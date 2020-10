Miljardööristä tai pormestarista olympiakomitean uusi puheenjohtaja? – suuret lajiliitot tapasivat ehdokkuuttaan panttaavat kovat nimet

St1-miljardööri Mika Anttosella on Jääkiekkoliiton mukaan laajaa kannatusta olympiakomitean johtoon.

St1-miljardööri Mika Anttosella on Jääkiekkoliiton mukaan laajaa kannatusta olympiakomitean johtoon. Nella Nuora / Yle

Suomen olympiakomitean puheenjohtajakisa kiihtyy kulisseissa. Mahdolliset ehdokkaat hakevat vielä asemiaan ennen ensi viikon virallista julkistuspäivää.

Vahvaa tukea näyttää löytyvän kaksikolle, joka ei ole vielä virallisesti ilmoittautunut puheenjohtajaehdokkaaksi. Miljardööri Mika Anttonen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ovat myöntäneet olevansa kiinnostuneita liikunnan ja urheilun huippupestistä, mutta he eivät ole kertoneet lopullista päätöstään kisaan lähtemisestä.

Jan Vapaavuori pohtii yhä lähtemistä olympiakomitean puheenjohtajakisaan. Hilma Toivonen / Yle

Suurimmat lajiliitot keskustelivat Anttosen ja Vapaavuoren kanssa keskiviikkona jalkapallon Kansojen liigan Suomi–Irlanti-ottelun yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana olivat muun muassa Palloliitto ja Jääkiekkoliitto.

– Siellä käytiin vapaamuotoista keskustelua liittyen olympiakomiteaan ja Suomen urheilun tulevaisuuteen. Urheilun tuleva rahoitus on tietysti sellainen asia, joka keskusteluttaa, paikalla ollut Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo.

Muita aiheita olivat Nummelan mukaan urheilun vastuullisuus, sidosryhmäsuhteet sekä urheilun ja liikunnan asema yhteiskunnassa. Juuri ne asiat, joista suomalaiselle urheilulle ja liikunnalle kasvot antavalta puheenjohtajalta toivotaan linjauksia.

– En kokenut meneväni mihinkään vaalitilaisuuteen. Koin meneväni katsomaan futispeliä ja ihmisillä oli mahdollisuus siellä kysellä, Mika Anttonen sanoo.

– Muutaman sanan itsestäni siellä sanoin, en niinkään myyntipuheena vaan siitä mitä itse ajattelen näistä asioista.

Jan Vapaavuori ei halunnut kommentoida tapaamista ja tilannettaan puheenjohtajakisassa. Hänen taakseen ei ole julkisesti asettunut vielä yksikään lajiliitto, mutta Yle Urheilun tietojen mukaan tukijoita riittää kulisseissa.

Ensimmäisenä puheenjohtajakisaan ilmoittautunutta Susanna Rahkamoa ei tilaisuuteen ollut kutsuttu. Hänen mukaansa on hienoa, että tehtävään löytyy paljon kiinnostusta.

"Anttosella laaja kannatus"

Mika Anttonen on kertonut, että ehdokkaaksi asettumisen ehtona on selkeä ennemmistön kannatus.

St1:n pääomistajaa puheenjohtajaksi ajava Suomen Jääkiekkoliitto tiedusteli muiden jäsenjärjestöjen innokkuutta tukea Anttosta kirjeessä, johon pyydettiin vastausta 14.10. mennessä. Takaraja oli siis eilen.

Puheenjohtaja Harri Nummelan mukaan Anttoselle löytyy "laajaa kannatusta". Hän ei kuitenkaan kerro, kuinka monta liittoa on lähdössä tukemaan Anttosta.

– En lähde sitä julkisuudessa kommentoimaan. Kyse ei ole sitovista linjauksista. Tässä on kyse käydyistä vapaamuotoisista keskusteluista, Nummela sanoo.

– Kuten sanoin, hänellä on laajaa kannatusta ja toivon, että hän asettuu ehdolle. Aikanaan näemme minkälaiset kannat liitot ottavat. Jääkiekkoliitto on hänen takanaan, jos hän on ehdolla.

Harri Nummela ja Jääkiekkoliitto liputtavat Mika Anttosen puheenjohtajuuden puolesta. Tomi Hänninen

Mika Anttonen sanoo, että ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä puheenjohtajakisaan lähtemistä.

– Kyllä se tässä ihan lähiaikoina kirkastuu. En ole vielä päätöstä tehnyt, mutta tämän viikon aikana sen päätöksen teen, Anttonen kommentoi.

Hän sanoo, ettei edellytä taakseen tiettyä prosenttiosuutta jäsenjärjestöistä. Anttonen kertoo kuitenkin haluavansa ennen päätöstään tietää, että hänen ajamallaan suunnalla on tarpeeksi tukea.

– Täytyy ymmärtää mikä kannatustilanne on, kuinka laajasti urheiluperhe näkee minun kaltaiselle toimijalle siinä roolia, Anttonen perustelee.

Monet suuret lajiliitot pohtivat vielä kantojaan puheenjohtajaehdokkaista. Esimerkiksi Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo, että asiasta keskustelllaan tarkemmin maanantaina liittohallituksessa.

Jukka Rauhalan johtama ehdollepanotoimikunta esittelee ja haastattelee puheenjohtajaehdokkaat keskiviikkona 21.10. Valinnan tekevät olympiakomitean jäsenjärjestöt syyskokouksessa kuukausi myöhemmin.

Ehdollepanotoimikunta on pyytänyt olympiakomitean jäsenjärjestöiltä listoja liittojen ehdokkaista puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ensimmäisenä puheenjohtajakisaan ilmoittautuneen Susanna Rahkamon takana ovat Taitoluisteluliitto ja Paralympiakomitea. Purjehdus ja Veneily tukee puheenjohtajaksi Sari Multalaa, Ilkka Kanerva on Suomen Urheiluliiton ehdokas.

Lue myös:

Yllätysnimi: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori harkitsee lähtevänsä kisaan Suomen urheilun ykköspestistä

Jääkiekkoliitto ajaa öljymiljardööri Mika Anttosta uudeksi Olympiakomitean puheenjohtajaksi – lähestynyt kirjeellä muita lajiliittoja

IS: Ilkka Kanerva ehdolle Olympiakomitean puheenjohtajaksi

Sari Multala lähtee ehdolle Olympiakomitean puheenjohtajakilpaan

Kilpailu suomalaisen huippu-urheilun ykköspestistä on alkanut – nimekkäät urheiluvaikuttajat kiinnostuneita Olympiakomitean puheenjohtajan paikasta