SM-liigassa pelaavan suomalaislupauksen elämä mullistui teini-ikäisenä leijonapaidassa – Ruben Rafkin on TPS:n nuori tähti, jolle NHL:n varaustilaisuus oli shokki

Tavoitteensa kovaan ääneen lausuva 18-vuotias Ruben Rafkin on vakuuttunut asemastaan suurten minuuttien liigapelaajana.

Ruben Rafkin koki lokakuussa muutaman päivän sisällä yhden unelman toteutumisen ja toisen murskautumisen. Näistä ensimmäistä hän osasi odottaa. Toinen taas yllätti nuoren puolustajan täysin.

Yli 200 vuonna 2002 syntynyttä jääkiekkolupausta sai NHL-varauksen, mutta Turun Palloseuran paidassa debyyttinsä Liigassa tehnyt Rafkin jäi ilman – vastoin ennakkokaavailuja, sekä yleisiä että omiaan.

– Olihan se kova shokki. Tapasin 26 joukkueen kanssa ja käytiin keskusteluja. Vielä kaksi päivää ennen juttelin agentin ja muidenkin kanssa, ja silloin puhuttiin kierroksista 2–4. Missään kohtaa ei edes välähtänyt mielessä se ajatus, että mitäs sitten, jos kukaan ei varaakaan, Rafkin sanoo.

Rafkinia pidettiin vuosien ajan ikäluokkansa kärkipään suomalaispelaajana. Hän pelasi muutaman kauden Pohjois-Amerikassa, muun muassa sekä Yhdysvaltojen että Kanadan johtavissa juniorisarjoissa. Pelejä tuli myös nuorisomaajoukkueissa.

Kun kuitenkin koitti NHL-uran ensimmäisen askeleen aika, nimeä ei kuulunutkaan. TPS:stä varauksen saivat puolustajat Eemil Viro ja Samuel Knazko sekä hyökkääjä Mikael Pyyhtiä.

Tällaiseen tulokseen Rafkin ei ollut valmistautunut lainkaan.

– Ei käyty ollenkaan sellaista keskustelua, että olisin ollut hilkulla, hän ihmettelee, mutta kääntää sitten asetelman päälaelleen.

– Jos sitä varausta ei tule kierroksilla 2–4, tai ehkä viidennellä, niin ehkä on parempi, ettei varatakaan. Nyt mulla on vapaat kädet. Peli luistaa ja tulosta tulee, ja jossain kohtaa joku haluaa tehdä sopimuksen tai varata ensi vuonna. Saan ainakin seuraavan vuoden ajan tarkkailla tilannetta aivan oman tahtoni mukaan. Varaus on aina ollut unelma, mutta mieluummin näin kuin niitä viimeisiä kierroksia.

AOP

Nopea lähtö ulkomaille muutti kehityspolkua

Suomessa – varsinkin Turussa – Rafkinin nimi tunnetaan edelleen ensisijaisesti aiempien sukupolvien ravintolatoiminnan kautta. Jos itsevarman 18-vuotiaan aikeet kuitenkin toteutuvat, aletaan se jatkossa yhdistää entistä enemmän jääkiekkoon.

TPS:ssä harrastamisen aikoinaan aloittanutkin Rafkin pelaa nyt ensimmäistä syksyään ammattilaisena, eikä tullut Suomeen vain katselemaan SM-liigan tunnelmaa sivusta. Heti ensimmäisissä otteluissaan hän oli turkulaisjoukkueen eniten pelanneiden joukossa.

Toisessa pelissään hän avasi jo maalitilinsäkin.

– Turha lähteä muuttamaan pelityyliä, vaikka sarja vaihtuu. Pelaan itseluottamuksella ja sillä, mitä olen pienenä oppinut. Niitä käyttämällä pärjään sarjassa kuin sarjassa. On kyllä ollut todella hienoa saada pelata monen ystävän ja perheen edessä. Muutenkin TPS:n liigajoukkue on ollut unelma pienestä pitäen. Nyt sekin on käynyt toteen, Rafkin sanoo.

