkiintoista nähdä, onko se tilanne nyt keskiviikkona.

Juoksipa kentälle kolmikosta tai laitapelaajista kuka tahansa, uskoo Huttunen, että Suomi tarjoaa jälleen kotiyleisölleen voitokkaan esityksen.

– Irlannin pelityyli sopii Suomelle. Irlanti ei ollut niin tiivis kuin vaikkapa Wales oli Olympiastadionilla. Se auttoi Suomen pelin avaamista, kun he pystyvät maata pitkin etenemään. Uskon, että Suomi pystyy ottamaan voiton.

Suomi–Irlanti pelataan Olympiastadionilla kello 19.00. Lähetystä voit kuunnella Yle Puheen taajuudella kello 18.45 alkaen.

Lue myös:

Uudet vastuunkantajat helpottaneet Teemu Pukin paineita – maaliton putki ei ole vienyt Norwich-tykin yöunia: "Maalinteko on pitkälti päänsisäistä työtä"

Robert Taylor on noussut vaihtopenkiltä Huuhkajien ratkaisijaksi – oma isä antaa yhä suoraa palautetta: "Hän on aina saanut kuulla, jos pelit eivät ole menneet hyvin"

Tällä miehistöllä Irlanti hyökkää Huuhkajien kimppuun Olympiastadionilla – joukkueeseen tehtiin viisi muutosta koronatartuntojen takia

”Ei megahyvä suoritus, mutta perustasoa on nostettu” – Jälkihiessä analysoitiin Huuhkajien Bulgaria-voittoa

Huuhkajat nappasi kautta aikain ensimmäisen voittonsa Bulgariasta – päävalmentaja Kanerva lupasi, että lisää on tulossa: "Joukkue tekee jatkossakin historiaa"

Huuhkajat kukisti kotiyleisön edessä Bulgarian – Robert Taylorille maajoukkueuran avausmaali

Irlannin jalkapallomaajoukkueessa taas koronatartunta ja viisi pelaajaa karanteeniin – joukkue kohtaa Huuhkajat keskiviikkona