Ruotsin maajoukkueen mukana harjoitteleva Samu Torsti valmiina viikonlopun mc-avaukseen: "Kävi selväksi päivästä yksi lähtien, että he ovat tosissaan minun kanssani"

Samu Torsti on ollut maailmancupissa parhaimmillaan kymmenes vuonna 2017. AOP

Suomen alppihiihdon ykkösnimi Samu Torsti odottaa innolla maailmancup-kauden avauskilpailua, joka lasketaan miesten osalta sunnuntaina Itävallan Söldenissä. Söldenissä on ollut hyvät ja talviset olosuhteet ja kisarinnekin on Torstin mukaan hyvässä tikissä.

Torsti, 29, on hakenut uusia tuulia tähän kauteen. Yksi suurimmista muutoksista on se, että hän harjoittelee Ruotsin maajoukkueen mukana. Taustalla on se, että Suomen muu joukkue koostuu nuorista urheilijoista, jotka eivät pääosin kilpaile maailmancupissa.

– Viime kauden tilanne oli kompromissi kaikkien kannalta. Kukaan ei hyötynyt siitä, eivät urheilijat eikä valmennus. Kauden jälkeen keskusteltiin liiton johdon kanssa erilaisista vaihtoehdoista, Torsti kertoi.

– Ruotsi-kuvio tuntui parhaalta. Se antaa parhaan mahdollisen valmistautumisen maailmancupin kisoihin, joissa minun tähtäimeni on. Ruotsissa konkariosasto lopetti ja siellä on nuorempia kavereita, jotka laskevat maailmancupin suurpujottelua.

Yhteistyö ruotsalaisten kanssa on toiminut hyvin.

– Alussa mietitytti otetaanko minut tosissaan vai olenko vain jonon jatkona. Kävi selväksi päivästä yksi lähtien, että he ovat tosissaan minun kanssani ja antavat tarvittavan tuen päivittäiseen tekemiseen. He ovat ottaneet minut osaksi joukkuetta. Siitä suuri kiitos valmentajille ja urheilijoille.

Myös ruotsin kieli sujuu Torstilta hyvin ja sitä hän käyttää joukkueen sisällä.

Toinen uusi asia on uusi suksimerkki. Torsti laskee nyt Headin suksilla. Sopivien suksien löytyminen on ottanut aikansa.

– Viimeisten päivien aikana on löytynyt hyvä setappi. Sunnuntain kisaa varten on välineistö kunnossa.

Koronavirus vaikuttaa lähes kaikkiin asioihin maailmassa, mutta Torstin mukaan se ei ole vaikuttanut laskemiseen.

– Se on ollut jopa positiivinen juttu, että jäätiköillä on ollut vähemmän ihmisiä. Ei ole ollut hirveästi ruuhkaa.

Torsti uskoo, että maailmancupin kilpailut pystytään viemään läpi poikkeustilanteesta huolimatta. Kilpailuihin on tulossa koronatestit. Ruokailuissa pidetään etäisyyttä muihin, maskia käytetään joka paikassa paitsi laskiessa ja niin edelleen.

– Aikahan sen näyttää. Jos jossain Ranskassa kunnolla jysähtää, niin mennäänkö sitten Ranskaan. Mutta uskon, että kausi vedetään kunnialla läpi.

Perjantaina uutisoitiin, että Sveitsissä kauden aikana järjestettävät kilpailut käydään ilman yleisöä. Sveitsissä on tarkoitus järjestää tulevalla kaudella viisi alppihiihdon maailmancupin kilpailua: St Moritz, Wengen, Crans-Montana, Adelboden sekä Lenzerheide, jossa järjestetään kauden päättävät maailmancupfinaalit maaliskuussa.

Torstin paras sijoitus maailmancupissa on kymmenes Adelbodenin suurpujottelusta vuodelta 2017.

Maailmancupin kausi alkaa Söldenin suurpujotteluilla:

Naiset 17.10. klo 10.55 ja 13.50 TV2

Miehet 18.10 klo 10.55 ja 14.00 TV2