Vuosia sitten Slovakiassa pelattu epävirallinen maajoukkueturnaus oli käännekohta Rafkinin junioripolulla. Turnauksessa mukana ollut amerikkalaisvalmentaja näki suomalaisen pelaamista vain vähän, mutta riittävästi ehdottaakseen lähtöä Yhdysvaltoihin kokeilemaan sikäläistä juniorielämää.

– Ei hänen kyllä liikaa tarvinnut nähdä. Päätökset piti muutenkin tehdä vauhdilla, Rafkin naurahtaa.

– Aika nopeasti se kaikki tuli eteen ja aika nopeasti myös olin jo siellä Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvalloista tarjottiin stipendiä, joka mahdollisti opiskelemisen yhdistämisen jääkiekkoon. Sama on nykyisin yhä paremmin mahdollista myös Suomessa, mutta amerikkalainen malli vetosi Rafkiniin.

– Se oli se, mikä houkutteli pois. Sain elää lätkä edellä, mutta samalla käydä koulut. Se oli toteutettu järkevästi. Täällä usein pistetään kaikki kiekkoon ja koulu sitten vähän jää. Näin kuitenkin niin, että ura voi loppua milloin tahansa ja mistä syystä tahansa, joten ne koulut olisi käytävä.

AOP

Rafkin oli lähtiessään 14-vuotias ja jatkoi elämäänsä Atlantin toisella puolella jääkiekkopainotteisessa sisäoppilaitoksessa. Vuonna 2018 hän teki sopimuksen Yhdysvaltojen korkeimman tason juniorisarjaan USHL:ään ja seuraavaksi kaudeksi edessä oli siirto Kanadaan, Ontarion junioriliiga OHL:ään.

OHL:ssä pelasi viime kaudella kuusi suomalaista, joista Rafkin oli toiseksi tehokkain. Hän teki 59 ottelussa neljä maalia ja kaikkiaan 31 tehopistettä.

Tärkein anti oli kuitenkin muualla kuin pelikentällä. Korkealle tähtäävä pelaaja suhtautui haasteeseen kasvattavana kokemuksena matkallaan parrasvaloihin.

– Nytkin näkee suomalaisia, jotka lähtevät NHL:ään osaamatta englantia, eivätkä välttämättä pärjää, koska peli on niin toista ja kulttuurissa on omat eronsa. Jääkiekko on niin paljon isompi juttu kuin se, mitä kaukalossa tapahtuu. Halusin varmistaa, ettei jää ainakaan siitä kiinni.

Silti on selvää, että valtaosa teinivuosista toisella puolella maapalloa jättävät jälkensä myös pelaamiseen. Rafkin arvelee olevansa pohjimmiltaan samantyyppinen jääkiekkoilija kuin lähtiessäänkin, mutta vuodet Pohjois-Amerikassa toivat mukanaan pienen kaukalon elementit.

– Minusta tuli aika jenkkityylinen pelaaja. Nopeaa ja kovaa pelaamista ja nopeita ratkaisuja. Olin kuitenkin ennenkin kahden suunnan pelaaja, joka osaa hyökätä ja hoitaa silti puolustusvelvollisuudet.

Haasteen kasvattaminen vaihe kerrallaan valmisti Rafkinia tähän kauteen ja SM-liigaan. Hän on älykäs ja fyysinen puolustaja, joka ei juuri missään kohtaa ole epäillyt omia kykyjään sopeutua seuraavalle tasolle.

Pohjois-Amerikassa hän tottui jo pelaamaan useammankin vuoden itseään vanhempia vastaan. Raaempi kilpailukulttuurikaan ei ollut ylitsepääsemätön muutos.

– Meininki on erilaista kuin täällä, onhan se joskus kovaa. Pienempänä täällä Suomessa suurimpia takaiskuja oli, että pelasin vuotta vanhempien joukossa, koska kaksi vuotta vanhempiin ei suostuttu ottamaan pelaajia. Siellä taas esimerkiksi lähtiessäni maajoukkueen mukaan selvisi, että amerikkalaiset olivat ottaneet siitä nokkiinsa. Palatessa istuin penkillä ja katsomossa, mikä kyllä silloin oli sairaan kova paikka.

– Nyt mietittynä sekin teki vain vahvemmaksi. Samanlainen juttu oli nyt NHL-varauksen kanssa. Sillä hetkellä tuntui aika kamalalta, mutta loppupeleissä kaikki vain vahvistaa.

"En välitä siitä, että asetetaan pelkkä liigapaikka jalustalle"

Rafkin täyttää tammikuussa 19 vuotta, joten aika ensimmäisille askelille SM-liigassa on varsin luonteva.

Debyytti olisi kuitenkin voinut tapahtua jo aiemminkin, sillä tarjouksia Suomesta tuli vielä keskellä junioripelejä. Yhdessä vaiheessa sopimuksesta kilpailivat seurat niin USHL:stä ja OHL:stä kuin SM-liigastakin.

Rafkin kuitenkin suoritti opintonsa loppuun. Samaan aikaan hän kypsyi myös pelaajana tasolle, jolla hän itse tiedosti ansaitsevansa pelipaikan pääsarjasta.

– Olin ajatellut tulevani tänne vasta, kun olen oikeasti valmis isoon rooliin liigassa. En välitä siitä, että asetetaan pelkkä liigapaikka jalustalle. Pelataan neljä tai viisi minuuttia ja sitten on kova juttu, kun ollaan liigapelaaja. Ei se vie pelaajana eteenpäin. Olen valmis ottamaan ison roolin ammattilaissarjassa ja askeleen eteenpäin.

AOP

Siihen TPS oli myös halukas antamaan mahdollisuuden. Rafkin on alkuperäisiä turkulaisia, omia poikia. Ulkomaalaispelaajia sankan joukon haalineessa joukkueessa hän on myös mielenkiintoisimpia nuoria, jolla on tilaisuus läpimurtoon.

Rafkinin mukaan seuran viesti oli selkeä: tarjolla on juuri niin paljon kuin nuori pelaaja on valmis ottamaan.

– Treenasin kesän ihan hulluna ja nyt, kun sain 20 minuuttia jääaikaa, olin valmis pelaamaan niistä jokaisen. Ei minua laitettu sinne selviytymään. Mielestäni olin mies paikallaan. Mitään parempaa ei toki olekaan kuin kyetä pelaamaan valtavia minuutteja kaiken sen työn jälkeen.

– Varsinkin, koska olen TPS:n kasvatti ja kasvanut pienestä lähtien seurayhteisöön. Eiköhän tämä ole jokaisen pienen turkulaispojan unelma. NHL häämöttää joskus tulevaisuudessa, mutta matkaa pitää kulkea askel kerrallaan ja hienointa oli ottaa tämä askel Tepsissä.

Rafkinille TPS:nkin etu on aito sydämenasia, eikä seuran kyntäminen häntäpäässä tunnu hyväksyttävältä tilanteelta. TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio kuvaili Rafkinia hankinnan yhteydessä periksiantamattomaksi luonteeksi ja sitä pelaaja itse korostaa puheessaan.

– Ymmärrän, että parin huonon vuoden jälkeen tunnelma on synkempi, mutta ainakin mulle on selvää, ettei homma sille tasolle tule jäämään. Ei TPS:stä tule mikään pohjasakki. Puitteet ja tekijät ovat maailmanluokkaa, joten tiedän, että tulemme olemaan taas huippujoukkue.

– Sama koskee itseäni. Koko ajan povattiin keskivaiheen kierroksille ja annoin hyviä näyttöjä, mutta yhtäkkiä jäin ilman varausta. Sellaista se on välillä. Ei auta työntää päätä pensaaseen, vaan pakko jaksaa painaa.

Rafkin tiedostaa yleensä oman arvonsa, joten varaamattomuuden tuoma kolaus on koetteleva käsiteltävä.

Vuosia on kuitenkin jäljellä niin paljon, ettei yksi päivä määritä uran suuntaa.

– Niin moni pelaaja on tehnyt hienon uran ilman varausta tai mentyään vasta viimeisillä kierroksilla. En voi tehdä muuta kuin vetää työhaalarit jalkaan ja jatkaa hommia. Usko siihen, että musta tulee NHL-pelaaja, ei ole pudonnut tippaakaan.

